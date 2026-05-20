Председателят на Народното събрание с нови правомощия

20 Май, 2026 21:13 905 9

Промените бяха приети от временната комисия за правилника за работа на Народното събрание

Ани Ефремова

В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, прие временната комисия за правилника за работа на Народното събрание, предават от БТА. Досега това можеше да стане след консултации с парламентарните групи на председателски съвет.

Да предлагате точки в дневния ред без председателски съвет води до ескалация на напрежението, предупреди мнозинството Стою Стоев от парламентарната група (ПГ) "Продължаваме промяната".

Комисията прие извънредни заседания да могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им.

Проверка на кворум се извършва за време не по-малко от една минута чрез компютризираната система за гласуване преди откриване на заседанието. Председателят - във връзка с предстоящо гласуване - може да извърши по своя инициатива или до три пъти в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез компютризираната система за гласуване.

Предложения за включване на точки в предстоящата програма могат да се правят писмено до председателя на Народното събрание от народните представители и парламентарните групи до 17:00 ч. вместо до 18:00 ч., както е в момента, на деня, предшестващ пленарното заседание, на което ще се гласува предстоящата програма.

Според Стою Стоев от "Продължаваме промяната" целта на управляващите е да бъдат намалени възможностите на депутатите да внасят актове за разглеждане.

Работното време на НС е до 17:30 часа и служителите от администрацията не са длъжни да чакат народни представители да внасят след този час предложения, обясни председателят на ПГ "Прогресивна България" Петър Витанов.

По предложение на Петър Петров от "Възраждане" комисията прие след декларация да не могат да се правят лични обяснения или други процедури, съдържащи коментар, мнение и обсъждане по същество на съдържанието на изчетената декларация. При нарушение се налага наказание по правилника.

Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от една минута, вместо досегашните две, без да се засяга същността на главния въпрос, одобри комисията по правилника. Когато процедурният въпрос се отнася до начина на водене на заседанието, председателят има право на обяснение до една минута.

Депутатите ще продължат обсъждането на правилата, по които ще работят, утре - 30 минути след края на редовното пленарно заседание.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
