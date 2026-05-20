Весела Чернева: За Радев е важно да има съюзници на масата за преговори на Европейския съвет

Тръмп много отдавна показа на европейците, че няма интереси, а само моментни сделки. Много правителства са работили по визовия режим със САЩ, България доста се придвижи напред. Ние стоим много по-добре. Възможно е да има някаква закономерност, която да ни води до точката за отмяна. Това заяви зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg
Тя припомни, че Румъния успя да премахне визите, но после Тръмп ги върна.
Чернева коментира срещата Мерц - Радев. „Това е първо запознаване на двамата в еднакви качества – ръководители на правителства. Германия е икономически много важна. Тя е важна и за българския икономически растеж. За Радев е важно да има съюзници на масата за преговори на Европейския съвет. И нас ни питат къде ще се позиционира Радев. За Радев също е важно по кои въпроси с кой ще се коалира.
Нито Тръмп, нито Путин успяха да постигнат нещо значително с Китай. Виждаме едни стратегически отношения. За България те са в рамките на един европейски дебат, поясни тя.
Въпросът за това как ще изглежда външната политика и глобалният свят утре, все още не е ясен. В момента старата политика се руши. Има една многополюстност, в която международните договори вече не важат. Китай има нужда от стабилност, за да може да търгува, заяви Весела Чернева.
ЕС отдавна трябва да е разбрал, че е навлязъл във фаза на политическа несигурност. Няма никакви гаранции от САЩ или поне те не са трайни. Разговорът за координирана европейска отбрана са актуални. Европа има много работа за вършене, да не разчита на американски войски и да формира сама своята политика, посочи зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази е национален предател
Коментиран от #2
20:46 20.05.2026
2 така така
До коментар #1 от "Тази е национален предател":Национални предатели са комунистите!
Коментиран от #5
20:46 20.05.2026
3 Зеления
20:47 20.05.2026
4 Пич
Коментиран от #8, #11
20:47 20.05.2026
5 Тази е национален предател
До коментар #2 от "така така":от партията на предателите ПП и ДБ. Все са синчета и дъщери на комунисти!
20:48 20.05.2026
6 Последния Софиянец
20:49 20.05.2026
7 Яшар
20:52 20.05.2026
8 2 варианта има
До коментар #4 от "Пич":моля ви се,че радев да не е малолетен и неориентиран в обстановката,иначе остава да е лицемер и лъжец,като заобикалящите го! има и трети вариант-да играе за по-силния на деня!!!
Коментиран от #10, #14
20:56 20.05.2026
9 Хмм
20:59 20.05.2026
10 Пич
До коментар #8 от "2 варианта има":Дай малко по сериозно! Те на Тръмп като му зашият един зад врата, и капата му се завърта на където посочат! А Радев си го направиха президент дъртите комунисти!!!
Коментиран от #16
21:02 20.05.2026
11 Милен
До коментар #4 от "Пич":И как ще я направят, ще обезценят Леврото ли? 😂😂😂
21:06 20.05.2026
12 За този
21:07 20.05.2026
13 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #20, #22
21:08 20.05.2026
14 Ако имаш
До коментар #8 от "2 варианта има":малко акъл и се замислиш, да знаеш че почти уцели!другаря президент е пладнешки хайдутин
21:10 20.05.2026
15 д-р Бръкнигъзов
21:10 20.05.2026
16 сега по-сериозно
До коментар #10 от "Пич":ние сме малък,но хитър народ,научил се през историята да оцелява,подобна политика е водил и цар борис3-ти! така,че интересното предстои!
Коментиран от #21
21:11 20.05.2026
17 анонимени
21:30 20.05.2026
18 Феникс
21:31 20.05.2026
19 Куха лейка
21:40 20.05.2026
20 Продажник
До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Много тъп коментар ..но от ГМО продукти толкова
21:41 20.05.2026
21 Склонена
До коментар #16 от "сега по-сериозно":главица, сабя не я сече, ъъъъъъъ-, де.
21:41 20.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хихи
21:54 20.05.2026