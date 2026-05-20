Новини
Спорт »
Световен футбол »
Легенда за наказанието на Саутхамптън: Все едно са те осъдили за убийство, а всъщност си откраднал един Марс

Легенда за наказанието на Саутхамптън: Все едно са те осъдили за убийство, а всъщност си откраднал един Марс

20 Май, 2026 18:00 715 1

  • саутхамптън-
  • мат ле тасие-
  • футбол

Опитвам да съм неутрален, но ми се струва, че наказанието е малко несъразмерно

Легенда за наказанието на Саутхамптън: Все едно са те осъдили за убийство, а всъщност си откраднал един Марс - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Саутхамптън Мат Ле Тасие изрази мнение, че наказанието, наложено вчера от Футболната асоциация на тима, е твърде строго. Във вторник следобед “светците” бяха изхвърлени от плейофите на Чемпиъншип след разразилия се, тъй наречен “шпионски скандал”. Преди дни тимът от южния град се класира за финала в плейофите, където трябваше да срещне Хъл Сити, след като отстрани в два двубоя Мидълзбро, но именно Боро бе реабилитиран и ще се бори за място в Премиър лийг.

“Опитвам да съм неутрален, но ми се струва, че наказанието е малко несъразмерно. Усещането ми е, че сякаш си осъден за убийство, а всъщност си откраднал един “Марс” от магазина на ъгъла. Да, има нарушение и клубът прие, че ще има наказание. Саутхамптън имаше 50% шанс да спечели финала, който е оценен на около 215 милиона паунда, така че на практика това е наказание около 100 милиона. И това е нещо, което ти дава микроскопично предимство. Хората използват доста думата измама във футбола, но за мен измама е симулацията за дузпа, защото това влияе директно върху резултата. От Саутхамптън признаха за шпиониране в три случая и не спечелиха нито един от тези мачове”, заяви Ле Тасие.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изкрейзиха тотално

    0 0 Отговор
    Най вероятно Путин е шпионирал за тях. Малоумници.

    18:58 20.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове