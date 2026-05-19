Радев на среща с търговските вериги: Българите заслужават регламентирани процеси на ценообразуване

19 Май, 2026 17:17 2 456 92

  • румен радев-
  • търговски вериги-
  • ценообразуване

Законите, които се разглеждат, са взаимствани от германските практики, уточни премиерът

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване", заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на търговските вериги.

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните.

Румен Радев, министър-председател: „Законите, които се разглеждат, са взаимствани от германските практики. Ние не искаме нищо повече от Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така и ние искаме тя да бъде изсветлена и у нас.“

Румен Радев, министър-председател: „Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни, регламентирани процеси на ценообразуване."

Румен Радев, министър-председател: „Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни, регламентирани процеси на ценообразуване.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 34 Отговор
    Регламентирани процеси = дажби и порцион

    Коментиран от #70

    17:20 19.05.2026

  • 2 хххх

    36 66 Отговор
    Процесите на ценообразуване са регламентирани в Конституцията на страната, където е записано, че България е пазарна икономика и цените се образуват от свободния пазар. Стига популистки, комунистически лозунги! Вече не си президент, нито в предизборна кампания, че да плямпаш общи приказки за да спечелиш симпатията на простолюдието. Вече си Министър Председател и имаш да управляваш държава, не да разтягаш локуми.

    17:21 19.05.2026

  • 3 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    59 17 Отговор
    Днес в Ксанти (Гърция) на пазара,череши за 1,50 евро/кг.
    💶🇪🇺
    Очебийно, проблемът скъпи съграждани НЕ Е В ЕВРОТО, а в превзетата ни мутренска и пост-комунистическа държава, в която всичко е завзето от бивши комунисти и децата им, келепираджии, крадци и тарикати.
    България внася над 60% от зеленчуците, плодовете и месото си. Замислялили сте се че на Къро, Таки и другите мафиоти са им дадени границите и големите складове и борси!? Какви пазарни цени чакате? А пасищата по селата, които са раздадени на субсидии на местни хора на герб, дпс и радев, които нямат и едно реално животно? А субсидиите на зърнарите, които прибират почти всичко и за другите производители остават само трохи!?
    🫵🤮🇧🇬
    И да, вие си ги избирате мутрите на избори, както и лъжливите спасители като Радев, който в прав текст ви показва с назначенията и действията, че няма намерение да разгражда нито една схема и далавера!

    Коментиран от #8

    17:23 19.05.2026

  • 4 Факт

    10 18 Отговор
    Това е франчайз,франчайза го вземат руснаци,плащаш 1 милион примерно и супермаркета ти се казва лидъл

    17:24 19.05.2026

  • 5 Обаче

    60 0 Отговор
    В Германия съдът изпълнява текстовете на закона. За нашия съд няма достатъчно доказателства.

    17:24 19.05.2026

  • 6 Дрън, дрън съветски чугун

    38 52 Отговор
    Новият бай Тошо не обича опозицията. Новият бай Тошо иска да е балканският Путин. Новият бай Тошо бавно, но сигурно ще опита да наложи цензурата си и да ограничи демокрацията!
    Нямам търпение! Колкото по-скоро опита, толкова по-бързо ще се отървем от него. Много се заблуждава, ако си вярва, че ще ни превърне в Беларус!

    17:24 19.05.2026

  • 7 Даа...

    34 34 Отговор
    Това правителство ще падне около втората година. Но не по модела Орешарски, а по модела Виденов. Ще го свалят тези, които са го избрали. ✌️

    Коментиран от #28

    17:25 19.05.2026

  • 8 Ами

    12 28 Отговор

    До коментар #3 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    И в България са 1,50 Евро. Сега влизаме в сезона им и ще станат още по-евтини. Просто в Гърция узряват със дсетина дена по-рано заради климата.

    Коментиран от #22

    17:25 19.05.2026

  • 9 Свободен

    15 22 Отговор
    Ами да!
    Като в Русия!
    Заслужават и бой, както е там!
    Безплатен!
    Щом избраха този икономически гений!

    17:25 19.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Отстрани

    40 17 Отговор
    Благодарение на 30 години евроатлантизъм и дебилизъм доматите в България станаха три пъти по-скъпи от бананите!!

    Коментиран от #27

    17:28 19.05.2026

  • 12 Анонимен

    34 7 Отговор
    Пазарна икономика не съществува. На запад надценките се следят публично, за същата стока се начислява същата надценка, независимо кой е производителя. Ако сложиш по-голяма надценка на една фирма, просто така, щото не го харесваш - се лежи в затвора!
    А у нас, "пазара" включва клаузи производителят да не продава стоката на по-ниска редовна цена в друг магазин!

