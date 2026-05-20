Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ман Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

Ман Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

20 Май, 2026 20:30 584 0

  • манчестър сити-
  • футбол-
  • екипи

Титулярната фланелка за сезон 2026/27 за пореден път е дело на “Пума” и е в традиционното за тима небесносиньо

Ман Сити показа, че вече мисли за следващия сезон - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като последните два дни се оказаха доста буйни за Манчестър Сити предвид новината за очакваната раздяла с дългогодишния мениджър Джосеп Гуардиола и загубената битка за титлата в Премиър лийг, днес от клуба официално представиха екипа си за предстоящата кампания.

Титулярната фланелка за сезон 2026/27 за пореден път е дело на “Пума” и е в традиционното за тима небесносиньо. Любопитното е, че клубната емблема е само в един цвят - бяло, в което са и спонсорските лога. От друга страна, при вратарските екипи се залага на атрактивна графика в три цвята: розово, оранжево и зелено. Любопитното е, че в рекламното видео на екипа участват не само звездите на тима като Ерлинг Холанд, Фил Фоудън, Джанлуиджи Донарума и Антоан Семеньо, но също така и Гуардиола.

“Манчестър Сити и глобалния спортен бранд “Пума” днес представиха новия първи екип за сезон 2026/27. Той е с дизайн, който отразява упоритата амбиция на клуба, който години наред прави изключителното да изгледа като рутинно. Преливайки в цялата палитра на небесното синьо - по-тъмно в раменете и по-светло в долната част - фланелката е допълнена от забележителна металическа емблема и спонсорски детайли в същия цвят. Дизайнът представя идеята за прогрес и за клуб, който постоянно се движи напред и никога не се задоволява с настоящото си положение.

Цялостният ефект е екип, който изглежда модерен и отличителен, но също така е традиционен за Сити. Кампанията “Твоето нетипично Сити” е заигравка с манталитета, който е определящ за ерата на доминацията на клуба. Без значение колко на брой са постиженията, Манчестър Сити винаги е оставал един и същ: с поредната цел, с поредния рекорд за подобряване и с поредното ниво за достигане”, гласи част от изявлението на “гражданите” относно новата фланелка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове