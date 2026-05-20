Националният стадион “Васил Левски” вече е с намален капацитет - ето я причината

20 Май, 2026 17:30 927 1

  • национален стадион-
  • писта-
  • лека атлетика-
  • футбол-
  • спорт-
  • капацитет

По-специално изрязването на сектора е заради дисциплината в леката атлетика 110 метра с препятствия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният стадион “Васил Левски” се оказа с намален капацитет, макар и с няколко седалки. Едно от “лъвчетата” от страната на Сектор “А” е изрязано в долната си част и са премахнати около 20 места.

Причина за това е реконструкцията на пистата на съоръжението, която претърпя пълна подмяна. По-специално изрязването на сектора е заради дисциплината в леката атлетика 110 метра с препятствия. За да отговаря дължината на стандартите е необходимо да има допълнителен отсек.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пелно недоумение

    1 0 Отговор
    А като са го строили, защо не са го направили както трябва, че сега е необходимо да се правят такива недоразумения ? Кой пак е спал ? Хубава работа, ама българска.

    18:58 20.05.2026

