Вирджиния рекърдс: Върху "Bangaranga" има авторски права от 2023 г.

19 Май, 2026 22:14 3 714 66

Компанията призовава всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, Вирджиния рекърдс заявява следното:

Песента Bangaranga, изпълнена от DARA, вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.

В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса „Евровизия“ 2026.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.

Призоваваме всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си, с оглед избягване на последващи административни и съдебни производства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    35 17 Отговор
    Площада в София се напълни толкова много само, когато руският шарлатанин Кашпировски 1990 г. беше дошъл да омагьосва племето и да му разказва колко е велико!
    Тогава племето по същият начин беше екзалтирано!

    Коментиран от #13, #23, #30, #57

    22:15 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    36 33 Отговор
    Медиите в Украйна пишат че победата на Дара е купена с руски пари и трябва да се отнеме в полза на Израел.

    Коментиран от #8, #60

    22:17 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ганя Путинофила

    44 13 Отговор
    Робите искат хляб и зрелища! Европа им го дава!

    22:18 19.05.2026

  • 6 Факт

    68 6 Отговор
    Киселото мляко не патентовахте, но бананаманга сте патентовали.
    Ашкоолсун, Сание ханъм!

    Коментиран от #19, #22

    22:19 19.05.2026

  • 7 Яшар

    32 10 Отговор
    Слави беше прав че този к.ляк е много прст жена..продължава да ни занимава със себе си

    22:19 19.05.2026

  • 8 Медиите в Украйна също пишат,

    35 13 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    че в Украйна умират хиляди хора , а Европа се весели!

    Коментиран от #16, #50

    22:20 19.05.2026

  • 9 тъй ли...

    30 3 Отговор
    Кога ще я вкарате в читанките?

    22:20 19.05.2026

  • 10 Бангаранга е театър

    42 15 Отговор
    Ако авторските права датират от 2023, това означава,че песента не е нова и всичко, което ни се представя е просто прах в очите. Чудя се дали и победата не е била предварително планирана.

    Коментиран от #17, #44

    22:21 19.05.2026

  • 11 Децата на България!

    55 18 Отговор
    Докараха децата на София на площада да се учат на простотия!
    После да не се чудите защо децата са ви дебилчета!
    Новото "чалга" поколение се формира!

    22:22 19.05.2026

  • 12 .....

    15 0 Отговор
    НЕма ли закон за патент😂😂

    22:24 19.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хипотетично

    6 4 Отговор
    💲Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.💲
    Съвсем резонно становище за името на песента, единствено, специфично и не е от речникови думи (както е примерно песен: Обич моя).

    22:26 19.05.2026

  • 15 Държавна политика на БГ

    46 17 Отговор
    Пак ли ограбиха България. Песента допринесе за оглупяване на народа. Сега финансова загуба.
    Певицата Дара заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, станинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените недрогирани хора.
    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение
    Общото впечатление е строго отрицателно.

    Зарежете я тази "певица"

    22:27 19.05.2026

  • 16 А те когато

    30 2 Отговор

    До коментар #8 от "Медиите в Украйна също пишат,":

    се веселиха на майдана, някой нещо каза ли им?

    22:28 19.05.2026

  • 17 спец по футбол:)

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бангаранга е театър":

    Нова - означава неизлъчвана по медиите.

    22:29 19.05.2026

  • 18 Русофилчето Румен Решетников

    15 25 Отговор
    Как така печелим,да си номер 1 е сатанински и глобалистко,трябва да сме долу в калта,и да се търкаляме заринати от фекалии,и руския господар да ни пробива аспуха

    22:31 19.05.2026

  • 19 млекото

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Патентовано е заедно с г.о.суджук..

    22:32 19.05.2026

  • 20 хе хе

    12 2 Отговор
    Казах ли ви, ентусиасти, че няма да се облажите от тая далавера?

    Коментиран от #61

    22:36 19.05.2026

  • 21 Боже приберете я тая

    16 5 Отговор
    Защо пускате такава снимка, сигурно има и по-хубави кадри. Сега няма да мога да спя от уплах.

    Коментиран от #47

    22:36 19.05.2026

  • 22 Е да де,

    23 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Не само киселото мляко, бялото саламурено сирене също. Гърците на основата на нашата технология патентоваха тяхното сирене "фета", а едва след това ние се усетихме и трябваше да внесем някаква промяна в технологията за да регистрираме различен от техния Сега с нашата нова технология всички се чудят защо гръцкото сирене било по вкусно.

    Коментиран от #24

    22:40 19.05.2026

  • 23 Горкиите хора

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Разчита се на невръстни деца да се прокарват бизнес интереси.
    Събраха ги на площада като скот.
    Да беше поне "Върви народе възродени", а то...

