Борис Бонев: В скандала с район "Младост" общината става съучастник в презастрояването

20 Май, 2026 21:30 357 4

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"София продължава за поредна година да е рекордьор по брой издадени разрешителни за строеж." Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС, коментирайки спорното застрояване в столичния район "Младост".

По думите му основният проблем не е толкова общият обем на разрешеното строителство в столицата, а концентрацията му в едни и същи квартали, където сградите се появяват една върху друга и създават сериозно натоварване върху инфраструктурата.

"В случая с "Младост" говорим за 65 000 квадратни метра разгъната застроена площ на място, което вече е силно натоварено", посочи Бонев и допълни, че транспортната и социалната инфраструктура в района е достигнала пределите на своя капацитет.

Той акцентира и върху проблема със зелените площи, като подчерта, че в много от новите проекти те или липсват, или са минимални и не компенсират реалната нужда на кварталите. "Липсата на паркове и зелени пространства прави средата още по-неустойчива", допълни Бонев, като отбеляза, че в "Младост" именно това е един от ключовите дефицити.

Той коментира и конкретния казус с 22-етажна сграда, като подчерта, че значителна част от терена – около 92% – е общинска собственост. "Тук големият проблем е, че общината става съучастник в презастрояването", заяви той, като уточни, че това позволява на институциите да преразгледат проекта.

Бонев обясни, че от "Спаси София" са внесли доклад до Столичния общински съвет с предложение кметът на София Васил Терзиев да възложи служебна промяна на подробния устройствен план, така че теренът да бъде отреден за парк.

"Ние показахме как би могъл да изглежда един парк в "Младост", където така или иначе липсват достатъчно зелени площи", посочи той, като подчерта, че предложението цели създаване на устойчиво решение за района.

В разговора Бонев разшири темата, като заяви, че подобни проблеми с презастрояването се наблюдават и в други големи градове като Пловдив и Варна.

Той коментира и идеята на организацията държавни имоти с отпаднала необходимост да бъдат прехвърляни към общините, за да се използват за нови градоустройствени решения и компенсиране на частните терени в междублоковите пространства.

"Това е разумен компромис, който защитава както правото на частния собственик, така и обществения интерес", каза още Бонев, като допълни, че подобен модел вече е бил прилаган в предходни казуси в "Младост".

В края на разговора той призова за по-обективна оценка на управлението на града, като подчерта, че проблемите с инфраструктурата и строителството изискват конкретни решения, а не политически противопоставяния.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само геюви

    3 0 Отговор
    управляват тая община

    21:32 20.05.2026

  • 2 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Най-важно от всичко е здравето на хората!! Презастрояването създава благоприятна среда за развихряне на епидемии... Е-е, ми да, трябва да осигурим работа на докторите...

    21:34 20.05.2026

  • 3 Някой

    2 1 Отговор
    На леке като този, грам вяра нямам. Търси само медийна изява - фейсбук герой. Марш да работиш нещо, бе! Цял живот само по комисийки.

    21:37 20.05.2026

  • 4 Зико

    1 0 Отговор
    Оставка петроханците Кукурин и Терзиев!

    21:40 20.05.2026

