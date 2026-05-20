Заплаха за икономическите интереси на Русия! Москва разреши свалянето на дронове над нефтени и газови платформи
20 Май, 2026 16:39 1 160 63

Киев засили атаките си срещу руски енергийни съоръжения като част от стремежа си да отслаби руската икономика и следователно финансирането на бойните действия на войските ѝ в Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters

Горната камара на руския парламент - Съветът на федерацията, одобри закон, позволяващ украински и други враждебни дронове да бъдат сваляни над нефтени и газови платформи в руската акватория на Каспийско море, съобщават "Ройтерс" и "Интерфакс".

Вторият по големина производител на петрол в Русия - "Лукойл", добива петрол от два големи проекта в Каспийско море - находищата Филановски и Корчагин, които многократно са били атакувани от украински дронове.

Украйна засили атаките си срещу руски енергийни съоръжения като част от стремежа си да отслаби руската икономика и следователно финансирането на бойните действия на войските ѝ в Украйна.

Според бележка, публикувана на уебсайта на парламента, дроновете представляват една от най-сериозните заплахи за икономическите интереси на Русия в Каспийско море.

"Приемането на съответния федерален закон ще позволи да се премахне правният вакуум и да се предприемат необходимите мерки за осигуряване на антитерористичната защита на такива съоръжения, без да се засягат въпросите, свързани с корабоплаването и риболова", пише в бележката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех с ватенки

    18 15 Отговор
    Ватнишки попове наредиха около НПЗ икони.
    🤣

    Коментиран от #41

    16:42 20.05.2026

  • 2 Е нали👇

    16 15 Отговор
    Киев за два дня?

    Коментиран от #49

    16:43 20.05.2026

  • 3 Няма край руският позор

    17 13 Отговор
    Няма.

    16:45 20.05.2026

  • 4 Баба Ванка от руската разведка

    12 14 Отговор
    Предричам още по-худшие резултати !!!
    Сега освен рафинерии и НПЗ ще умират и цивилни следствие "ефективната" работа на кьопавото руско ПВО и РЕБ. Лучше да оставят дроновете си свършат тихо и кротко работата, вместо гинат мирни граждани ☝️

    Коментиран от #18

    16:46 20.05.2026

  • 5 Амадор Ривас

    17 7 Отговор
    Досега сигурно имаше забрана за сваляне на дронове!?! 😲😲😲 Тези ще ме скъсат от смях

    16:47 20.05.2026

  • 6 Мишел

    12 11 Отговор
    Въпросът ще бъде решен само след удари по центровете за вземане на решения в Украйна и.в НатО.

    Коментиран от #11, #13, #30

    16:48 20.05.2026

  • 7 Гресирана Мотика

    11 11 Отговор
    Тоя Путин няма ли майка, която му набие канчето ру3ко с мотиката ? 😄

    16:48 20.05.2026

  • 8 Механик

    9 11 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    16:48 20.05.2026

  • 9 Соломон

    7 8 Отговор
    А Украйна знаели за това

    16:48 20.05.2026

  • 10 Путин

    7 10 Отговор
    Ох,що ми требваше от мечка еремичка...

    16:49 20.05.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    А ти не трябва да си го буташ в задният вход без грес 😁

    16:49 20.05.2026

  • 12 А долната камара разреши

    10 9 Отговор
    На ...импотентните монголья от блатата да правят.. Секс !
    Монголската мъка няма край ..
    До сега ми държаха... у... Я
    🌽

    16:51 20.05.2026

  • 13 Руснак без крак...

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    "...удари по...."

    Гледам горе колегата предлага удари с мотика по русофилските канчета, не пропукай офертата таваришчь Удри ☝️

    Коментиран от #21

    16:51 20.05.2026

  • 14 РФ е един огромен КЕН eф !

    9 9 Отговор
    Известният руски кинорежисьор, сценарист и генерален директор на филмовия концерн „Мосфилм“ Карен Георгиевич Шахназаров изказва еритични тези в предаването „Вечер с В. Соловьов
    "Ние и Украйна не сме един народ"
    "Не можем да победим Украйна"
    "Не трябва да присъединяваме в никакъв случай Украйна към нас. Ако го направим, те ще разрушат Русия. Спомнете си 1917, 1991 ва"
    Я, някой е започнал да изтрезнява през последните дни!

    16:52 20.05.2026

  • 15 Кривоверен алкаш

    8 7 Отговор
    Горната камара на руския парламент...брех,...,кажете си го направо...Путин разреши,....другите са кукли на конци..

    16:53 20.05.2026

  • 16 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    10 8 Отговор
    След като потопиха всяко руZко корито в Черно море, от няколко дни Украинските въоръжени сили удрят с крилати и балистични ракети руZките военни кораби в Каспийско море.

    Коментиран от #28

    16:53 20.05.2026

  • 17 Ошашавена копейка

    7 6 Отговор
    Нефтените и газовите платформи свалят на 100% украинските дронове!