    22:40 19.05.2026

  • 24 И защо е променяна технологията?

    14 3 Отговор

    До коментар #22 от "Е да де,":

    Фетата е изключително мазно и сбито сирене. Изобщо не е на вкус като нашето.

    Коментиран от #29

    22:47 19.05.2026

  • 25 Сега ще плащаме за патент

    9 2 Отговор
    така Джон Атанасов е с ограбен патент.Да се откажем или в София ще ни излезе най-евтино,защото тук има най-много полицаи и няма да се плащат командировки на полицаите по морето.

    22:51 19.05.2026

  • 26 Aлфа Bълкът

    15 4 Отговор
    Какъв изключителен и смислен текст, 3г го държали в тайна...
    Няма да влизам в конспиративни теории, защо е изкаран сега, но победата е като добре дошли в Шенген и Еврозоната.

    22:52 19.05.2026

  • 27 Буревестников

    2 3 Отговор
    Опашка за мераклии да правят кавъри ли има ? Предпочитам DARIO G.

    22:53 19.05.2026

  • 28 Бгг

    7 3 Отговор
    Трябва да няма авторски права. Това е капиталистическа измислица. Абсурдни глупости. Представете си авторски права за азбука.

    23:03 19.05.2026

  • 29 като питаш да ти кажа

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "И защо е променяна технологията?":

    На вкус и на цвет товарищей нет! Ако не си ял българско сирене поне през 70-те години на миналия век естествено е да не познаваш вкуса и маслеността му.

    Коментиран от #63

    23:07 19.05.2026

  • 30 Бай Араб

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Сега имаме друг руски шарлатанин който влезе в управлението на държавата през задния вход казва се Румен КРадев

    23:07 19.05.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    7 8 Отговор
    Опааа незабавно да се отнеме титлата на БезДара и да се съди Армутлиевата!
    УСЛОВИЕТО ЗА ЕВРОВИЗИЯ Е НОВА ПЕСЕН!!! Как така от 2023?!! Значи сме платили нещо, което е съществувало? ИЗМАМНИЦАТА АРМУТЛИЕВА В ЗАТВОРА!

    Коментиран от #40

    23:07 19.05.2026

  • 32 АБВ

    11 2 Отговор
    Да ви е...... тъпата какафония

    23:09 19.05.2026

  • 33 Истана ли е?

    10 0 Отговор
    Наистина ли въпросната Саня е толкова страшна, бре?

    23:13 19.05.2026

  • 34 Буревестников

    4 3 Отговор
    На празния постамент на МОЧА- Фигура на беснееш ямаец с копие в ръка и с победоносен поглед ...на Изток ! Посвещава се на Великия триумф !

    23:14 19.05.2026

  • 35 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Тая рунтава крава не беше ли спонсор на Калушев ?

    23:15 19.05.2026

  • 36 Хюмън гравитейшън

    7 17 Отговор
    Bangaranga е хит в цял свят,дали неграмотните руски роби русофилите понимаят,не е важно,

    Коментиран от #38, #39, #45

    23:16 19.05.2026

  • 37 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Политикът от село Крушари се е скрил в миша дупка и не поръчва храна вече.Селяните вместо да държат мотиката,поръчват храна по телефона.

    23:26 19.05.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    10 4 Отговор

    До коментар #36 от "Хюмън гравитейшън":

    Добре, че беше Филип Киркоров , че да те сдобие с Бангаранга и да се фукаш сега. Неговата агенция ти намери и автора на текста и музиката и хореографията. Понеже има санкции за него, щото бил близък с Путин, значи дължиш победата на Евровизия лично на другаря Путин. Затова Украйна ни даде нула точки, щото знае , че Путин стои зад Бангаранга.

    Коментиран от #41

    23:26 19.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Буревестников

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":

    ...или на фронта.Сестра.Но не милосърдна.Тая като я гледам,не ми мяза на милосърдна.

    23:31 19.05.2026

  • 41 Хюмън гравитейшън

    13 2 Отговор

    До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":

    Филип е Българин от Варна,но той си има ниша и си гледа бизнеса,това ,че е помогнал на своя съгражданка Българка е похвално,

    Коментиран от #52, #56

    23:32 19.05.2026

  • 42 Гост

    4 0 Отговор
    Ганга Банга

    23:35 19.05.2026

  • 43 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Киркоров си го каза:
    "Би било грях за мен да не застана под знамето на родината си, България, с която споделям толкова много връзки. Когато българската телевизия се обърна към мен с молба да подкрепя България тази година, не можах да устоя на възможността.

    „Не е нужно да съм там, за да оцелее проектът. Затова започнахме подготовка, избрахме певец и започнахме подготовката за националната селекция на България“, каза артистът.

