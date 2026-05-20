Ромарио се изказа вулгарно за нападателите на Бразилия

Легендарният Ромарио беше част от звездни селекции на Бразилия, но пък не е кой знае колко впечатлен от класата на настоящите нападатели на тима. Тези дни селекционерът Карло Анчелоти обяви избраниците си за идния Мондиал.

ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Офанзивните играчи в списъка са Ендрик (Лион), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луис Енрике (Зенит), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут) и Винисиус (Реал Мадрид).

От всички тези световният шампион от 1994 година е въодушевен единствено от присъствието на Рафиня. Тук изниква и въпросът какво ще е триото в предни позиции.

“Тримата в атака? Рафиня трябва да е титуляр… А които и двама други да сложиш до него, все същото л*йно”, заяви Ромарио.