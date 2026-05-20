Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ромарио се изказа вулгарно за нападателите на Бразилия

Ромарио се изказа вулгарно за нападателите на Бразилия

20 Май, 2026 16:45 631 3

  • ромарио-
  • рафиня-
  • футбол-
  • бразилия-
  • карло анчелоти-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

От всички тези световният шампион от 1994 година е въодушевен единствено от присъствието на Рафиня

Ромарио се изказа вулгарно за нападателите на Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендарният Ромарио беше част от звездни селекции на Бразилия, но пък не е кой знае колко впечатлен от класата на настоящите нападатели на тима. Тези дни селекционерът Карло Анчелоти обяви избраниците си за идния Мондиал.

Офанзивните играчи в списъка са Ендрик (Лион), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луис Енрике (Зенит), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут) и Винисиус (Реал Мадрид).

От всички тези световният шампион от 1994 година е въодушевен единствено от присъствието на Рафиня. Тук изниква и въпросът какво ще е триото в предни позиции.

“Тримата в атака? Рафиня трябва да е титуляр… А които и двама други да сложиш до него, все същото л*йно”, заяви Ромарио.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 0 Отговор
    Ромарио е по-добър от всичките им нападатели сега.

    Коментиран от #3

    16:48 20.05.2026

  • 2 Бе не че много разбирам

    2 0 Отговор
    Ми те като играят в различни отбори с различен стил на игра като ги съберат заедно,не могат се намерят по трасето😂

    16:52 20.05.2026

  • 3 В днешно време не е важно

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    дали си добър и дали си прав . Важно е да не си груб казвайки очевидни истини и да си толерантен към некадърните и непълноценните.
    Иначе либерализмът те обявява за престъпник и те анатемосва и демонизира!

    16:58 20.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове