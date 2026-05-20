Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роберто Манчини отново на радара за селекционер на Италия: Конте и Гуардиола също в играта

Роберто Манчини отново на радара за селекционер на Италия: Конте и Гуардиола също в играта

20 Май, 2026 15:03 453 0

  • селекционер-
  • футбол-
  • избори-
  • роберто манчини-
  • италия

Италианската футболна федерация ще разкрие новия национален треньор след ключови избори

Роберто Манчини отново на радара за селекционер на Италия: Конте и Гуардиола също в играта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълненията около бъдещия селекционер на италианския национален отбор по футбол достигат връхна точка, докато страната очаква решението на федерацията след президентските избори на 22 юни. Сред обсъжданите имена изпъква добре познатият Роберто Манчини, който, въпреки че не е фаворит, остава сред основните кандидати за престижния пост.

Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, най-желаното име за треньорския пост е Пеп Гуардиола. Каталунският стратег, който се очаква да напусне Манчестър Сити след десетилетие на успехи, е определян като „мечтаният човек“ за Италия. Въпреки това, реалността сочи към Антонио Конте – опитният италианец е сочен за водещ кандидат и е готов да се раздели с Наполи в края на сезона, за да поеме националния тим.

Въпреки че не е на върха на списъка, Роберто Манчини продължава да бъде сериозен вариант за селекционер. Според Corriere dello Sport, бившият наставник на „адзурите“ би приел значително по-ниско възнаграждение – около 2 милиона евро на сезон – за да се завърне начело на отбора, който изведе до европейска титла през 2021 година. Манчини напусна поста през август 2023-а, след като не успя да класира Италия за Световното първенство.

Сред спряганите варианти за треньорския стол се нареждат още Клаудио Раниери и Масимилиано Алегри, настоящият наставник на Милан. Италианската футболна общественост тръпне в очакване кой ще бъде избран да поведе „скуадра адзура“ към нови върхове.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове