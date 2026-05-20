От КТ „Подкрепа” се обявиха против орязването на администрацията, намекват за протести и стачни действия

От КТ „Подкрепа" се обявиха против орязването на администрацията, намекват за протести и стачни действия

20 Май, 2026 16:34 956 34

„Налагането на „калпак“ на съкращения без реална оценка на дейностите и необходимостта от човешки ресурс може да се определи като управленски произвол, който ще доведе до допълнително обезкървяване на администрации, които и към момента работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване”, пишат още от синдиката

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Синдикатът на административните служители към КТ „Подкрепа“ изрази своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10%, „без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността, анализ на ефективността или оценка на последствията за функционирането на държавните институции”. От КТ „Подкрепа” написаха отворено писмо до премиера, министрите на финансите, правосъдието и културата, до управителите на НОИ, НЗОК, НСИ, АСП, ГИТ, АЗ, АГКК, АВ и КЗП.
Според синдиката подобен подход представлява грубо и безотговорно отношение към държавната администрация, към работещите в нея хора и към българските граждани, които ежедневно разчитат на функционирането на тези институции, информират от Нова телевизия. „Налагането на „калпак“ на съкращения без реална оценка на дейностите и необходимостта от човешки ресурс може да се определи като управленски произвол, който ще доведе до допълнително обезкървяване на администрации, които и към момента работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване”, пишат още в писмото си от синдиката.
Ето и останала част от позицията на КТ „Подкрепа”:

„Още по-тревожни са намеренията за въвеждане на механизъм за увеличение на възнагражденията с еднакъв процент за всички администрации, независимо от съществуващите огромни дисбаланси в нивата на заплащане. Подобна политика не само няма да реши проблема с неравенствата, а ще го задълбочи драматично.

Еднаквият процентен ръст означава, че ведомствата с и без това високи възнаграждения ще получат значително по-голямо номинално увеличение, докато служителите в най-ниско платените администрации ще останат трайно изостанали и бедни. Това е несправедливо, демотивиращо и напълно неприемливо. Вместо политика по сближаване и преодоляване на разликите, Министерството на финансите предлага механизъм, който ще привилегирова богатите администрации и ще наказва бедните.

Настояваме ясно да бъде заявено, че държавната администрация не е разход, който може безконтролно да бъде орязван, а ключов елемент от функционирането на държавата. Унищожаването на административния капацитет ще има тежки последици върху качеството на публичните услуги, контролните функции на държавата, а доверието в институциите ще изчезне напълно.

Призоваваме всички отговорни ръководители на структури в държавната администрация, в които Синдикат на административните служители „Подкрепа“ има организации, ДА НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ безкритично с указанията на Министерството на финансите и да защитят институциите, които представляват, както и хората, които ежедневно осигуряват тяхното функциониране. Днес защитата на администрацията е защита на държавността!

Уведомяваме Ви, че напрежението сред работниците и служителите в държавната администрация е изключително сериозно и продължава да нараства. Хората са унизени, демотивирани и поставени в условия на постоянна несигурност. При продължаване на тази политика САС „Подкрепа“ ще предприеме всички позволени от закона действия за защита на правото на достоен труд и справедливо възнаграждение на своите членове, включително организиране на протести, ефективни стачни действия и други форми на синдикален натиск.

Категорично настояваме:

- Да бъде преосмислено и преустановено механичното намаляване на разходите за администрацията с 10%;

- Да бъде извършен реален функционален анализ на административните структури;

- Да бъде изработен справедлив механизъм за нарастване на възнагражденията, който да намалява, а не да увеличава дисбалансите между отделните администрации;

- Да започне незабавен реален диалог със синдикалните организации".


  • 1 Макето

    47 1 Отговор
    Тези паразити отдавна трябваше да са 1/4, ама нали са гласоподаватели.

    Коментиран от #12

    16:49 20.05.2026

  • 2 🐧Орела🐧

    38 1 Отговор
    Аз съм държавен служител, но преструктуриране трябва. Държавния служител трябва да е престиж, а не хранилка!