    17:29 19.05.2026

  • 13 Анонимен

    15 11 Отговор
    Господине тези не са бедняците невежитепроруските които заблуди Господине пазарна икономика е

    17:29 19.05.2026

  • 14 ДОКАДЕ СТИГНАХМЕ

    13 14 Отговор
    РАДЕВ СА МОЛО И СА ОБЯСНЯВА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ?!?!!! НЯМА Я КОРАВАТА РЪКА. БАМ ЗАКОНИТЕ........КО ША ИМ СА ОБЯСНЯВА.........СЛАААБА СЕЛСКА ЧИБУРАШКА Е КРАДЕВВВ...

    17:29 19.05.2026

  • 15 хмм

    22 12 Отговор
    Радев, как ще накараш частна фирма да продава по цена определена от друг.

    17:30 19.05.2026

  • 16 Хм...

    30 9 Отговор
    Ако е скъпо, не купуваш. Това е единственият ефективен процес за регулиране на пазара. Докато има хора, които искат да ядат пластмасови домати насред зима, цената им може да стане и 10 евро за килограм.

    17:30 19.05.2026

  • 17 Българин

    19 19 Отговор
    Тоя си мисли, че е в казармата. С тия си опити ще ни докара до нивота на Българската Армия.

    17:32 19.05.2026

  • 18 Те сигурно

    6 2 Отговор
    са се замисляли къде са !

    17:33 19.05.2026

  • 19 Грую

    14 3 Отговор
    И българина и българката Рундьо, заслужават справедливата цена на потреблението! Плати днес, за да имаш и утре! След справедлива цена, ще чакаме с
    нетърпение и справедлив ток! Боже, Господи, толкова ли сме грешни?

    Коментиран от #23

    17:33 19.05.2026

  • 20 Иво

    18 9 Отговор
    Пак същото - говориш нещо, не казваш нищо...рано или късно и неговите фенове ще разберат, по-начетените разбира се, останалите пак ще му крепат юмрука.

    17:33 19.05.2026

  • 21 Ааааа сега де

    16 4 Отговор
    Регламентирани!!!

    Каквото си надробил(гласувал), това ще сърбаш!

    17:34 19.05.2026

  • 22 Така ще да е

    9 8 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Преди малко купих 10€ - 500 гр. , уж кюстендилски

    Коментиран от #35

    17:35 19.05.2026

  • 23 химер химеров

    18 5 Отговор

    До коментар #19 от "Грую":

    боко и шиши пък чакат справедлива присъда!

    17:35 19.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хората

    15 8 Отговор
    си имат договори и всичко е премислено , проверено и заверено , няма такива големи вериги да стъпят в България без да са си вързали максимално гащите и всеки риск да е максимално калкулиран !

    Коментиран от #30

    17:37 19.05.2026

  • 26 Нехис

    18 7 Отговор
    Реч като на партиен секретар!

    17:38 19.05.2026

  • 27 Жалки тъpтеи мpънкачи !

    14 9 Отговор

    До коментар #11 от "Отстрани":

    Ами гледай домати бе и ги продавай колкото бананите, кой те спира .

    17:38 19.05.2026

  • 28 Последния Софиянец

    15 13 Отговор

    До коментар #7 от "Даа...":

    Наесен избори две в едно.

    Коментиран от #48

    17:39 19.05.2026

  • 29 1234

    15 3 Отговор
    Радев!! В Германия Куафланд затваря в петък следобед и отваря в понеделник. Ето ти германски пример.

    Коментиран от #39

    17:41 19.05.2026

  • 30 Ами да ама не

    17 4 Отговор

    До коментар #25 от "Хората":

    Данъчните закони не са обвързани с конституцията или разни спогодби. Радев просто да въведе стъпаловиден данък печалба който да се е 10% до една нормална печалба... 15-20% а после данъка да нарастне до 99% а веригите да си слагат ако искат 80% надценка

    17:41 19.05.2026

  • 31 Анонимен

    9 11 Отговор
    Оставка на РР регресите завладели цялата власт Оставка

    17:42 19.05.2026

  • 32 А дано

    13 7 Отговор
    ги пребори.Аз мисля,че почне ли ги мъжката,сами ще свалят цените,поне до тези цени в останалата част на Европа.
    А кварталните тогава няма къде да се денат,иначе фалират.