    16:53 20.05.2026

  • 18 Мишел

    7 10 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Ванка от руската разведка":

    Русия има 57 големи рафинерии и НПЗ и всичките работят. Най- големият престой след украински удари е една седмица на един завод.
    Украйна има 13 НПЗ и нито един не работи вече над 3 години.

    Коментиран от #23, #24, #36, #37, #54

    16:55 20.05.2026

  • 19 иво христов Пуловера

    10 6 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    16:55 20.05.2026

  • 20 Добри новини

    11 8 Отговор
    За първи път от дълго време броят на настъпателните операции на украинските сили надвишава броя на руските по цялата линия на фронта.
    Най-значимото направление на украинската офанзива в момента е Александровското (района на Гуляйполе, на границата между Днепропетровска и Запорожска области). Там ВСУ:
    - Освободиха над 400–480 км² територия
    - Върнаха контрол над 12 населени пункта
    - Продължават да напредват и да нанасят сериозни загуби на противника в жива сила и техника
    Това показва, че украинската армия не само се отбранява успешно, но и постепенно взема инициативата в свои ръце на избрани участъци.
    А днес идват и новини от Степногорск, южно от Запорожие, за значително разместване на фронта.
    Войната продължава

    Коментиран от #39, #40

    16:55 20.05.2026

  • 21 Замразен в полиетилен

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Руснак без крак...":

    Слава. Замразиха ме .

    16:55 20.05.2026

  • 22 гост

    5 9 Отговор
    ..което означава всички на платформата да бъдат въоръжени с прашки...и а се мерне дрон,до там...снайперисти стават.

    16:55 20.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сам си отговаряш

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    защо украинските дронове трябва да падат върху руските НПЗ.

    16:58 20.05.2026

  • 25 Kaлпазанин

    9 5 Отговор
    Това тук и западналата западна преса си стана всекидневен конкурс ,кой ще измисли по голяма глупост

    16:58 20.05.2026

  • 26 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    8 7 Отговор
    Украинците са истински воини, братя, славяни, не като на.cpaния монг.олоид nyтЯ и Конската глава Лавров.

    Коментиран от #32

    16:59 20.05.2026

  • 27 Многоходовото

    6 7 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега отиде да проси заеми от господаря си Китай.

    17:00 20.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Димяща ушанка

    7 6 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #59

    17:01 20.05.2026

  • 30 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Обади се по телефона на бункерният недорасляк и му кажи.Тук и да пишеш файда няма.

    17:01 20.05.2026

  • 31 Това е много хитро

    4 5 Отговор
    за руската ПВО. Те украинските дронове така или иначе си падат върху рафинериите - защо да не го отчитат като свален. И без това ги свалят на 100%, само тия отломки правят белите.

    17:02 20.05.2026

  • 32 Бъркаш се

    7 8 Отговор

    До коментар #26 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    България и българския народ подкрепя Русия и ненавижда хахлите,напред руски братя,изчистете света от нацизма отново!

    Коментиран от #42, #44

    17:02 20.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Молния!

    7 5 Отговор
    Истински ужасТ! От 2 седмици украинците използват дронове със изцяло Изкуствен интелект! Не ги засича нито ПВО, нито им влияе РЕБ. Уникалното е ,че са абсолютно БЕЗШУМНИ ! Монгольята ги наричат ТИХАТА СМ ърт и..Марсиан!!
    Няма Спасение от това... нЯщо!

    Коментиран от #45

    17:02 20.05.2026

  • 35 Клети, нещастни копейки 🤪

    7 7 Отговор
    Моля да не обиждате охлювите, когато сравнявате напредъка на руZката армия в Украйна. .
    Попитах AI докъде би стигнал средно голям охлюв, ако беше тръгнал от Русия в началото на войната.
    Резултата- вече би подминал Лондон и щеше да пътува към САЩ. 😀
    А руZката армия все още обсажда село Малая Тукмачка в Запорожие, на няколко км от границата. 😀

    Коментиран от #55

    17:03 20.05.2026

  • 36 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Това са ударите са за м.май Украински удари по руската петролна инфраструктура (май): • 20 май — рафинерия Кстово • 17 май — рафинерия Москва • 15 май — рафинерия Рязан • 13 май — нефтен терминал Таман • 8 май — рафинерия Ярославъл • 7 май — рафинерия Перм • 5 май — рафинерия Кириши • 4 май — рафинерия Самара • 3 май — нефтен терминал Приморск • 1 май — рафинерия Туапсе Руската нефтена система вече не е „стабилна“ — тя систематично се демонтира по-бързо, отколкото могат да я поправят.

    Коментиран от #62

    17:03 20.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Така ли

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Добри новини":

    Много пошла дезинформация,няма кой да се върже на тези лъжи!

    17:05 20.05.2026

  • 41 По-добре поп, отколкото лама

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Смех с ватенки":

    Иконите помагат через светиите изобразени на тях и трябва да са осветени в православен храм.

