Най-добрият десен бек в света готов за финала в Шампионска лига

Капитанът на националния отбор на Мароко Ашраф Хакими ще се завърне в тима на Пари Сен Жермен за финала на Шампионската лига срещу Арсенал, който е на 30 май, пише вестник "Екип".

Десният защитник, който е смятан от мнозина анализатори за най-добрия на поста си в света, получи контузия в първия полуфинал срещу Байерн Мюнхен и вече близо три седмици е извън игра. Той получи травма на бедрото, като започна състезанието му с времето.

Хакими обаче вече тренира наравно със съотборниците си десет дни преди най-важния мач на ПСЖ за сезона.

Според изданието сега погледите са насочени към носителя на "Златната топка" Усман Дембеле, който получи мускулна контузия на десния прасец в мача срещу ФК Париж в неделя. Френският шампион се надява да може да разчита на най-добрия си нападател във финала, в който може да спечели за втори пореден път най-ценното отличие в европейския клубен футбол.