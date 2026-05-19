Вирджиния рекърдс: Върху "Bangaranga" има авторски права от 2023 г.

Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, Вирджиния рекърдс заявява следното:
Песента Bangaranga, изпълнена от DARA, вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.
В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса „Евровизия“ 2026.
Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.
Призоваваме всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си, с оглед избягване на последващи административни и съдебни производства.
1 Ганя Путинофила
Тогава племето по същият начин беше екзалтирано!

22:15 19.05.2026
Коментиран от #13, #23, #30, #57
22:15 19.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #60
22:17 19.05.2026
5 Ганя Путинофила
22:18 19.05.2026
6 Факт
Ашкоолсун, Сание ханъм!
Коментиран от #19, #22
22:19 19.05.2026
7 Яшар
22:19 19.05.2026
8 Медиите в Украйна също пишат,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":че в Украйна умират хиляди хора , а Европа се весели!

22:20 19.05.2026
Коментиран от #16, #50
22:20 19.05.2026
9 тъй ли...
22:20 19.05.2026
10 Бангаранга е театър
Коментиран от #17, #44
22:21 19.05.2026
11 Децата на България!
После да не се чудите защо децата са ви дебилчета!
Новото "чалга" поколение се формира!
22:22 19.05.2026
12 .....
22:24 19.05.2026
14 Хипотетично
Съвсем резонно становище за името на песента, единствено, специфично и не е от речникови думи (както е примерно песен: Обич моя).

22:26 19.05.2026
22:26 19.05.2026
15 Държавна политика на БГ
Певицата Дара заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, станинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените недрогирани хора.
Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение
Общото впечатление е строго отрицателно.
Зарежете я тази "певица"
22:27 19.05.2026
16 А те когато
До коментар #8 от "Медиите в Украйна също пишат,":се веселиха на майдана, някой нещо каза ли им?

22:28 19.05.2026
22:28 19.05.2026
17 спец по футбол:)
До коментар #10 от "Бангаранга е театър":Нова - означава неизлъчвана по медиите.

22:29 19.05.2026
22:29 19.05.2026
18 Русофилчето Румен Решетников
22:31 19.05.2026
19 млекото
До коментар #6 от "Факт":Патентовано е заедно с г.о.суджук..

22:32 19.05.2026
22:32 19.05.2026
20 хе хе
Коментиран от #61
22:36 19.05.2026
21 Боже приберете я тая
Коментиран от #47
22:36 19.05.2026
22 Е да де,
До коментар #6 от "Факт":Не само киселото мляко, бялото саламурено сирене също. Гърците на основата на нашата технология патентоваха тяхното сирене "фета", а едва след това ние се усетихме и трябваше да внесем някаква промяна в технологията за да регистрираме различен от техния Сега с нашата нова технология всички се чудят защо гръцкото сирене било по вкусно.

22:40 19.05.2026
Коментиран от #24
22:40 19.05.2026
23 Горкиите хора
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Разчита се на невръстни деца да се прокарват бизнес интереси.
Събраха ги на площада като скот.
Да беше поне "Върви народе възродени", а то...
22:40 19.05.2026
24 И защо е променяна технологията?
До коментар #22 от "Е да де,":Фетата е изключително мазно и сбито сирене. Изобщо не е на вкус като нашето.

22:47 19.05.2026
Коментиран от #29
22:47 19.05.2026
25 Сега ще плащаме за патент
22:51 19.05.2026
26 Aлфа Bълкът
Няма да влизам в конспиративни теории, защо е изкаран сега, но победата е като добре дошли в Шенген и Еврозоната.

22:52 19.05.2026
22:52 19.05.2026
27 Буревестников
22:53 19.05.2026
28 Бгг
23:03 19.05.2026
29 като питаш да ти кажа
До коментар #24 от "И защо е променяна технологията?":На вкус и на цвет товарищей нет! Ако не си ял българско сирене поне през 70-те години на миналия век естествено е да не познаваш вкуса и маслеността му.

23:07 19.05.2026
Коментиран от #63
23:07 19.05.2026
30 Бай Араб
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Сега имаме друг руски шарлатанин който влезе в управлението на държавата през задния вход казва се Румен КРадев

23:07 19.05.2026
23:07 19.05.2026
31 ДрайвингПлежър
УСЛОВИЕТО ЗА ЕВРОВИЗИЯ Е НОВА ПЕСЕН!!! Как така от 2023?!! Значи сме платили нещо, което е съществувало? ИЗМАМНИЦАТА АРМУТЛИЕВА В ЗАТВОРА!

