Новини
Спорт »
Световен футбол »
Уловиха Ламин Ямал на Закинтос с новото гадже

Уловиха Ламин Ямал на Закинтос с новото гадже

20 Май, 2026 19:58 1 127 15

  • ламин ямал-
  • закинтос-
  • инес гарсия-
  • футбол-
  • барселона

Слуховете за тяхна връзка набраха скорост

Уловиха Ламин Ямал на Закинтос с новото гадже - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Барселона Ламин Ямал беше забелязан хванат за ръка с инфлуенсърката Инес Гарсия от Севиля по време на пътуване до Закинтос (Гърция), което очевидно потвърждава връзката между двамата, за която се говореше от няколко седмици.

Футболистът, който се възстановява от контузия, все още не е коментирал въпроса. Същото важи и за Инес Гарсия, въпреки че двамата се следват взаимно в Instagram.

Слуховете за тяхна връзка набраха скорост, след като последователите им забелязаха постоянни взаимодействия в социалните мрежи, включително харесвания и коментари, които предполагаха скорошни срещи. Спекулациите се засилиха още повече по време на предаване на живо на Kings League, когато приятел на играча спомена името на Инес на шега, предизвиквайки смях и незабавни коментари сред участниците.

Уловиха Ламин Ямал на Закинтос с новото гадже

Преди време Ламин Ямал имаше връзка си с аржентинската певица Ники Никол. От своя страна Инес Гарсия придоби известност в Испания тази година по време на традиционния Feria de Abril в Севиля, популярно събитие в Андалусия.

Контузеният Ламин ще пропусне последния мач за сезона на Барселона (вече шампион на Ла Лига) във Валенсия в събота, но присъствието му на Световното първенство с националния отбор на Испания не е под въпрос.

Уловиха Ламин Ямал на Закинтос с новото гадже


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям

    1 1 Отговор
    улов ?

    20:02 20.05.2026

  • 2 гост

    2 0 Отговор
    първи красавец е ама там са парите..

    20:09 20.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пляскащата с сици

    3 0 Отговор
    ще посмучи малко черната тояга и толкова

    20:11 20.05.2026

  • 5 а теб марче кога ще те уловим

    2 0 Отговор
    с новото гадже

    20:14 20.05.2026

  • 6 амче тва миньонче

    1 0 Отговор
    бая мършаво с тез малки бишони

    20:16 20.05.2026

  • 7 Ко речи?

    2 0 Отговор
    Аха уловиха го викаш… на плувка или блесна?

    20:17 20.05.2026

  • 8 Тц тц тц тц

    2 0 Отговор
    И ний с тая жорналистика към Еуропата сме тръгнали? Мъка, мъкааа

    20:19 20.05.2026

  • 9 Бот бе, бот

    2 0 Отговор
    Бота не може да борави с думи, бот бате кво да праиш…

    20:20 20.05.2026

  • 10 .....

    0 0 Отговор
    Ти братче всичките са ми еднакви,нищо интересно😴

    20:32 20.05.2026

  • 11 Умния гледа грешките на другите

    1 0 Отговор
    Нека да види батко му Гришо Тенисиста и да спира с кYрвалъка, иначе лошо му се пише.

    20:37 20.05.2026

  • 12 Редник

    1 0 Отговор
    Айде спрете се с термини на латиница без премод! Вие българи ли сте или испанци?

    20:39 20.05.2026

  • 13 Такива

    1 0 Отговор
    Жени как не се презират сами?

    20:53 20.05.2026

  • 14 И ТЯ Е ЦИГАНКА

    1 0 Отговор
    КАТО НЕГО !

    21:12 20.05.2026

  • 15 Мотко

    0 0 Отговор
    Поклон до земята за палестинското знаме.човек с плавно Ч

    21:52 20.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове