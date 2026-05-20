Лудогорец с поглед към испански треньор

Лудогорец е на прага на сериозна промяна в треньорския щаб, като според източници от "Тема Спорт" клубът е насочил вниманието си към испанския специалист Алберт Риера. След като моделът с чуждестранни наставници доказа своята ефективност в българския футбол, разградчани са решени да заложат на опит и иновативен подход от Иберийския полуостров.

44-годишният Риера, който до неотдавна водеше германския Айнтрахт Франкфурт, е име, което не остава незабелязано в европейските футболни среди. Въпреки че престоят му в Бундеслигата бе кратък – само 14 мача, в които записа 4 победи, 5 равенства и 5 загуби – испанецът остави своя отпечатък. Айнтрахт завърши на осмо място, но не успя да се класира за евротурнирите, което доведе до неговото освобождаване в началото на седмицата.

Договорът на Риера с немския клуб бе до края на юни, като имаше опция за удължаване при изпълнение на поставените цели. Според германските медии, освен спортните резултати, напрежение в съблекалнята и загуба на доверието на феновете също са изиграли роля за раздялата.

Преди да поеме Айнтрахт, Риера бе спряган за наставник на сръбския гранд Цървена звезда, но до договор не се стигна. В треньорската си кариера той се отличава с впечатляващи постижения – изведе словенския Целие до шампионската титла и до четвъртфинал в Лигата на конференциите, където тимът отпадна драматично от Фиорентина. През сезон 2022/23 Риера триумфира и с Олимпия Любляна, а преди това е бил начело на Бордо и Галатасарай. Като футболист, Риера е юноша на Майорка, но най-ярките мигове в кариерата му са с екипа на Ливърпул между 2008 и 2010 година.

Очакванията са Лудогорец да има нов старши треньор през следващия сезон, като шансовете Пер-Матиас Хьогмо да остане начело са минимални. Единствената възможност за неговото задържане е, ако "орлите" завършат на второ място и не успеят да се договорят с по-подходящ кандидат. В момента клубът разглежда кандидатурите на редица специалисти, като Риера е сред фаворитите.