Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Mоже да се наложи да ударим Иран още по-силно, а може би не

Доналд Тръмп: Mоже да се наложи да ударим Иран още по-силно, а може би не

20 Май, 2026 18:39, обновена 20 Май, 2026 21:21 2 339 74

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • моджтаба хаменей-
  • израел-
  • саудитска арабия

Тръмп заяви по-рано тази седмица, че Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар са го помолили да отложи планирания удар на САЩ срещу Иран, за да се даде повече време за преговори

Доналд Тръмп: Mоже да се наложи да ударим Иран още по-силно, а може би не - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да се наложи Вашингтон да удари Иран още по-силно, но ще изчака и ще види дали ще бъде постигнато споразумение, повтаряйки реториката под наслов „или/или“, която използва, откакто обяви прекратяване на огъня преди шест седмици, предаде Ройтерс.

„Ще видим какво ще се случи“, каза Тръмп по време на церемонията по дипломирането в Академията на бреговата охрана на САЩ в Ню Лондон, щата Кънектикът.

„Ударихме ги много силно. Може да се наложи да ги ударим още по-силно, а може би не“, заяви Тръмп.

„Няма да позволим на Иран да има ядрено оръжие. Много е просто“, подчерта американският президент в речта си пред кадетите.

Той посочи, че военната мощ на Иран до голяма степен е изчезнала и единственият въпрос е дали САЩ ще се върнат, за да „довършат работата“, или Иран ще подпише споразумение.

„Всичко изчезна. Военноморските им сили ги няма. Военновъздушните им сили ги няма. Почти всичко. Единственият въпрос е дали ще отидем и ще го довършим? Ще подпишат ли документ? Да видим какво ще се случи“, каза той.

Днес по-рано Тръмп заяви, че преговорите с Иран са в последния етап, като същевременно предупреди за „допълнителни атаки, освен ако Иран не се съгласи на сделка за ядрената си програма“.

В речта си президентът на САЩ изтъкна, че китайският президент Си Цзинпин уважава американските военни.

Той посочи и че венецуелският петрол се доставя до американски рафинерии в щатите Тексас, Луизиана и Аляска, рекламирайки засиленото присъствие на САЩ в енергийния сектор на Венецуела.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес пред репортери, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като подчерта, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срокове за нейното приключване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Саудитска Арабия оценява решението на Тръмп да даде повече време на преговорите с Иран, заяви външният министър на кралството принц Файсал бин Фархан.

Тръмп заяви по-рано тази седмица, че Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар са го помолили да отложи планирания удар на САЩ срещу Иран, за да се даде повече време за преговори.

По-рано днес военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщиха днес, че 26 плавателни съда, включително петролни танкери, контейнеровози и други търговски съдове, са минали през Ормузкия проток за последното денонощие, координирайки се с иранските власти, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни държавни медии.

ВМС на КГИР допълни, че преминаването по ключовия морски път продължава, като получаването на разрешения и координацията се извършват от силите на Корпуса.

Междувременно иранският главен преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви днес, че „явните и скритите ходове на врага“ показват, че той се стреми към нов кръг от военни действия.

В аудиосъобщение, публикувано в профила му в Телеграм, Галибаф каза и че иранските въоръжени сили са използвали примирието, за да възстановят силите си.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 6 Отговор
    Тръмп и Путин правят пачки от тази война а ЕС плаща.Защо да спират?

    Коментиран от #44, #50

    18:41 20.05.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    26 7 Отговор
    Правилно!
    Такава е договорката между Тръмп, Путин и Си. Протокът трябва да остане блокиран за енергоресурси към ЕС.

    САЩ, РФ и КНР играят обща игра за икономическото смачкване на Брюксел.

    Коментиран от #4, #25

    18:46 20.05.2026

  • 3 Тромпетът е доказано леке

    32 4 Отговор
    Жалък оранжев клоун, поредни глупости и смях за сметка на САЩ.

    18:46 20.05.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Това е голямата игра в момента!

    18:47 20.05.2026

  • 5 стоян георгиев

    22 8 Отговор
    Иран има вече 11 хиперзвукови ракети с ядрени бойни глави.
    Те това е причината кравите и ционягите с големите носове да спрат войната.

    Коментиран от #16

    18:47 20.05.2026

  • 6 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    9 19 Отговор
    Да дават УРАНА.
    Иначе Биби ги почва отново.

    Коментиран от #39, #57

    18:48 20.05.2026

  • 7 Макето

    17 4 Отговор
    Този напълно изтрещя!

    18:50 20.05.2026

  • 8 Дреме му на Дончо

    5 9 Отговор
    Той може да чака. А аятоласите.

    Коментиран от #10

    18:50 20.05.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 19 Отговор
    Иран е на мушката.
    Не даде ли урана, бая ша страдат.