    Коментиран от #34

    17:42 19.05.2026

  • 33 Стари Дядо

    11 10 Отговор
    Хмммм , това ми допада много. Усещам , че има лъч светлина в тунела. И най - накрая ще заживеем нормално.

    17:43 19.05.2026

  • 34 Последния Софиянец

    8 13 Отговор

    До коментар #32 от "А дано":

    Радев идва от Берлин където Мерц му дърпа ушите за немските вериги.

    17:44 19.05.2026

  • 35 А аз

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Така ще да е":

    за 7 евра килото. Май започва да действа.

    17:44 19.05.2026

  • 36 Фатмака с гресирани кафяви гащи

    23 14 Отговор
    да дойде при мен да ме пита що продавам по 5€ хляба.Мале само некадърници ражда този ген.По 500 000€ на ден плащаме за боташ и няма никой в затвора за подписа в наш минус.

    Коментиран от #82

    17:44 19.05.2026

  • 37 Горски

    9 15 Отговор
    Очакам да се справите с тази сложна ситуация, ама не сте най-добрите. В най-развитите днес икономики от бившия соцлагер - Полша, Чехия, Унгария, Румъния еврото не беше наложено и днес те използват националните си валути -злота, крона, форинт, лея. При по-ниски икономически показатели и по-малък брутен вътрешен продукт, с нереформирани базови държавни институции и отявлена корупция ние приехме еврото. Предвижданията бяха, че няма да има ръст на инфлацията и нарастване на дълга. Видя се, че тези прогнози са тотално сгрешени. В обращение влязоха няколко милиарда лева, укривани до този момент и без ясен произход, които рязко повишиха цените. Е, как така да няма връзка? Просто избързахме. Добре ще е тези, вземаха решенията и които ни убеждаваха, че няма да има проблеми, публично да признаят своята некомпетентност и да бъдат маргинализирани. Цените се завишиха 2 години преди еврото да влезе и кой е отговорен ,!Кой не си свърши работата?Кой обещаваше ,че нищо такова няма да стане и докато не ни вкара в еврозоната видиш ли света ще свърши.

    Коментиран от #43

    17:45 19.05.2026

  • 38 Катандзаро

    13 4 Отговор
    В Италия много от чуждите вериги затвориха. На тяхно място се появиха италиански.

    17:46 19.05.2026

  • 39 Ххх

    21 4 Отговор

    До коментар #29 от "1234":

    Да не си мислиш, че българските алчни търгаши продават по-евтино и като са затворени веригите по празниците ще купуваш евтино от малките магазинчета на алчните български търгаши?

    Коментиран от #41

    17:47 19.05.2026

  • 40 Наблюдател

    26 0 Отговор
    Всички зеленчукови борси по България се държат от мутренските групировки.
    В София слатинската се държи от ТИМ.

    17:48 19.05.2026

  • 41 1234

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ххх":

    Така се разбива монопол! А българските търговци, отдавна не са търгашите от 1992 година

    Коментиран от #47

    17:48 19.05.2026

  • 42 Боклуци

    11 13 Отговор
    Най-скъпите некачествени стоки са в Кауфланда, Лидъла и Билата

    17:48 19.05.2026

  • 43 Да питам

    14 5 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    Ако утре ти вдигнат двойно заплата ще започнеш ли да пазариш и ядеш двойно???цените скачат спекулативно а не заради повечето парично предлагене

    Коментиран от #73

    17:49 19.05.2026

  • 44 Бай Араб

    15 7 Отговор
    Никой до сега от основаването на България не е нанесъл толкова щети на държавата като ушатия фатмак

    17:49 19.05.2026

  • 45 чудесно

    12 9 Отговор
    Всяка държавна намеса в ценообразуването на пазара води до празни щандове.
    Една сутрин ще се събудите и магазина до вас ще е празен.

    Коментиран от #50

    17:50 19.05.2026

  • 46 Караджата

    8 11 Отговор
    КОЧИНАТА СЕ ТРЕСЕЕ ЯКООО ВСИЧКИ РАЗБОЙНИЦИ НА ЯСЛАТА ДО СЕГА В БЪЛГАРИЯ ВИЯТ НА УМРЯЛО

    17:51 19.05.2026

  • 47 Ххх

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "1234":

    Верно е така - още по-алчни са.

