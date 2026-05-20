Уловиха Ламин Ямал на Закинтос с новото гадже

Нападателят на Барселона Ламин Ямал беше забелязан хванат за ръка с инфлуенсърката Инес Гарсия от Севиля по време на пътуване до Закинтос (Гърция), което очевидно потвърждава връзката между двамата, за която се говореше от няколко седмици.

Футболистът, който се възстановява от контузия, все още не е коментирал въпроса. Същото важи и за Инес Гарсия, въпреки че двамата се следват взаимно в Instagram.

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026

Слуховете за тяхна връзка набраха скорост, след като последователите им забелязаха постоянни взаимодействия в социалните мрежи, включително харесвания и коментари, които предполагаха скорошни срещи. Спекулациите се засилиха още повече по време на предаване на живо на Kings League, когато приятел на играча спомена името на Инес на шега, предизвиквайки смях и незабавни коментари сред участниците.

Преди време Ламин Ямал имаше връзка си с аржентинската певица Ники Никол. От своя страна Инес Гарсия придоби известност в Испания тази година по време на традиционния Feria de Abril в Севиля, популярно събитие в Андалусия.

Контузеният Ламин ще пропусне последния мач за сезона на Барселона (вече шампион на Ла Лига) във Валенсия в събота, но присъствието му на Световното първенство с националния отбор на Испания не е под въпрос.