Роберто Манчини отново на радара за селекционер на Италия: Конте и Гуардиола също в играта

Вълненията около бъдещия селекционер на италианския национален отбор по футбол достигат връхна точка, докато страната очаква решението на федерацията след президентските избори на 22 юни. Сред обсъжданите имена изпъква добре познатият Роберто Манчини, който, въпреки че не е фаворит, остава сред основните кандидати за престижния пост.

Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, най-желаното име за треньорския пост е Пеп Гуардиола. Каталунският стратег, който се очаква да напусне Манчестър Сити след десетилетие на успехи, е определян като „мечтаният човек“ за Италия. Въпреки това, реалността сочи към Антонио Конте – опитният италианец е сочен за водещ кандидат и е готов да се раздели с Наполи в края на сезона, за да поеме националния тим.

Въпреки че не е на върха на списъка, Роберто Манчини продължава да бъде сериозен вариант за селекционер. Според Corriere dello Sport, бившият наставник на „адзурите“ би приел значително по-ниско възнаграждение – около 2 милиона евро на сезон – за да се завърне начело на отбора, който изведе до европейска титла през 2021 година. Манчини напусна поста през август 2023-а, след като не успя да класира Италия за Световното първенство.

Сред спряганите варианти за треньорския стол се нареждат още Клаудио Раниери и Масимилиано Алегри, настоящият наставник на Милан. Италианската футболна общественост тръпне в очакване кой ще бъде избран да поведе „скуадра адзура“ към нови върхове.