Националният стадион “Васил Левски” вече е с намален капацитет - ето я причината

Националният стадион “Васил Левски” се оказа с намален капацитет, макар и с няколко седалки. Едно от “лъвчетата” от страната на Сектор “А” е изрязано в долната си част и са премахнати около 20 места.

Причина за това е реконструкцията на пистата на съоръжението, която претърпя пълна подмяна. По-специално изрязването на сектора е заради дисциплината в леката атлетика 110 метра с препятствия. За да отговаря дължината на стандартите е необходимо да има допълнителен отсек.