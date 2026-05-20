Ромарио се изказа вулгарно за нападателите на Бразилия

Легендарният Ромарио беше част от звездни селекции на Бразилия, но пък не е кой знае колко впечатлен от класата на настоящите нападатели на тима. Тези дни селекционерът Карло Анчелоти обяви избраниците си за идния Мондиал.
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
Офанзивните играчи в списъка са Ендрик (Лион), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луис Енрике (Зенит), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут) и Винисиус (Реал Мадрид).
От всички тези световният шампион от 1994 година е въодушевен единствено от присъствието на Рафиня. Тук изниква и въпросът какво ще е триото в предни позиции.
“Тримата в атака? Рафиня трябва да е титуляр… А които и двама други да сложиш до него, все същото л*йно”, заяви Ромарио.
1 Трол
Коментиран от #3
16:48 20.05.2026
2 Бе не че много разбирам
16:52 20.05.2026
3 В днешно време не е важно
До коментар #1 от "Трол":дали си добър и дали си прав . Важно е да не си груб казвайки очевидни истини и да си толерантен към некадърните и непълноценните.
Иначе либерализмът те обявява за престъпник и те анатемосва и демонизира!
16:58 20.05.2026