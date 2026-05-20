Весела Чернева: За Радев е важно да има съюзници на масата за преговори на Европейския съвет

20 Май, 2026 20:43 836 24

Много правителства са работили по визовия режим със САЩ, България доста се придвижи напред. Ние стоим много по-добре. Възможно е да има някаква закономерност, която да ни води до точката за отмяна, коментира още зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тръмп много отдавна показа на европейците, че няма интереси, а само моментни сделки. Много правителства са работили по визовия режим със САЩ, България доста се придвижи напред. Ние стоим много по-добре. Възможно е да има някаква закономерност, която да ни води до точката за отмяна. Това заяви зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg

Тя припомни, че Румъния успя да премахне визите, но после Тръмп ги върна.

Чернева коментира срещата Мерц - Радев. „Това е първо запознаване на двамата в еднакви качества – ръководители на правителства. Германия е икономически много важна. Тя е важна и за българския икономически растеж. За Радев е важно да има съюзници на масата за преговори на Европейския съвет. И нас ни питат къде ще се позиционира Радев. За Радев също е важно по кои въпроси с кой ще се коалира.

Нито Тръмп, нито Путин успяха да постигнат нещо значително с Китай. Виждаме едни стратегически отношения. За България те са в рамките на един европейски дебат, поясни тя.
Въпросът за това как ще изглежда външната политика и глобалният свят утре, все още не е ясен. В момента старата политика се руши. Има една многополюстност, в която международните договори вече не важат. Китай има нужда от стабилност, за да може да търгува, заяви Весела Чернева.

ЕС отдавна трябва да е разбрал, че е навлязъл във фаза на политическа несигурност. Няма никакви гаранции от САЩ или поне те не са трайни. Разговорът за координирана европейска отбрана са актуални. Европа има много работа за вършене, да не разчита на американски войски и да формира сама своята политика, посочи зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тази е национален предател

    22 3 Отговор
    от партията на предателите ПП и ДБ.

    Коментиран от #2

    20:46 20.05.2026

  • 2 така така

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Тази е национален предател":

    Национални предатели са комунистите!

    Коментиран от #5

    20:46 20.05.2026

  • 3 Зеления

    23 2 Отговор
    Медии даващи изява на националния предател Весела Чернева, предала държавни тайни на С. Македония докато беше съветник на премиера Кирил Петков са също такива национални предатели.

    20:47 20.05.2026

  • 4 Пич

    10 10 Отговор
    Казах ви, Радев е заобиколен от дърти комунисти!!! Като нищо ще ви направят Виденова зима!!! Натам върви, дъртите комунисти винаги са по десни от десните, и по големи крадци от айдуците!!!

    Коментиран от #8, #11

    20:47 20.05.2026

  • 5 Тази е национален предател

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "така така":

    от партията на предателите ПП и ДБ. Все са синчета и дъщери на комунисти!

    20:48 20.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    След разговора с Тръмп Радев назначи разжалваният генерал Монов за заместник министър на отбраната.Гответе се за война.

    20:49 20.05.2026

  • 7 Яшар

    14 0 Отговор
    Толкова години едни и същи м.цуни ,едни и същи семейства,водещи,гости ..от това се хранят по всички телевизии ( без БНР ,там такива не вървят) ..толкова млади хора са провалили Тея

    20:52 20.05.2026

  • 8 2 варианта има

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    моля ви се,че радев да не е малолетен и неориентиран в обстановката,иначе остава да е лицемер и лъжец,като заобикалящите го! има и трети вариант-да играе за по-силния на деня!!!

    Коментиран от #10, #14

    20:56 20.05.2026

  • 9 Хмм

    13 2 Отговор
    и коя е тази, която ще нарежда на Радев какво да прави, май точно тя провали бившия премиер петков за Македония

    20:59 20.05.2026

  • 10 Пич

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "2 варианта има":

    Дай малко по сериозно! Те на Тръмп като му зашият един зад врата, и капата му се завърта на където посочат! А Радев си го направиха президент дъртите комунисти!!!

    Коментиран от #16

    21:02 20.05.2026

  • 11 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И как ще я направят, ще обезценят Леврото ли? 😂😂😂

    21:06 20.05.2026

  • 12 За този

    5 3 Отговор
    РЪБ е важно да краде и мами хората. Народа е стадо което чака чудеса. Гумената тиква е същия като предишните боклуци.

    21:07 20.05.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 7 Отговор
    ЗА ЧОРАПА ЕДИНСВЕHHИЯ СЪЮZHИК Е ...................... "ВЕЛИКИЯ БРАТСКИ СЪВЕТСКИ СЪЮZ" ........................ И ФАШИСТА ПУТЛЕР ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #20, #22

    21:08 20.05.2026

  • 14 Ако имаш

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "2 варианта има":

    малко акъл и се замислиш, да знаеш че почти уцели!другаря президент е пладнешки хайдутин

    21:10 20.05.2026

  • 15 д-р Бръкнигъзов

    12 3 Отговор
    голяма излагация за националната телевизия, тази вместо в сливенския затвор за национално предателство, Канал 1 я канят да дава акъл на Радев....

    21:10 20.05.2026

  • 16 сега по-сериозно

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    ние сме малък,но хитър народ,научил се през историята да оцелява,подобна политика е водил и цар борис3-ти! така,че интересното предстои!

    Коментиран от #21

    21:11 20.05.2026

  • 17 анонимени

    6 0 Отговор
    тази защо не е в затвора?

    21:30 20.05.2026

  • 18 Феникс

    2 2 Отговор
    Ех мила родна картинка, пак изпързаляха червените бабета, каква ирония , те милите искаха завой към Русия но ни закопаха още по дълбоко в ЕС блатото!

    21:31 20.05.2026

  • 19 Куха лейка

    5 0 Отговор
    Тази пак ли изпълзя от кофара за отпадъци....марш обратно бе продажна лейко

    21:40 20.05.2026

  • 20 Продажник

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Много тъп коментар ..но от ГМО продукти толкова

    21:41 20.05.2026

  • 21 Склонена

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "сега по-сериозно":

    главица, сабя не я сече, ъъъъъъъ-, де.

    21:41 20.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хихи

    0 0 Отговор
    не трябва ли да е в затвора?

    21:54 20.05.2026

