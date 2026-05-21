Андреа Кими Антонели на прага на сензацията: Монреал може да го впише в златните страници на Формула 1

21 Май, 2026 14:04 611 0

Младият италианец е на крачка от исторически рекорд в Канада

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на моторните спортове затаи дъх преди предстоящото Гран При на Канада, където 19-годишният Андреа Кими Антонели има възможност да разтърси основите на Формула 1. Ако талантливият италианец триумфира на пистата "Жил Вилньов" този уикенд, той ще се превърне в първия пилот, който печели първите си четири състезания в поредни стартове – подвиг, който досега никой не е постигал в историята на шампионата.

Антонели вече впечатли феновете и експертите с бляскав старт на сезона. След като грабна първата си победа в Китай през март, младият ас не спря дотук – последваха убедителни успехи в Япония и Маями. С тази поредица той се нареди до легендите Деймън Хил и Мика Хакинен, които също са печелили първите си три състезания в три последователни старта.

Деймън Хил, шампионът от 1996 г., записва подобно постижение през 1993 г., когато триумфира в Унгария, Белгия и Италия. Мика Хакинен, двукратен световен шампион, прави своята серия между края на 1997 и началото на 1998 г., като печели в Херес, Австралия и Бразилия. И при двамата обаче победната им вълна е прекъсната – Хил завършва трети в Португалия, а Хакинен остава втори в Аржентина.

Сега всички погледи са вперени в Монреал. Ще успее ли Антонели да избегне съдбата на своите именити предшественици и да продължи победния си марш? Или ще се наложи да се задоволи с място до тях в аналите на Формула 1? Едно е сигурно – младият италианец вече е оставил ярка следа, а предстоящото състезание обещава да бъде истински спектакъл за феновете на високите скорости.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

