Капитанът на Левски Георги Костадинов спира с футбола и става шеф в Левски

20 Май, 2026 15:30 629 2

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Левски Георги Костадинов спира с футбола. От края на месец май той ще бъде спортен директор на "сините",

"ПФК „Левски“ информира своите привърженици и представителите на медиите, че от края на месец май Георги Костадинов ще заеме поста спортен директор в клуба.

Той е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличиха с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на „Левски“.

Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на „Левски“, да имат водеща роля в развитието на клуба.

В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба.

До края на сезона Георги Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален мач ще бъде в понеделник 25.05.2026 г. срещу отбора на ЦСКА 1948.

Ръководството на клуба пожелава още много успехи на Георги Костадинов в новата му роля", написаха от клуба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    1 0 Отговор
    И таз добра!

    16:09 20.05.2026

  • 2 Димитрий

    0 0 Отговор
    Тая стафида ли бе?...Един приятел праща специални поздрави на Радост...хах

    17:00 20.05.2026

