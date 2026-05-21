Капитанът на Астън Вила Джон Макгин кани принц Уилям на почерпка

Астън Вила триумфира в Лига Европа, а капитанът Джон Макгин не пропусна да се пошегува с най-известния си привърженик – принц Уилям. Шотландският полузащитник отправи закачливо предизвикателство към престолонаследника, като го покани да се включи в празненствата и дори да почерпи отбора.

„Принц Уилям е истински джентълмен. Беше с нас в съблекалнята преди мача и ни вдъхнови. Той е невероятен фен на Вила и не би пропуснал такъв исторически момент. Надявам се тази вечер да вдигне чаша с нас и, кой знае, може би ще плати сметката накрая!“, заяви с усмивка Макгин пред TNT Sports, подчертавайки топлата връзка между отбора и кралското семейство.

43-годишният Уилям не скри радостта си и веднага сподели емоциите си в социалните мрежи: „Каква невероятна вечер! Поздравления за всички играчи, треньорския щаб и всеки, който е част от този велик клуб“, написа престолонаследникът, който от години е верен фен на Вила.

Този европейски трофей е първият за Астън Вила от 1982 година насам, когато клубът завоюва Купата на европейските шампиони и Суперкупата на Европа – времена, в които самият принц Уилям още не е бил роден. Сега, повече от четири десетилетия по-късно, бирмингамци отново се изкачиха на върха на континента.

След последния съдийски сигнал, принц Уилям лично поздрави мениджъра Унай Емери и позира с отбора и трофея – момент, който ще остане в историята на клуба.