Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Френското издание нареди Веласкес до най-големите треньори в Европа

Френското издание нареди Веласкес до най-големите треньори в Европа

20 Май, 2026 17:00 569 2

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски

Сравнението е част от статия със заглавие: „Как Испания се превърна в най-добрата фабрика за треньори в света“

Френското издание нареди Веласкес до най-големите треньори в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френското издание „l’Equipe“ нареди треньора на Левски Хулио Веласкес до Луис Енрике (ПСЖ) и Микел Артета (Арсенал), които на 30 май ще спорят за трофея в Шампионската лига. Сравнението е част от статия със заглавие: „Как Испания се превърна в най-добрата фабрика за треньори в света“.

Специалисти от иберийската държава могат да спечелят и трите европейски трофея през този сезон – освен споменатите Енрике и Артета, Унай Емери днес играе финал на Лига Европа с Астън Вила, а след седмица Иниго Перес и Райо Валекано ще атакуват титлата от Лигата на конференциите.

В обширния материал се споменават и титлите, които са спечелили испанските треньори в някои държави, като сред тях е и Хулио Веласкес с Левски. Мениджърът на Борнемут Андони Ираола също е засипан с похвали каква работа върши във Висшата лига, където изведе тима си до дебютно участие в евротурнирите, а че през лятото ще бъде желан от най-големите отбори в света.

В същото време медиите в Европа продължават да отбелязват титлата на „сините“. Испанският „Mundo Deportivo“ сравни тима от „Герена“ с английския Лестър, който изненадващо стана шампион на Висшата лига през 2016 година. От медията поставят столичани до швейцарския Тюн, шведския Мялби, австрийския ЛАСК (Линц), датския Орхус и норвежкия Викинг, които триумфираха неочаквано в първенствата си.

„Хулио Веласкес от Саламанка поведе историческия Левски до първата му титла след 17-годишна суша, слагайки край на 14-кратната хегемония на Лудогорец“, написа каталунската медия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    3 0 Отговор
    Заедно с Веласкес трябва да са и Таки, тиквата,шиши и съдиите в бфс.

    17:17 20.05.2026

  • 2 Гоуст

    4 0 Отговор
    Да...до Мъри. Умре сиганката, дето ги фалеше

    17:24 20.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове