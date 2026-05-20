Георги Чиликов класира Дунав в елита и официално напуска клуба

20 Май, 2026 21:08 513 1

  георги чиликов
  футбол
  дунав русе
  втора лига

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Победителят във Втора лига ФК Дунав Русе съобщи на официалната си страница, че „пътищата на клуба и старши треньора Георги Чиликов се разделят след края на сезон 2025/2026“. Новината е потвърждение на по-рано появила се такава в спортна медия и е насочена към обществеността и привържениците на „драконите“.

Георги Чиликов бе назначен начело на отбора на 11 септември 2024 г. За този период той ръководи състава в общо 63 мача, в които тимът записа 33 победи, 20 равенства и 10 загуби. Под негово ръководство бе изпълнена поставената основна цел пред отбора - спечелването на шампионската титла в Mr Bit Втора лига и влизането в елита.

"Специалистът сам взе решение да не продължи работата си начело на отбора след края на сезона и да потърси други пътища за своето развитие. Ръководството на Дунав му благодари за свършената работа и постигнатите спортни резултати.

Клубът работи интензивно по стратегията и селекцията за предстоящото завръщане в елита. Името на новия старши-треньор на „драконите“ ще бъде обявено официално в най-скоро време“, се казва в официалната страница.

Не само спечелената промоция е актив на Чиликов, но той също така имаше и период от над 50 мача без поражение, което е своеобразен рекорд във Mr Bit Втора лига. Също така Чиликов реално спечели първенството с доста ограничена група от футболисти, повечето от които завари при пристигането си, когато Дунав беше на 11-о място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един от русенско

    0 0 Отговор
    Ех ..се пак има публикация във столичен медиум трагикомедията русе-дунае Русе хи хи

    21:45 20.05.2026