    17:51 19.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Просперитет и прогрес

    6 3 Отговор
    Младите и работещи българи заслужаваме достойно заплащане и нормални условия за живот. Погрижете се и за всички работещи пенсионери, като ги изпратите в заслужена почивка, а не да се скътават и заемат работни те места на млади, знаещи и можещи кадри.

    17:55 19.05.2026

  • 50 Не бе

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "чудесно":

    Просто държавата може стъпаловидно да облага спекулантите до 99% данък печалба без да им ограничава цените

    Коментиран от #55

    17:55 19.05.2026

  • 51 хаха

    15 7 Отговор
    Само общи приказки и никви действия признавам най тъпите пар4ета са гласоподователите на зеления чорап факт

    Коментиран от #53

    17:55 19.05.2026

  • 52 Тодар Живков

    15 7 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари?Това са българските комунисти.

    17:56 19.05.2026

  • 53 Гледам

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    Предишните сглобили успешно се справиха с проблема,а?!

    17:57 19.05.2026

  • 54 665

    2 6 Отговор
    Вчера на пазара Борово доматите бяха 3.50-5, краставици 3.50. Радев няма да се срещне и с тия по сергиите ?

    Коментиран от #56

    18:00 19.05.2026

  • 55 абе даже

    0 8 Отговор

    До коментар #50 от "Не бе":

    направо със до 110% ще ги облага бе.

    Коментиран от #57

    18:01 19.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Къде е казано

    9 0 Отговор

    До коментар #55 от "абе даже":

    Че пазарната икономика гарантира 10% плосък данък печалба?! И къде е проблема да е стъпаловиден както е в повечето европейски държави?!

    18:04 19.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Тома

    12 3 Отговор
    Лошото е че българи управляват тези вериги а знаем какво крадливо племе е то.

    Коментиран от #62

    18:07 19.05.2026

  • 60 Гресирана ватенка

    7 9 Отговор
    Мунчо дьо Гол няма ли посрещне Дара 😁

    18:08 19.05.2026

  • 61 хмммм

    5 4 Отговор
    Другите държави имат ли регламентирани процеси на ценообразуване? Само българите го заслужават, така ли?

    18:14 19.05.2026

  • 62 така така

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тома":

    Българите не са племе. На Балканите е имало повече от 1 племе и в България също.

    18:15 19.05.2026

  • 63 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    7 5 Отговор
    Що се пъни мунчо с толкова срещи?
    Достатъчно е да задейства Боташ, "Машината за пари" по боко тиквоний, за да може всеки българин да си позволи всичко, каквото един арабски шейх .
    Що си губи времето с доказано неработещи неща.

    18:16 19.05.2026

  • 64 Страшна комедия ни разиграва тоя

    7 4 Отговор
    И дойчовските вериги като се трогнаха от рундьовите молби... чак си го пpеместиxa.

    18:19 19.05.2026

  • 65 Румбаранга

    4 4 Отговор
    Що така не искаме нещата в Русия? Например средната заплата в Русия да стане средна заплата и в България.

    18:31 19.05.2026

  • 66 Хаха

    6 4 Отговор
    Пиар акция на чорапа.

    18:33 19.05.2026

  • 67 Добре

    3 4 Отговор
    Всичко е пунта Мара за пред камерите. Ще се разберат да си плащат комисионна и цените няма да паднат.

    18:34 19.05.2026

  • 68 Радев

    6 4 Отговор
    Готово, дръпнах им едно новогодишно слово и от утре цени народни...

    18:35 19.05.2026

  • 69 .....

    5 5 Отговор
    Мунчо по-добре да направи едно коремно…😁😁😁

    18:35 19.05.2026

  • 70 Нека хората свободно да продават

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    каквото са произвели . Зарзават , плодове , месо , хляб. Без касови апарати и данъци. В Турция по пазарите няма касови апарати и всичко е евтино. Веригите ги товари с такси и данъци!

    18:36 19.05.2026

  • 71 Еврокопейкa

    6 4 Отговор
    Ама как така ? На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Радев ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?

    18:37 19.05.2026

  • 72 Правилно, продължавай!

    1 1 Отговор
    Орбан показа, че може и направи много за народа си, както и грешки, но и неолибералите купиха избирателите.

    18:43 19.05.2026

  • 73 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Да питам":

    Не, чревоугодничеството е грях!