    17:06 20.05.2026

  • 42 България

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "Бъркаш се":

    Ние ги видяхме всичките тия... 12.. ." Българи".. пред МОЧАта!
    Хихихихихи
    А после и тия гласувалите за ..коце Еврото и Пияната!

    17:06 20.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Бъркаш се":

    Кои са ти братя - Аварци, Даргинци, Лезгини, Лакци, Ингуши, Черкези, Кабардинци, Адигейци, Башкири, Якути , Кумики, Карачаевци, Тувинци, Балкарци, Хакаси, Башкири, Татари .... ?!
    Кои бе, монголски poб ?

    Коментиран от #50

    17:07 20.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ол1гофрен,":

    Отличен ник си си избрал.

    17:08 20.05.2026

  • 47 Хм...

    4 4 Отговор
    Като стана дума за икономика, долара падна под 71 рубли. Що стана така след като родните евроатлантически розАви понита и платените от посолствоТО "експерти" се кълняха, че долара ще стане 300 рубли и това ще фалира Русия е въпрос с повишена трудност, не по силите на почитателите на гей паради.

    Коментиран от #48

    17:09 20.05.2026

  • 48 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Хм...":

    Ние сме почитатели на парадите😘

    17:10 20.05.2026

  • 49 Кой каза?

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Е нали👇":

    Русите казват, Москва не е построена за един ден.

    17:11 20.05.2026

  • 50 Аве мишкар

    6 6 Отговор

    До коментар #44 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    М@нг0 нед0н0сен,недей много да лаеш да не виснеш на карантиите си!

    17:11 20.05.2026

  • 51 руската мечка

    5 5 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    17:11 20.05.2026

  • 52 Руският петрол стигна до

    3 6 Отговор
    ситуация "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове. Руските петролни компании са обявили "форсмажор", заради ударите по руските пристанища Приморск, Уст Луга, Туапсе и в Балтийско море, съобщава Reuters. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки. Двете пристанища и четирите рафинерии бяха ударени по три пъти от украински дронове, като имаше данни, че не са използвани просто дронове-камикадзе, а преоборудвани леки самолети, които са пускали бомби. Щетите и разрушенията и на двете места са много сериозни - включително пристанищна инфраструктура, кейове, помпени станции и резервоари-цистерни.

    Коментиран от #63

    17:12 20.05.2026

  • 53 Че то досега

    2 5 Отговор
    свалянето на дронове над нефтени и газови платформи позволено ли е било?

    17:12 20.05.2026

  • 54 Смях в залата

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, рафинерии, кораби и пристанища през последните два месеца, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН.

    😆

    Коментиран от #57

    17:13 20.05.2026

  • 55 Факт

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Малая Токмачка, Купянск и Покровск , монголите ше ги превземат на... Пу ткин ден!
    Тия пи ДЕРИ не могат да си опазят нито мумията нито кремля;

    17:13 20.05.2026

  • 56 Вали ли черен дъжд?

    3 5 Отговор
    Блатари мръсни.

    17:15 20.05.2026

  • 57 Не само

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Смях в залата":

    Монгольята от Туапсе, 2 пъти изпращат писма с МОЛБА до Зеленски и ЗСУ за МИЛОСТ И ПОЩАДА!
    Защото монголскиот СТАН и Юртите загиват!

    17:17 20.05.2026

  • 58 а сега де

    2 4 Отговор
    Винаги казват че отломки палят заводите, значи ги свалят и сега ...и то на 100%.

    17:21 20.05.2026

  • 59 Руснак без крак

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Димяща ушанка":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    17:21 20.05.2026

  • 60 Йосиф Весериьнович

    0 1 Отговор
    Днес явно пак са снесли от нпо- тата, десетината лаещи ще заработват. Искрено ги съжалявам толкова напъни а резултат нулев. Иначе им се получава да демонстрират масовка ама като се съберат са един файтон хора . А ако ако някой слънчев ден се появят наченки на мисъл ще си го празнуват на Петрохан дружно! Тежка е съдбата на урко феновете вечно чакащи някой да им подскаже нещо смислено,но дори и да се намери такъв трябва да си записват защото паметта им стига само да обслужват отходните си нужди!

    17:26 20.05.2026

  • 61 Тити

    1 0 Отговор
    Москвае разрешила а питаха ли Зеленски????

    17:28 20.05.2026

  • 62 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    Това са опити само за удари.
    Според разузнаване на САЩ, от всички изстреляни до април 2026 г., 23 украински (всъщност английски) ракети Фламинго, само 2 две! са достигнали района целите, но не са попаднали в тях и не са причинили щети. Половината от останалите са се загубили по пътя, останалите са се взривили при старта. Такова е положението с украинските удари.

    17:28 20.05.2026

  • 63 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Руският петрол стигна до":

    За март и април Русия е изнесла рекордни количества нефт и газ. Няма начин да е друго, защото светът не лишен от иранския и на емиратите износ -20 % от продадените количества на световния пазар.

    17:36 20.05.2026