    16:49 20.05.2026

  • 3 Служител

    47 0 Отговор
    Къш да се махат и Подкрепа и КНСБ. Търтеи недни. 40% от МВР са пенсионери или ТЕЛК - вън.

    16:50 20.05.2026

  • 4 На една овца по 6 овчаря и 4 кучета

    44 0 Отговор
    Те това е икономиката на България към този момент. После млякото било скъпо...

    16:51 20.05.2026

  • 5 ООрана държава

    23 0 Отговор
    Абе не можем ги изхраним бе синдикатааа. Споко няма да се режат, ще се чакат сами да се резнат и няма да се наемат нови

    16:53 20.05.2026

  • 6 хехе

    29 0 Отговор
    Па профсъюзите да вземат съкратените при тях на работа, ама нали и те самите са паразити та става пари нЕма действайте.

    16:54 20.05.2026

  • 7 сигурно

    28 1 Отговор
    Ама те дори и 1 час на ден не работят ,а си играят с телефоните само!!

    16:57 20.05.2026

  • 8 Калинките и кърлежите

    26 1 Отговор
    в цялата държавна администрация бива да бъдат съкратени поне на 60 процента и след това остатъка с още 50 процента.

    16:58 20.05.2026

  • 9 Имаше избори точно преди месец

    29 1 Отговор
    Народа ясно и категорично си каза тежката дума. Какво стачки и протести какви пет лева. Що не протестирахте при бойко да ге.

    16:59 20.05.2026

  • 10 Kaлпазанин

    25 1 Отговор
    То и тяхната не е малка до девето коляно че и повече ,в бг няма синдикати има хранилки за хрантутници

    16:59 20.05.2026

  • 11 Чапай

    22 1 Отговор
    Лесно беше до сега ,а?Заплатата върви ,това само в България го има да ти плащат за да правиш нищо,тоест само едно .Да гласуваш "правилно"когато трябва.

    17:01 20.05.2026

  • 12 Тоз номер че били гласоподаватели

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Макето":

    Вече не е актуален. При масово гласуване тез клишета са без значение. Радев получи солидно мнозинство. Поне сто дена толеранс не му давате. Що така бе седесета.

    17:05 20.05.2026

  • 13 Емигрант

    19 0 Отговор
    Тези "Подкрепа" кого подкрепят не ми е ясно ? Явно България се намира все още в каменната ера където Флинстоун дяла букви с длето върху камък ? Вече има компютри и изкуствени интелекти които заменят хората и така се съкращават пари от бюджета, тези кого подкрепят лешперите и шуробаджанащината ли които ГЕРБ инсталира в цялата българска администрация и така източи милиарди от България за да сте най-бедни днес в ЕС ?

    17:06 20.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    16 0 Отговор
    И КТ Подкрепата са лапали ДМС от незаетите места и сега ще скачат - хр-н--тници

    17:07 20.05.2026

  • 16 120 депутати

    17 0 Отговор
    Съкращаване на всичко наполовина а останалите да работят НАИСТИНА .

    Имаме огромен дефицит, заемите не са добро решение трябва

    50% СЪКРАЩЕНИЕ

    17:08 20.05.2026

  • 17 Как с годините

    18 0 Отговор
    КТ Подкрепа се превърна в отпаднала необходимост. Даже вредна

    17:08 20.05.2026

  • 18 Герп боклуци

    12 0 Отговор
    4 лелки в една стая, вадят служенна бележка 20 минути.... свидетелство за съдимост, още повече лелки но само за 15 минути...

    17:08 20.05.2026

  • 19 Ура,,Ура

    13 1 Отговор
    Не я отрязвайте администрацията, а намалете на всички тях заплатите с по 20% и ги задължете да си плащат осигуровките, както всички други.

    17:09 20.05.2026

  • 20 Тома

    19 0 Отговор
    Сега разбрахте ли за кого се борят профсъюзите в България.Само не и за работника.

