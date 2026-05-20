Заплаха за икономическите интереси на Русия! Москва разреши свалянето на дронове над нефтени и газови платформи

Горната камара на руския парламент - Съветът на федерацията, одобри закон, позволяващ украински и други враждебни дронове да бъдат сваляни над нефтени и газови платформи в руската акватория на Каспийско море, съобщават "Ройтерс" и "Интерфакс".
Вторият по големина производител на петрол в Русия - "Лукойл", добива петрол от два големи проекта в Каспийско море - находищата Филановски и Корчагин, които многократно са били атакувани от украински дронове.
Украйна засили атаките си срещу руски енергийни съоръжения като част от стремежа си да отслаби руската икономика и следователно финансирането на бойните действия на войските ѝ в Украйна.
Според бележка, публикувана на уебсайта на парламента, дроновете представляват една от най-сериозните заплахи за икономическите интереси на Русия в Каспийско море.
"Приемането на съответния федерален закон ще позволи да се премахне правният вакуум и да се предприемат необходимите мерки за осигуряване на антитерористичната защита на такива съоръжения, без да се засягат въпросите, свързани с корабоплаването и риболова", пише в бележката.
1 Смех с ватенки
🤣
Коментиран от #41
16:42 20.05.2026
2 Е нали👇
Коментиран от #49
16:43 20.05.2026
3 Няма край руският позор
16:45 20.05.2026
4 Баба Ванка от руската разведка
Сега освен рафинерии и НПЗ ще умират и цивилни следствие "ефективната" работа на кьопавото руско ПВО и РЕБ. Лучше да оставят дроновете си свършат тихо и кротко работата, вместо гинат мирни граждани ☝️
Коментиран от #18
16:46 20.05.2026
5 Амадор Ривас
16:47 20.05.2026
6 Мишел
Коментиран от #11, #13, #30
16:48 20.05.2026
7 Гресирана Мотика
16:48 20.05.2026
8 Механик
16:48 20.05.2026
9 Соломон
16:48 20.05.2026
10 Путин
16:49 20.05.2026
11 Гресирана ватенка
До коментар #6 от "Мишел":А ти не трябва да си го буташ в задният вход без грес 😁
16:49 20.05.2026
12 А долната камара разреши
Монголската мъка няма край ..
До сега ми държаха... у... Я
🌽
16:51 20.05.2026
13 Руснак без крак...
До коментар #6 от "Мишел":"...удари по...."
Гледам горе колегата предлага удари с мотика по русофилските канчета, не пропукай офертата таваришчь Удри ☝️
Коментиран от #21
16:51 20.05.2026
14 РФ е един огромен КЕН eф !
"Ние и Украйна не сме един народ"
"Не можем да победим Украйна"
"Не трябва да присъединяваме в никакъв случай Украйна към нас. Ако го направим, те ще разрушат Русия. Спомнете си 1917, 1991 ва"
Я, някой е започнал да изтрезнява през последните дни!
16:52 20.05.2026
15 Кривоверен алкаш
16:53 20.05.2026
16 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #28
16:53 20.05.2026
17 Ошашавена копейка
16:53 20.05.2026
18 Мишел
До коментар #4 от "Баба Ванка от руската разведка":Русия има 57 големи рафинерии и НПЗ и всичките работят. Най- големият престой след украински удари е една седмица на един завод.
Украйна има 13 НПЗ и нито един не работи вече над 3 години.
Коментиран от #23, #24, #36, #37, #54
16:55 20.05.2026
19 иво христов Пуловера
16:55 20.05.2026
20 Добри новини
Най-значимото направление на украинската офанзива в момента е Александровското (района на Гуляйполе, на границата между Днепропетровска и Запорожска области). Там ВСУ:
- Освободиха над 400–480 км² територия
- Върнаха контрол над 12 населени пункта
- Продължават да напредват и да нанасят сериозни загуби на противника в жива сила и техника
Това показва, че украинската армия не само се отбранява успешно, но и постепенно взема инициативата в свои ръце на избрани участъци.
А днес идват и новини от Степногорск, южно от Запорожие, за значително разместване на фронта.
Войната продължава
Коментиран от #39, #40
16:55 20.05.2026
21 Замразен в полиетилен
До коментар #13 от "Руснак без крак...":Слава. Замразиха ме .
16:55 20.05.2026
22 гост
16:55 20.05.2026
24 Сам си отговаряш
До коментар #18 от "Мишел":защо украинските дронове трябва да падат върху руските НПЗ.
16:58 20.05.2026
25 Kaлпазанин
16:58 20.05.2026
26 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Коментиран от #32
16:59 20.05.2026
27 Многоходовото
17:00 20.05.2026
29 Димяща ушанка
Коментиран от #59
17:01 20.05.2026
30 Ами
До коментар #6 от "Мишел":Обади се по телефона на бункерният недорасляк и му кажи.Тук и да пишеш файда няма.