23:07 19.05.2026
Коментиран от #40
23:07 19.05.2026
32 АБВ
23:09 19.05.2026
33 Истана ли е?
23:13 19.05.2026
34 Буревестников
23:14 19.05.2026
35 Сатана Z
23:15 19.05.2026
36 Хюмън гравитейшън
Коментиран от #38, #39, #45
23:16 19.05.2026
37 Бай Араб
23:26 19.05.2026
38 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Хюмън гравитейшън":Добре, че беше Филип Киркоров , че да те сдобие с Бангаранга и да се фукаш сега. Неговата агенция ти намери и автора на текста и музиката и хореографията. Понеже има санкции за него, щото бил близък с Путин, значи дължиш победата на Евровизия лично на другаря Путин. Затова Украйна ни даде нула точки, щото знае , че Путин стои зад Бангаранга.

23:26 19.05.2026
Коментиран от #41
23:26 19.05.2026
40 Буревестников
До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":...или на фронта.Сестра.Но не милосърдна.Тая като я гледам,не ми мяза на милосърдна.

23:31 19.05.2026
23:31 19.05.2026
41 Хюмън гравитейшън
До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":Филип е Българин от Варна,но той си има ниша и си гледа бизнеса,това ,че е помогнал на своя съгражданка Българка е похвално,

23:32 19.05.2026
Коментиран от #52, #56
23:32 19.05.2026
42 Гост
23:35 19.05.2026
43 Сатана Z
"Би било грях за мен да не застана под знамето на родината си, България, с която споделям толкова много връзки. Когато българската телевизия се обърна към мен с молба да подкрепя България тази година, не можах да устоя на възможността.
„Не е нужно да съм там, за да оцелее проектът. Затова започнахме подготовка, избрахме певец и започнахме подготовката за националната селекция на България", каза артистът.
Според Киркоров, гръцкият композитор Димитрис Контопулос също е част от „Dream Team" – и той наистина е посочен като един от композиторите и текстописците на „Bangarangi".
Руските звукорежисьори Андрей Коноплев и Глеб Елесин, които работят с Dream Team, също участваха в създаването на Bangaranga."

23:40 19.05.2026
23:40 19.05.2026
44 Име
До коментар #10 от "Бангаранга е театър":Нямаше начин да не спечелим, след ограбването на България с влизането си в ЕЗ. 45 милиарда евро потънаха в ЕЦБ.

23:47 19.05.2026
23:47 19.05.2026
46 Някой
23:53 19.05.2026
47 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Боже приберете я тая":Саня имаше снимки , с които красеше кориците на списанията. Беше много красива. Животът ме срещна с нея преди 25 години. Годините си минават и всички остаряваме.

23:54 19.05.2026
Коментиран от #51
23:54 19.05.2026
48 Буревестников
23:55 19.05.2026
51 Буревестников
До коментар #47 от "РЕАЛИСТ":И аз съм в виждал.Отблизо.Това означава,че и тя мене ме е виждала.Преди 15 години.Същата си е.Im not impressive.
Коментиран от #64, #66
00:00 20.05.2026
52 Какъв българин бе?
До коментар #41 от "Хюмън гравитейшън":Арменски циганин е.

00:00 20.05.2026
00:00 20.05.2026
54 Защо не казвате,
00:09 20.05.2026
55 Айс Вентура
00:17 20.05.2026
56 Софийски селянин,
До коментар #41 от "Хюмън гравитейшън":Киркоров не е българин а арменец по баща,майка му е руска еврейка...
00:28 20.05.2026
57 Смърфиета
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":За да се вдигне не племето, а народа, трябва идеите на Фюрера да се изучават в училище. И не частна уроци трябват, а расов подбор и хигиена!
00:31 20.05.2026
58 Хахаха
00:41 20.05.2026
59 Един
00:50 20.05.2026
60 Глупости
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Над половината население в Израел са евреи дошли от Русия. Затова и Русия е въздържана към сегашната бъркотия, забъркана от Биби.
00:51 20.05.2026
61 Ще видим кои ще се смеем накрая, хехенце
До коментар #20 от "хе хе":Алчната ви сороспя лъже и се мъчи да плаши гаргите. Патентовала е буя ми 2023-та!
01:07 20.05.2026
62 .....
01:09 20.05.2026
63 6135
До коментар #29 от "като питаш да ти кажа":Прав е по-горе човека.
Тук в Англия, хората не обичат много фета щото наистина не е вкусно. Слагат го там в някакви, уж здравословни салати, обаче с много подправки и не се усеща вкуса.
От друга страна като съм черпил комшии и колеги с българско сирене, което може да се купи от балкански магазини, си облизват пръстите и ме врънкат да им дам адреса на магазина.
01:21 20.05.2026
64 6135
До коментар #51 от "Буревестников":Im not impressive.
И без да го напишеш ние го знаеме, но е добре, че поне си го признаваш!
01:26 20.05.2026
65 Бонго Ронго
01:27 20.05.2026