    17:09 20.05.2026

  • 21 Наблюдател

    14 0 Отговор
    Крайно време е държ.администрация да си плащат осигуровките и да им се спре т.н. ДМС. Време е да се съкратят нереално раздутите щатове.....

    17:11 20.05.2026

  • 22 Мнение

    13 0 Отговор
    Аман от чантаджии! Половината нищо не вършат и чакат да стане 17 ч и да хукнат по чаршията. Да си плащат поне здравните осигуровки и ДООто, като всички нас.

    17:11 20.05.2026

  • 23 Геро

    11 0 Отговор
    За сравнение през 80 те години на миналия век. Като направиха АПК имаше едва 2,3 администратори по селата, само след 2 години станаха 200. И затова земеделието се скапа, огромни административни разходи за заплати, а в селата нямаше кой да работи. Е, разбира се не е само това. Но беше най-фрапиращо. Та и тук с плачовете на нищо не правещите синдикати.

    17:12 20.05.2026

  • 24 Оооо

    10 0 Отговор
    У нас при 7 милиона население имаме 240 депутати, а в Турция при 90 милиона имат 500 депутати. Екстра.

    17:12 20.05.2026

  • 25 3464

    9 0 Отговор
    Ние сме с най-голямата администрация в ЕС и се оказва, че същевременно сме с с "хроничен недостиг"... При това съкращават незаети щатова, т.е. не хора, а незаети постове...

    17:13 20.05.2026

  • 26 Ежко

    8 0 Отговор
    КТ Подкрепа от това се хранят.Ако искат,те да плащат заплати на съкратените.Утре ако се разформироват на никой няма да липсват!Тези съкращения отдавна трябваше да се случат,даже са малко.

    17:14 20.05.2026

  • 27 Цвете

    3 0 Отговор
    КАК ЩЕ СЕ ВЪЗПРОТИВИТЕ ДА НЯМА СЪКРАЩЕНИЯ ,КОГАТО ИМА ПЕНСИОНЕРИ НА ДОСТА ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ПЛЮС ПЕНСИЯТА ЕЖЕМЕМЕСЕЧНА ? И КОГА НАЙ ПОСЛЕ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СИ ВНАСЯТ ОСИГУРОВКИТЕ? РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ МОГАТ ДА СЕ ОСИГУРЯВАТ ,А ТЕ ,НЕ, ЗАЩО? 😠🚔🤦‍♂️🤷‍♀️🎭

    17:21 20.05.2026

  • 28 Сатана Z

    3 0 Отговор
    50% съкращение на държавната и общинска администрация е добро начало ,но първо трябва да се изчегърта и 60% от репресивния апарат на МВР.Кво е това нещо,75 000 полицаи на по-малко от 6 милиона население?

    17:21 20.05.2026

  • 30 ТЕЗИ ОЩЕ ЛИ ГИ ИМА?!

    1 0 Отговор
    Подкрепа ги помня отпреди 35 г. - абсолютно безмислена структура (псевдопрофсъюз), създаден да подкрепя финансово онези, които симулират че работят там. Впрочем в коя държава профсъюзите не са или казионна или мафиотска структура?!

    17:28 20.05.2026

  • 31 КАЛИНКИТЕ НАМЕКВАЛИ

    1 0 Отговор
    НЯМАТ МОРАЛНО ПРАВО

    17:29 20.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аха

    0 0 Отговор
    Населението намаля с 10% през последните години а администрацията се увеличи с 10% но странно работела свръх натоварена и с хроничен недостиг?! Тия синдикалисти са за разстрел...ако бъзикат работещите плащащи заплатите на търтеите

    17:31 20.05.2026

  • 34 Тити

    1 0 Отговор
    Това отдавна трябваше да се случи поне с 50% трябва да се съкратят и без това в частният сектор не достига работна ръка ДАНС и НСО трябва тотално да се закрият това са черни дупки за пари без никаква полза.

    17:31 20.05.2026