    Според Киркоров, гръцкият композитор Димитрис Контопулос също е част от „Dream Team“ – и той наистина е посочен като един от композиторите и текстописците на „Bangarangi“.
    Руските звукорежисьори Андрей Коноплев и Глеб Елесин, които работят с Dream Team, също участваха в създаването на Bangaranga."

    23:40 19.05.2026

  • 44 Име

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бангаранга е театър":

    Нямаше начин да не спечелим, след ограбването на България с влизането си в ЕЗ. 45 милиарда евро потънаха в ЕЦБ.

    23:47 19.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Някой

    2 1 Отговор
    Авторското право се дели на две основни части – права върху музиката/текста (демо версията, композицията) и права върху звукозаписа (мастъра). Музиката, текстът и концепцията за заглавието BANGARANGA могат да бъдат регистрирани като суров материал (например в Музикаутор или като вътрешнофирмен документ/демо) още през 2023 г. Официалният звукозапис с ISRC код обаче се ражда през 2026 г., за да отговори на изискванията на Евровизия (Eurovision). Използването на фразата „авторски права от 2023 г.“ в публичното пространство без разяснения създава усещането за манипулация. Продуцентите вероятно използват годината на създаване на първоначалното демо като правен щит пред Патентното ведомство, за да докажат, че идеята им е по-стара от патентите на хазартните фирми, подадени през май 2026 г.

    23:53 19.05.2026

  • 47 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Боже приберете я тая":

    Саня имаше снимки , с които красеше кориците на списанията. Беше много красива. Животът ме срещна с нея преди 25 години. Годините си минават и всички остаряваме.

    Коментиран от #51

    23:54 19.05.2026

  • 48 Буревестников

    2 0 Отговор
    Ега ти майтапа.Тая пази авторски права,до сега гледах е "Тюбето" ,любимият на мнозина A.I. е направил версии и на турски,и на цигански,че даже и ....на руски.Руснаците, видно от коментарите им,куфеят ! Ние сме по "резерве".

    23:55 19.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Буревестников

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "РЕАЛИСТ":

    И аз съм в виждал.Отблизо.Това означава,че и тя мене ме е виждала.Преди 15 години.Същата си е.Im not impressive.

    Коментиран от #64, #66

    00:00 20.05.2026

  • 52 Какъв българин бе?

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Хюмън гравитейшън":

    Арменски циганин е.

    00:00 20.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Защо не казвате,

    1 0 Отговор
    че главния крадец е ортак на Прокопиев? 🤣

    00:09 20.05.2026

  • 55 Айс Вентура

    3 0 Отговор
    На тая 0фцъ няма ли кой да и направи ганга банга?

    00:17 20.05.2026

  • 56 Софийски селянин,

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Хюмън гравитейшън":

    Киркоров не е българин а арменец по баща,майка му е руска еврейка...

    00:28 20.05.2026

  • 57 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    За да се вдигне не племето, а народа, трябва идеите на Фюрера да се изучават в училище. И не частна уроци трябват, а расов подбор и хигиена!

    00:31 20.05.2026

  • 58 Хахаха

    2 2 Отговор
    Тази ПачаСаня лъже.

    00:41 20.05.2026

  • 59 Един

    1 1 Отговор
    Силеншут за наглите тарикати !

    00:50 20.05.2026

  • 60 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Над половината население в Израел са евреи дошли от Русия. Затова и Русия е въздържана към сегашната бъркотия, забъркана от Биби.

    00:51 20.05.2026

  • 61 Ще видим кои ще се смеем накрая, хехенце

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "хе хе":

    Алчната ви сороспя лъже и се мъчи да плаши гаргите. Патентовала е буя ми 2023-та!

    01:07 20.05.2026

  • 62 .....

    2 0 Отговор
    Айде, от утре се надяваме да не сте в мейнстрима.

    01:09 20.05.2026

  • 63 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "като питаш да ти кажа":

    Прав е по-горе човека.
    Тук в Англия, хората не обичат много фета щото наистина не е вкусно. Слагат го там в някакви, уж здравословни салати, обаче с много подправки и не се усеща вкуса.
    От друга страна като съм черпил комшии и колеги с българско сирене, което може да се купи от балкански магазини, си облизват пръстите и ме врънкат да им дам адреса на магазина.

    01:21 20.05.2026

  • 64 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Буревестников":

    Im not impressive.

    И без да го напишеш ние го знаеме, но е добре, че поне си го признаваш!

    01:26 20.05.2026

  • 65 Бонго Ронго

    1 0 Отговор
    Абеее , утре отварям фирма в Судан "Бангаранга" и ще залея пазара с вафли " багаранга" , ще имат и обелки от фастъци ( нищо , че ще пиша , че са със фастъци) и вафлите на Коцето ще ходят в кофата

    01:27 20.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

