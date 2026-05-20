Заплаха за икономическите интереси на Русия! Москва разреши свалянето на дронове над нефтени и газови платформи

Горната камара на руския парламент - Съветът на федерацията, одобри закон, позволяващ украински и други враждебни дронове да бъдат сваляни над нефтени и газови платформи в руската акватория на Каспийско море, съобщават "Ройтерс" и "Интерфакс".

Вторият по големина производител на петрол в Русия - "Лукойл", добива петрол от два големи проекта в Каспийско море - находищата Филановски и Корчагин, които многократно са били атакувани от украински дронове.

Украйна засили атаките си срещу руски енергийни съоръжения като част от стремежа си да отслаби руската икономика и следователно финансирането на бойните действия на войските ѝ в Украйна.

Според бележка, публикувана на уебсайта на парламента, дроновете представляват една от най-сериозните заплахи за икономическите интереси на Русия в Каспийско море.

"Приемането на съответния федерален закон ще позволи да се премахне правният вакуум и да се предприемат необходимите мерки за осигуряване на антитерористичната защита на такива съоръжения, без да се засягат въпросите, свързани с корабоплаването и риболова", пише в бележката.