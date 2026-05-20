Шпионският скандал: Мениджърът на Саутхамптън пое вината, играчите готвят съдебни искове

Саутхамптън бе изваден от финалния плейоф за промоция в Премиър лийг заради шпионски скандал. Мениджърът на "светците" Тонда Екърт пое цялата отговорност за действията на клуба, които доведоха до тежкото наказание и отвориха вратата за Мидълзбро да заеме тяхното място в битката за елита.

Според информация на Telegraph, германският наставник е защитил себе си с аргумента, че подобни разузнавателни действия са често срещани в континенталния футбол и не е подозирал, че нарушава строгите правила на английската игра. Въпреки това, разследването разкри, че Саутхамптън е шпионирал не един, а цели три съперника през сезона – Мидълзбро, Оксфорд Юнайтед и Ипсуич Таун. Иронично, "светците" не успяха да спечелят нито един от тези двубои, въпреки усилията си да получат предимство.

Ситуацията се усложнява още повече, след като The Athletic и The Guardian съобщиха, че играчите на Саутхамптън обмислят да предприемат съдебни действия срещу клуба. Причината – изваждането от плейофите е довело до драстично намаляване на заплатите им с цели 40%. В случай на завръщане в Премиър лийг, възнагражденията им щяха да бъдат възстановени, но сега футболистите търсят правна помощ от Асоциацията на професионалните футболисти, за да защитят интересите си.

Ръководството на Саутхамптън не се примири с тежката санкция и вече е подало официална жалба до съответната комисия. Тричленен панел ще разгледа случая, но шансовете за успех изглеждат минимални, тъй като клубът вече призна вината си по всички обвинения.

Докато в Саутхамптън цари разочарование и напрежение, Мидълзбро не скри задоволството си от решението на Английската футболна лига. В официално изявление клубът подчерта, че това е ясен сигнал за необходимостта от честна игра и спазване на етичните норми във футбола. Сега "боро" насочва цялото си внимание към предстоящия финал срещу Хъл Сити на "Уембли", където ще се бори за място в Премиър лийг.