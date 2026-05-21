Вече са ясни съперниците на ЦСКА в Лига Европа

ЦСКА ще е поставен на старта в Лига Европа. "Червените" започват от първия квалификационен кръг и ще разберат своя опонент на 16 юни, когато е жребият в Нион. До снощния финал за ЛЕ между Астън Вила и Фрайбург не бе ясно в коя урна ще попадне българският тим, но триумфът на английския тим изпрати ЦСКА в урната на поставените.

По този начин се изясниха почти всички потенциални съперници в този кръг. Единствената въпросителна е дали сред тях ще е Жилина или Зимбру.

Противниците на ЦСКА за първия квалификационен кръг на ЛЕ:

Жилина (Словакия) или Зимбру (Молдова), Войводина (Сърбия), Университатея Клуж (Румъния), Алуминий (Словения), Дери Сити (Ирландия), Вестри (Исландия).

Ако ЦСКА преодолее първия противник, във втория квалификационен кръг няма да е сред поставените.