Френското издание нареди Веласкес до най-големите треньори в Европа

Френското издание „l’Equipe“ нареди треньора на Левски Хулио Веласкес до Луис Енрике (ПСЖ) и Микел Артета (Арсенал), които на 30 май ще спорят за трофея в Шампионската лига. Сравнението е част от статия със заглавие: „Как Испания се превърна в най-добрата фабрика за треньори в света“.

Специалисти от иберийската държава могат да спечелят и трите европейски трофея през този сезон – освен споменатите Енрике и Артета, Унай Емери днес играе финал на Лига Европа с Астън Вила, а след седмица Иниго Перес и Райо Валекано ще атакуват титлата от Лигата на конференциите.

В обширния материал се споменават и титлите, които са спечелили испанските треньори в някои държави, като сред тях е и Хулио Веласкес с Левски. Мениджърът на Борнемут Андони Ираола също е засипан с похвали каква работа върши във Висшата лига, където изведе тима си до дебютно участие в евротурнирите, а че през лятото ще бъде желан от най-големите отбори в света.

В същото време медиите в Европа продължават да отбелязват титлата на „сините“. Испанският „Mundo Deportivo“ сравни тима от „Герена“ с английския Лестър, който изненадващо стана шампион на Висшата лига през 2016 година. От медията поставят столичани до швейцарския Тюн, шведския Мялби, австрийския ЛАСК (Линц), датския Орхус и норвежкия Викинг, които триумфираха неочаквано в първенствата си.

„Хулио Веласкес от Саламанка поведе историческия Левски до първата му титла след 17-годишна суша, слагайки край на 14-кратната хегемония на Лудогорец“, написа каталунската медия.