    18:46 19.05.2026

  • 74 Новият рашистки Месия

    3 3 Отговор
    И ние искаме, но няма да стане, защото
    Пример 1. Заплатите на депутатите в България са над 7 пъти по-високи от минималната работна заплата. Не е така в Германия.
    Пример 2. Субсидиите на производителите не се дават коректно. Дават се на зърнари-мутраци, на оливари-мутраци и разни други.
    Пример 3. На пазарите продават прекупвачи. Кантарите им са някъде си, където не виждаме скалата. Продават от щайги, а не от стоката на щанда.
    Пример 4,5,6 и т. н. Много са различията ни, а вие за 9 години само злобеехте.
    Намалете администрацията, ограмотете ги.

    18:47 19.05.2026

  • 75 ГОЛЕМИ ФАКТИ

    5 3 Отговор
    ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМЪТ МАСОВАТА ЗАПЛАТА КУПУВАШЕ НАД 600 ЛИТРА КРАВЕ МЛЯКО, СЕГА МАСОВАТА ЗАПЛАТА КУПУВА 300 ЛИТРА МЛЯКО ОТ ПАЛМА. 1995г масовата заплата купуваше 1000 бири или 1000 килограма домати, или 500 кутии цигари. ... . Колко череши и карпузи се купуват с депутатска заплата… 847 кила череши или 2 824 килограма карпузи . Значи преди капитализмът масовата заплата бе като сегашна депутатска.

    Коментиран от #85

    18:47 19.05.2026

  • 76 ЧЕТЕТЕ МИСЛЕТЕ

    2 1 Отговор
    Може да има сайт и приложение, за потребителите. Потребителите да гласуват с СМС - SMS, за най добър производител с качество и цена, за най-добър търговец с качество и цена. И всяка седмица всички пари от есемес да отиват за награда на един търговец и един производител. Който има информация за цените преди търговец на дребно да ги публикува. Държавата да дава субсидия на търговец и на производител който се съобразява с надценка до 10%. КОЙ ПСИХО ПАЗАРНИК - ЩЕ КВИЧИ СРЕЩУ ТОВА? 50% от земята в селското стопанство, да е за ферми унифицирани с пълен цикъл - затворен цикъл. Построени от държавата и дадени на семейства, като половината от продукцията да отива в държавни ръце - училищата, пенсионерите, армията и столовете на други обществени служби. Фермите да имат собствена енергия от вятър, слънце, биогаз, пелети, всички необходими сгради, мандра, 200 крави, или други животни, само със собствен фураж от нивата, и изпражненията да отиват на нивата. И още земя, 10% от земята да се дава на безработни да гледат примерно 1000 свободни кокошки, пак инвестиция от държавата, и тя прибира половината продукция, за който иска да се труди допълнително - като отглежда 10 декара ябълки или ягоди, малини, къпини, билки, домати рома... .... Да има положителна промяна, само трябва в конституцията да се забрани напълно субсидиите и грантовете. Целият български бизнес е некадърен и фалшив, крадлив и некачествен, заради грантове и субсидии. Същото е и с науката и образованието, с

    18:48 19.05.2026

  • 77 ЧЕТЕТЕ МИСЛЕТЕ 2

    4 1 Отговор
    Да има положителна промяна, само трябва в конституцията да се забрани напълно субсидиите и грантовете. Целият български бизнес е некадърен и фалшив, крадлив и некачествен, заради грантове и субсидии. Същото е и с науката и образованието, супер некадърни и прости, заради грантове и субсидии.. И всички журналисти, професори и военните, експертите и НПО, са фалшиви и некадърни, некачествени. Големите цени и корупцията са резултат от грантовете и субсидиите... ЦЯЛАТА РАЗРУХА. Партиите да разчитат само на членски такси, и нищо друго. Дори цялата издръжка на Народното Събрание да е на издръжка на партиите - чрез парите от членски такси.

    18:49 19.05.2026

  • 78 Тоя

    5 3 Отговор
    Комунист Радев не знае ли как се свалят цените.болука прави евтинията .Единственото нещо което трябва да направят е който го набарат да прави спекула да му взимат лиценза за винаги

    18:51 19.05.2026

  • 79 Дядо от село

    5 3 Отговор
    Като гледам Радев по какъв път тръгва, ще ни докара до купоните

    18:53 19.05.2026

  • 80 54321

    6 4 Отговор
    Фабриката за клишета "Румен Радев" преди час:"Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачно ценообразуване".Ледът е студен, водата мокра, а зеленият чорап - глупав. Пътят на Копринката се държи от "Златния", митниците - от "Шушумигата", а олигарси-изедници под крилото на руския шпионин ще накарат българите да си прокълнат и майчиното мляко, докато им опоскват паричките. Всичко това го знаем, че е или ще се случи. Ти кажи как ще отървеш българския гражданин от данъка "Боташ"! В случая - след като си част от проблема, по-голямата негова част, трябва да се потрудиш да станеш и част от решението. 9 години беше най-скъпоплатеният халазин на планетата. Вземи свърши нещо.