    Коментиран от #12

    18:51 20.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    21 4 Отговор

    До коментар #8 от "Дреме му на Дончо":

    Иран е 50 години под санкции.Дреме им на х я

    18:52 20.05.2026

  • 11 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    23 4 Отговор
    Вовата ,Дончо и другаря Со Дзипин се договориха тези дни в Пекин за новия световен ред и за закриване пеоекта ЕСсср ,който е шорошко либерално и глобалистко розово недоносче...

    18:52 20.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Засега страда само ЕС.

    Коментиран от #15

    18:53 20.05.2026

  • 13 За къде да бърза господин

    11 4 Отговор
    Тръмп. Има си Петрол има си газ и рядко зем ни елементи. Какво му пука че Европа умира разлика от нас които сме в нея и трябва евентуално да я напуснем......

    18:53 20.05.2026

  • 14 К ПЕЙКИ с чалми

    5 14 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    Коментиран от #17

    18:54 20.05.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 14 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    И как точно страда ЕС...

    Коментиран от #18

    18:57 20.05.2026

  • 16 Някой от външно

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Не, имат три броя с носител "Орешник" -2 бр. Третата е РС 24 " Ярс"

    18:57 20.05.2026

  • 17 ч@фут със стрпон,

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Ако си вЕрваш на кретенизмите си направо за въдворяване у Кирило...

    18:57 20.05.2026

  • 18 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Влез в магазина и иди на бензиностанция.

    Коментиран от #26

    18:59 20.05.2026

  • 19 Шопо

    15 2 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    Коментиран от #24

    19:02 20.05.2026

  • 20 бай Даньо

    8 1 Отговор
    Ма що ши бързаш то така добре си манипулираш пазара на акции че няма за къде да бързаш. Па и ако се разбързаш най много да разберем че нямаш карти...

    19:04 20.05.2026

  • 21 ха ха ха

    14 1 Отговор
    Конгреса на САЩ гласуваха закон срещу Тръмп с който се забранява на оранжевият клоун да продължи войната с Иран без разрешение на конгреса.
    Това стана възможно след като 5ма републиканци гласуваха с демократите срещу Тръмпоча.

    Коментиран от #22

    19:04 20.05.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "ха ха ха":

    Къв закон бре.
    Това е резолюция, която Тръмп може да блокира.
    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #27

    19:08 20.05.2026

  • 23 Мишел

    4 2 Отговор
    Празноглав самохвалко. Американският сенат му сложи срок за край на войната.
    САЩ нямат сили и потенциал за победна война с Иран. Колкото по бързо обявят победа и избягат, толкова по малка ще е тяхната загуба.

    19:08 20.05.2026

  • 24 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Другото е ала бала.

    19:10 20.05.2026

  • 25 Мишел

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    САЩ са най-големият консуматор на течни горива в света и губят най-много от високите им цени. Наблюдавайте инфлацията там.

    19:11 20.05.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Петрола поскъпна в целия свят.
    Цените и там тръгнаха нагоре. Или ти живееш на друга планета.

    19:13 20.05.2026

  • 27 Бум-бум Тел Авив

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Чафутчо,колко и да фъщиш кашерни пръдни няма да промениш факта,че Персия ви приключи ционисткото змийско гнездо Исрал-ел

    Коментиран от #30

    19:15 20.05.2026

  • 28 НЯКОИ ХАПВАТ ПАТИЦА

    6 2 Отговор
    А англосаксите и бандерите ядат дедовия.

    Коментиран от #29

    19:16 20.05.2026

  • 29 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "НЯКОИ ХАПВАТ ПАТИЦА":

    Англосаксите бомбят Путин.
    Кой ли яде редовия.

    19:22 20.05.2026

  • 30 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Бум-бум Тел Авив":

    Иран го Разбомбиха.
    Аятоласите са на МУШКАТА.
    НЕ дадат ли УРАНА, Биби ги почва пак.

    19:23 20.05.2026

  • 31 венс

    2 2 Отговор
    Евтино нищожество

    19:24 20.05.2026

  • 32 НА ДОНИ НЕ МУ ВЪРВИ

    8 3 Отговор
    Унижиха го в Иран, унижиха го и в Китай.

    19:25 20.05.2026

  • 33 Васил

    3 3 Отговор
    За къде да бърза като е остави Иранците притиснати в ъгъла.

    19:27 20.05.2026

  • 34 анонимко

    5 1 Отговор
    Много мек този оранжевия бе.Този го помоли и се съгласява,онзи го помоли и той пак се съгласява.Ако беше жена .....еееех!

    Коментиран от #36

    19:28 20.05.2026

  • 35 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    2 7 Отговор
    Тръмп може да чака безкрайно.
    За аятоласите се съмнявам.
    Само плачат да им падне щатската блокада.

    Коментиран от #38

    19:32 20.05.2026

  • 36 Оръжие на Тръмп

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "анонимко":

    Бомби Путин...
    Па макар и "меко".

    19:34 20.05.2026

  • 37 Коста

    3 1 Отговор
    Бързай! Бързай Дедо Тчръмпи лудо куче! Защото едни други ще те изпреварят. И те го правят! Хохо и бутилка ром.

