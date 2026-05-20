Неймар показа какво значи емоцията от Световното първенство (ВИДЕО)

Бразилската звезда и нападател на "селесао" Неймар получи повиквавателна от селекционера Карло Анчелоти за предстоящото Световно първенство. Реакцията на футболиста бе заснета, като той не успя да сдържи емоциите си и показа какво означава за него да бъде в състава на нацията си.

Разбира се, присъствието на Неймар на Мондиала бе под въпрос, но вече всичко е ясно - нападателят ще е част от "селесао". Тази новина бе приета с възторг от феновете в страната, както и от множество привърженици на бразилеца по света.

Вижте реакцията на Неймар във видеото.

Neymar broke down into tears after getting selected for the World Cup ❤️



Look what it means to him 🥹



(via @neymarjr) pic.twitter.com/DebjWViOVq — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2026