17:01 20.05.2026
31 Това е много хитро
17:02 20.05.2026
32 Бъркаш се
До коментар #26 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":България и българския народ подкрепя Русия и ненавижда хахлите,напред руски братя,изчистете света от нацизма отново!
Коментиран от #42, #44
17:02 20.05.2026
34 Молния!
Няма Спасение от това... нЯщо!
Коментиран от #45
17:02 20.05.2026
35 Клети, нещастни копейки 🤪
Попитах AI докъде би стигнал средно голям охлюв, ако беше тръгнал от Русия в началото на войната.
Резултата- вече би подминал Лондон и щеше да пътува към САЩ. 😀
А руZката армия все още обсажда село Малая Тукмачка в Запорожие, на няколко км от границата. 😀
Коментиран от #55
17:03 20.05.2026
36 Соломон
До коментар #18 от "Мишел":Това са ударите са за м.май Украински удари по руската петролна инфраструктура (май): • 20 май — рафинерия Кстово • 17 май — рафинерия Москва • 15 май — рафинерия Рязан • 13 май — нефтен терминал Таман • 8 май — рафинерия Ярославъл • 7 май — рафинерия Перм • 5 май — рафинерия Кириши • 4 май — рафинерия Самара • 3 май — нефтен терминал Приморск • 1 май — рафинерия Туапсе Руската нефтена система вече не е „стабилна“ — тя систематично се демонтира по-бързо, отколкото могат да я поправят.
Коментиран от #62
17:03 20.05.2026
40 Така ли
До коментар #20 от "Добри новини":Много пошла дезинформация,няма кой да се върже на тези лъжи!
17:05 20.05.2026
41 По-добре поп, отколкото лама
До коментар #1 от "Смех с ватенки":Иконите помагат через светиите изобразени на тях и трябва да са осветени в православен храм.
17:06 20.05.2026
42 България
До коментар #32 от "Бъркаш се":Ние ги видяхме всичките тия... 12.. ." Българи".. пред МОЧАта!
Хихихихихи
А после и тия гласувалите за ..коце Еврото и Пияната!
17:06 20.05.2026
44 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
До коментар #32 от "Бъркаш се":Кои са ти братя - Аварци, Даргинци, Лезгини, Лакци, Ингуши, Черкези, Кабардинци, Адигейци, Башкири, Якути , Кумики, Карачаевци, Тувинци, Балкарци, Хакаси, Башкири, Татари .... ?!
Кои бе, монголски poб ?
Коментиран от #50
17:07 20.05.2026
46 Мишел
До коментар #23 от "Ол1гофрен,":Отличен ник си си избрал.
47 Хм...
Коментиран от #48
17:09 20.05.2026
48 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #47 от "Хм...":Ние сме почитатели на парадите😘
17:10 20.05.2026
49 Кой каза?
До коментар #2 от "Е нали👇":Русите казват, Москва не е построена за един ден.
17:11 20.05.2026
50 Аве мишкар
До коментар #44 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":М@нг0 нед0н0сен,недей много да лаеш да не виснеш на карантиите си!
17:11 20.05.2026
51 руската мечка
17:11 20.05.2026
52 Руският петрол стигна до
Коментиран от #63
17:12 20.05.2026
53 Че то досега
17:12 20.05.2026
54 Смях в залата
До коментар #18 от "Мишел":Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, рафинерии, кораби и пристанища през последните два месеца, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН.
😆
Коментиран от #57
17:13 20.05.2026
55 Факт
До коментар #35 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Малая Токмачка, Купянск и Покровск , монголите ше ги превземат на... Пу ткин ден!
Тия пи ДЕРИ не могат да си опазят нито мумията нито кремля;
17:13 20.05.2026
56 Вали ли черен дъжд?
17:15 20.05.2026
57 Не само
До коментар #54 от "Смях в залата":Монгольята от Туапсе, 2 пъти изпращат писма с МОЛБА до Зеленски и ЗСУ за МИЛОСТ И ПОЩАДА!
Защото монголскиот СТАН и Юртите загиват!
17:17 20.05.2026
58 а сега де
17:21 20.05.2026
59 Руснак без крак
До коментар #29 от "Димяща ушанка":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
17:21 20.05.2026
60 Йосиф Весериьнович
17:26 20.05.2026
61 Тити
17:28 20.05.2026
62 Мишел
До коментар #36 от "Соломон":Това са опити само за удари.
Според разузнаване на САЩ, от всички изстреляни до април 2026 г., 23 украински (всъщност английски) ракети Фламинго, само 2 две! са достигнали района целите, но не са попаднали в тях и не са причинили щети. Половината от останалите са се загубили по пътя, останалите са се взривили при старта. Такова е положението с украинските удари.
17:28 20.05.2026
63 Мишел
До коментар #52 от "Руският петрол стигна до":За март и април Русия е изнесла рекордни количества нефт и газ. Няма начин да е друго, защото светът не лишен от иранския и на емиратите износ -20 % от продадените количества на световния пазар.
17:36 20.05.2026