От КТ „Подкрепа” се обявиха против орязването на администрацията, намекват за протести и стачни действия

Синдикатът на административните служители към КТ „Подкрепа“ изрази своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10%, „без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността, анализ на ефективността или оценка на последствията за функционирането на държавните институции”. От КТ „Подкрепа” написаха отворено писмо до премиера, министрите на финансите, правосъдието и културата, до управителите на НОИ, НЗОК, НСИ, АСП, ГИТ, АЗ, АГКК, АВ и КЗП.
Според синдиката подобен подход представлява грубо и безотговорно отношение към държавната администрация, към работещите в нея хора и към българските граждани, които ежедневно разчитат на функционирането на тези институции, информират от Нова телевизия. „Налагането на „калпак“ на съкращения без реална оценка на дейностите и необходимостта от човешки ресурс може да се определи като управленски произвол, който ще доведе до допълнително обезкървяване на администрации, които и към момента работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване”, пишат още в писмото си от синдиката.
Ето и останала част от позицията на КТ „Подкрепа”:
„Още по-тревожни са намеренията за въвеждане на механизъм за увеличение на възнагражденията с еднакъв процент за всички администрации, независимо от съществуващите огромни дисбаланси в нивата на заплащане. Подобна политика не само няма да реши проблема с неравенствата, а ще го задълбочи драматично.
Еднаквият процентен ръст означава, че ведомствата с и без това високи възнаграждения ще получат значително по-голямо номинално увеличение, докато служителите в най-ниско платените администрации ще останат трайно изостанали и бедни. Това е несправедливо, демотивиращо и напълно неприемливо. Вместо политика по сближаване и преодоляване на разликите, Министерството на финансите предлага механизъм, който ще привилегирова богатите администрации и ще наказва бедните.
Настояваме ясно да бъде заявено, че държавната администрация не е разход, който може безконтролно да бъде орязван, а ключов елемент от функционирането на държавата. Унищожаването на административния капацитет ще има тежки последици върху качеството на публичните услуги, контролните функции на държавата, а доверието в институциите ще изчезне напълно.
Призоваваме всички отговорни ръководители на структури в държавната администрация, в които Синдикат на административните служители „Подкрепа“ има организации, ДА НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ безкритично с указанията на Министерството на финансите и да защитят институциите, които представляват, както и хората, които ежедневно осигуряват тяхното функциониране. Днес защитата на администрацията е защита на държавността!
Уведомяваме Ви, че напрежението сред работниците и служителите в държавната администрация е изключително сериозно и продължава да нараства. Хората са унизени, демотивирани и поставени в условия на постоянна несигурност. При продължаване на тази политика САС „Подкрепа“ ще предприеме всички позволени от закона действия за защита на правото на достоен труд и справедливо възнаграждение на своите членове, включително организиране на протести, ефективни стачни действия и други форми на синдикален натиск.
Категорично настояваме:
- Да бъде преосмислено и преустановено механичното намаляване на разходите за администрацията с 10%;
- Да бъде извършен реален функционален анализ на административните структури;
- Да бъде изработен справедлив механизъм за нарастване на възнагражденията, който да намалява, а не да увеличава дисбалансите между отделните администрации;
- Да започне незабавен реален диалог със синдикалните организации".
До коментар #1 от "Макето":Вече не е актуален. При масово гласуване тез клишета са без значение. Радев получи солидно мнозинство. Поне сто дена толеранс не му давате. Що така бе седесета.
Имаме огромен дефицит, заемите не са добро решение трябва
50% СЪКРАЩЕНИЕ
