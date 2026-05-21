Венсан Компани иска Джон Стоунс в сърцето на защитата

Наставникът на Байерн Мюнхен - Венсан Компани, подготвя истинска сензация на трансферния пазар. Според авторитетното издание "Дейли Мейл", белгийският специалист е насочил погледа си към опитния защитник на Манчестър Сити – Джон Стоунс. След като договорът на 31-годишния англичанин изтича това лято, той ще бъде свободен да избере следващата си дестинация, а баварците са сред фаворитите за подписа му.

Джон Стоунс прекара цели десет години на "Етихад", където се превърна в ключова фигура за "гражданите". Любопитен факт е, че до 2019 година той делеше съблекалнята именно с Венсан Компани под ръководството на Пеп Гуардиола. Сега двамата могат да се съберат отново, този път в сърцето на защитата на Байерн.

Въпреки че последният сезон на Стоунс бе белязан от неприятни травми, интересът към него не стихва. Сред другите кандидати за услугите му се споменават имената на Барселона, Евертън и Ковънтри Сити. Въпросът, който вълнува феновете на Байерн, е дали Стоунс ще успее да възвърне оптималната си форма и да се превърне в стълб на отбраната през следващите сезони.

Освен с Компани, Джон Стоунс има отлични отношения и с голмайстора на Байерн – Хари Кейн. Двамата са съотборници в националния отбор на Англия и това може да се окаже решаващ фактор при избора на нов клуб. Очаква се през лятото те отново да облекат екипа на "Трите лъва" за предстоящите международни битки.