    18:55 19.05.2026

  • 81 Ами браво на Радев

    1 4 Отговор
    Първото правителство, което работи за хората!

    Коментиран от #83

    19:07 19.05.2026

  • 82 Както вече казах

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Фатмака с гресирани кафяви гащи":

    Теб те чакат в Козлодуй. Приготвили са ти "апартамента".

    19:16 19.05.2026

  • 83 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Ами браво на Радев":

    РР работи хахахахаха кога освен да сее разделение омраза друго няма И така 5 години докато завладя цялата власт

    Коментиран от #84

    19:18 19.05.2026

  • 84 Ами браво на Радев

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Анонимен":

    Правилно. Радев работи, за разлика от крадците и национални предатели ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ и разните им сателити налазили България.

    Коментиран от #86, #87

    19:30 19.05.2026

  • 85 Не тъ пей толкова

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "ГОЛЕМИ ФАКТИ":

    Мойто момче.Ще купиш в соца,ама в магазина няма,няма разбра ли.Ти живя ли тогава ,та ръсиш мозък.Всичко с връзки рушвети и прочие..Ше купиш 2т.банани ,ама друг път.Чакаш 15г за лада и т.н.Дънки и маратонки на куково лято,касетофон от Кореком с долари и оглеждане за куки

    19:30 19.05.2026

  • 86 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Ами браво на Радев":

    И какво точно работи Радев Я кажи точно какво Разделение омраза заблуди за невежи лъжи невиждани за вас бедняците ти лично какво получи от работният ти господар И защо постоянно клеветиш РР добре си е свършил разделението на българите с лъжите имаш ли доказателства

    Коментиран от #88

    19:53 19.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ами за каквото

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Анонимен":

    са в извадили безродниците глупави да тролите. Ако не работеше Радев, нямаше да ревете тъпотии и лъжи ден и нощ. Ще се изрине тази из мет ПП, ДБ и ГЕРБ плащаща на глупаци!.

    Коментиран от #91

    19:56 19.05.2026

  • 89 Прекупвач

    0 0 Отговор
    Чеки малко, ся! Нали се разбрахме с Баце, че терминът "германски практики" ше си остане залъгалка за потребителите, а в действителност ще прилагаме аборигенски практики?
    Шо тъй, ся?

    20:20 19.05.2026

  • 90 ЧОРАПА

    1 3 Отговор
    ЦЕЛИ ДА УНИЩОЖИ ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ И ..................... СЪС СВОЙТЕ ОЛИГАРСИ (НИЕ ВСИЧКИ ГИ ЗНАЕМ) ...................... ДА СЪЗДАДЕ СВОИ ОЛИГАРХИЧНИ(ПРОГРЕСИВНИ) МАГАЗИНИ .................. НА ГЕРГОВ, НА МАЛКИЯ МРАZ (CЛАВИ ВАСИЛЕВ), БОБОКОВИ, БАНЕВИ .................. ФАКТ !

    20:20 19.05.2026

  • 91 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Ами за каквото":

    Всеки рев от дерачите свидетелства, че правителството е на прав път.

    20:21 19.05.2026

  • 92 ЕдЕоТ

    0 0 Отговор
    Навлото за транспорт от централен склад на "верига" от Германия до склад в България за превоз под температурен режим е 3000 Евро без ДДС / 2000км / 20 000кг нето тегло. Т.е. разходите за транспорт са 0.15 Евро без ДДС/ кг. Трябва да се добавят още 0.05 Евро без ДДС / кг допълнителни разходи по обработката на всеки товар. Крайна сума = 0.20 Евро без ДДС / кг. В Германия: вътрешен транспорт 1330 Евро без ДДС / 800км / 20 000кг = 0.07 Евро. Най-малко поради разликата във възнагражденията, обработката на 1кг струва 0.10 Евро без ДДС. Или крайната стойност е 0.17 Евро без ДДС / кг. Другото интересно нещо е, че стойността на продукта, който излиза от централен склад в Германия е една съща за клона в Германия и този в България. Та сега питам, кой продукт в К....нд, Л...л или Б...ла струва с 0.03 Евро/кг без ДДС повече в България?!

    21:09 19.05.2026

