Вирджиния рекърдс: Върху "Bangaranga" има авторски права от 2023 г.

Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, Вирджиния рекърдс заявява следното:

Песента Bangaranga, изпълнена от DARA, вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.

В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса „Евровизия“ 2026.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.

Призоваваме всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си, с оглед избягване на последващи административни и съдебни производства.