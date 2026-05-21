Гриша Ганчев реагира по интересен начин на триумфа на ЦСКА

21 Май, 2026 15:15 1 467 11

Честито, армейци. Успех в Европа!

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият собственик на ЦСКА Гриша Ганчев реагира по интересен начин на триумфа на "червените" за Купа на България, дошъл след драматичен успех след дузпи над Локомотив Пловдив. Той честити трофея, който е първи за клуба след неговото напускане.

"Честито, армейци. Успех в Европа", написа Ганчев в своя профил в "Инстаграм".

Както е известно, след победата ЦСКА отива директно в първия квалификационен кръг на Лига Европа, където ще бъде сред поставените отбори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И какво толкова

    11 0 Отговор
    му е интересно на начина.

    15:24 21.05.2026

  • 2 пляскащата с сици

    10 7 Отговор
    то не бяха рев , сополи
    то не бяха истерии и пищане
    хайде малко по сериозно
    велик колос се радва толкова неистова на някаква си купичка спечелена след 5-6 мача само
    треньора реве като булка на годежен пръстен
    абе трагедия

    Коментиран от #5, #6, #7

    15:27 21.05.2026

  • 3 Лошо Бай Гришо

    5 5 Отговор
    Трябваше да им пуснеш премия на всеки участвал в мача по едно Балканче 50 кубика от завода в Ловеч и на капаците да пише " Литекс Етрополски".

    15:31 21.05.2026

  • 4 Нещо за къщичка за птички

    4 2 Отговор
    Не е ли казал?

    15:42 21.05.2026

  • 5 колко звезди

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "пляскащата с сици":

    имате на фланелките , колегите от брега на сухата река ??? И колко купи ??? Искам ви тихи!

    Коментиран от #8

    16:05 21.05.2026

  • 6 Я глей

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "пляскащата с сици":

    Говежди рев....

    16:14 21.05.2026

  • 7 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "пляскащата с сици":

    От 17 години

    16:16 21.05.2026

  • 8 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "колко звезди":

    А Литекс колко купи има?

    Коментиран от #9

    16:26 21.05.2026

  • 9 А бе ...

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Левски 1914":

    ...що се пишете и наричате Левски, като всъщност сте ЖСК - Спартак....ма кат сте г.У.вяда и клубната си история не знаете.

    Коментиран от #10

    16:51 21.05.2026

  • 10 наистина не

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "А бе ...":

    я знаят , и пишат глупости по форумите. Най-им отива динамовци

    16:56 21.05.2026

  • 11 Гришата ме кефи

    0 0 Отговор
    Голям го вади ама мек ........

    16:57 21.05.2026