    19:37 20.05.2026

  • 38 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    80% от иранския нефт отива в Китай.
    Китай забрани на САЩ блокада на този нефт и няма блокада.

    Коментиран от #42

    19:42 20.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Мен ме остави. Важно е че аятоласите здраво да ЗАТАПЕНИ.

    19:48 20.05.2026

  • 41 ЩО СЕ АБИШ

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Да го коментираш тоя де..бил.

    19:49 20.05.2026

  • 42 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    И кой танкер достави нефт от ИРАН за Китай, че нещо не са разбра.
    И как точно Китай, "забрани" на САЩ да не допуска ИРАНСКИ ПЕТРОЛ.

    19:50 20.05.2026

  • 43 НЯКОИ ХАПВАТ ПАТИЦА

    4 1 Отговор
    А англосаксите ядат дедовия.

    Коментиран от #46

    19:57 20.05.2026

  • 44 СЗО

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Точно.

    20:01 20.05.2026

  • 45 Хаха

    2 1 Отговор
    Къв край бре вие даже на един остров не посмяхте да стъпите

    Коментиран от #49

    20:10 20.05.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "НЯКОИ ХАПВАТ ПАТИЦА":

    Явно гладния Путин е дошъл да яде.
    Друго не постигна.

    20:11 20.05.2026

  • 47 ДА ПОПИТАМ

    3 1 Отговор
    Тайван китайски ли е?

    20:12 20.05.2026

  • 48 селяк

    3 1 Отговор
    Доналд Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран. Трябва първо да продам изгодно откраднатия от Венецуела петрол, а Иран ми пречи да са нагуша с кинта

    20:12 20.05.2026

  • 49 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хаха":

    Що да стъпват на остров, като може да го разбомбят за нула време.

    20:13 20.05.2026

  • 50 Пецо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Имаш грешка! Правилно е да се каже "баламурниците от ЕС"

    20:13 20.05.2026

  • 51 Размирици се

    6 1 Отговор
    Део Дони се изложи и е безпомощен. И как да си признае

    20:15 20.05.2026

  • 52 Хи хи хи хи

    4 1 Отговор
    Белия байряк деде, друг начин няма

    20:16 20.05.2026

  • 53 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    5 3 Отговор
    Упадъка на англосаксите.

    Коментиран от #55, #56

    20:18 20.05.2026

  • 54 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    1 4 Отговор
    Давайте урана, че още сте на мушката на Тръмп.
    Нема да ви прости.

    20:19 20.05.2026

  • 55 АНГЛОСАКСИТЕ

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":

    Бомбят Путин и Иран.
    Приятно ти гледане.

    Коментиран от #70

    20:20 20.05.2026

  • 56 рептил

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":

    драскайте,пишете си,но нищо не зависи от вас!

    20:34 20.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бангаранга мощ и сила

    0 2 Отговор
    Те комунистическите терористи сами се унищожат,оня престъпник Кадафи,народа му го обеси на един кран

    21:30 20.05.2026

  • 59 Е те това е

    2 1 Отговор
    мъжка дума! Или-или.

    21:31 20.05.2026

  • 60 Боби

    1 0 Отговор
    Може да вали,може и да не вали!

    21:37 20.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ивайло

    1 0 Отговор
    Можеби ти си психо ,а може би не

    21:39 20.05.2026

  • 64 Борим АИ

    0 0 Отговор
    То га ва си при ббираййте само летите РА ддев...
    Наро де !

    21:40 20.05.2026

  • 65 Истинско обещание 🇮🇷

    2 0 Отговор
    Може да се наложи да виснеш на въжето пред Капитолия докато тълпата се опитва да се добере до теб и да те разкъса...и после Обама отново да си стане президент и всичко да си дойде на мястото

    21:43 20.05.2026

  • 66 То бива

    2 0 Отговор
    циркаджилък бива,ама такова чудо Америка и света на бяха виждали.

    21:46 20.05.2026

  • 67 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Утре може да вали, може и да не вали.

    21:49 20.05.2026

  • 68 Голям майтап

    1 0 Отговор
    А може би е в гората, ата, ата, ата... ако се сещате за тоя виц

    21:51 20.05.2026

  • 69 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Стискаме палци иранците да ви плеснат силно, рижко.

    21:52 20.05.2026

  • 70 верно ве

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "АНГЛОСАКСИТЕ":

    избомбиха на женка ти комина.

    21:52 20.05.2026

  • 71 Бай Дончо Трампата

    0 0 Отговор
    Сакам да се пънем, ама нечем да се опущем.

    Коментиран от #73

    21:53 20.05.2026

  • 72 Главореза

    0 0 Отговор
    Дано скоро умреш от рак ... изкукуригал жълтурчо

    21:56 20.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Може и да има

    0 0 Отговор
    шейхове и Израел, а може и, не!

    21:57 20.05.2026