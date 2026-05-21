Гриша Ганчев реагира по интересен начин на триумфа на ЦСКА

Бившият собственик на ЦСКА Гриша Ганчев реагира по интересен начин на триумфа на "червените" за Купа на България, дошъл след драматичен успех след дузпи над Локомотив Пловдив. Той честити трофея, който е първи за клуба след неговото напускане.

"Честито, армейци. Успех в Европа", написа Ганчев в своя профил в "Инстаграм".

Както е известно, след победата ЦСКА отива директно в първия квалификационен кръг на Лига Европа, където ще бъде сред поставените отбори.