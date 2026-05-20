Виктория Бекъм е готова да се откаже от модния си бизнес?

Виктория Бекъм заяви, че не изключва възможността да продаде модния си бизнес, след като марката ѝ премина границата от 100 милиона паунда годишни приходи. В интервю за Financial Times тя подчерта, че в момента основният ѝ фокус остава разширяването на компанията, включително откриването на нови магазини в Ню Йорк и Маями.

След години на финансови затруднения и натрупани загуби, модната къща на Бекъм успя да излезе на печалба през последните години. През 2022 г. компанията все още отчита задължения от близо 54 милиона паунда, но ръстът в продажбите и успехът на линията Victoria Beckham Beauty променят посоката на бизнеса.

Виктория Бекъм, която стартира модния си бранд през 2008 г., признава, че пътят към утвърждаването ѝ като дизайнер е бил „дълъг и труден“. Тя определя постигането на рентабилност като едно от най-големите си професионални постижения.

Бившата звезда от Spice Girls категорично отхвърли възможността да се върне към музикалната сцена, като заяви, че „е предала щафетата“ на сина си Круз Бекъм, който се занимава с музика.

Междувременно Дейвид и Виктория Бекъм вече официално станаха милиардери според последната класация на Sunday Times Rich List. Общото състояние на семейството се оценява на около 1,185 милиарда паунда, благодарение на успешните им бизнеси, рекламни договори и инвестиции.