Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вече са ясни съперниците на ЦСКА в Лига Европа

Вече са ясни съперниците на ЦСКА в Лига Европа

21 Май, 2026 15:30 949 5

  • цска-
  • футбол-
  • купа на българия-
  • лига европа

Триумфът на Астън Вила изпрати ЦСКА в урната на поставените

Вече са ясни съперниците на ЦСКА в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще е поставен на старта в Лига Европа. "Червените" започват от първия квалификационен кръг и ще разберат своя опонент на 16 юни, когато е жребият в Нион. До снощния финал за ЛЕ между Астън Вила и Фрайбург не бе ясно в коя урна ще попадне българският тим, но триумфът на английския тим изпрати ЦСКА в урната на поставените.

По този начин се изясниха почти всички потенциални съперници в този кръг. Единствената въпросителна е дали сред тях ще е Жилина или Зимбру.

Противниците на ЦСКА за първия квалификационен кръг на ЛЕ:

Жилина (Словакия) или Зимбру (Молдова), Войводина (Сърбия), Университатея Клуж (Румъния), Алуминий (Словения), Дери Сити (Ирландия), Вестри (Исландия).

Ако ЦСКА преодолее първия противник, във втория квалификационен кръг няма да е сред поставените.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян

    0 0 Отговор
    А Мура?

    15:35 21.05.2026

  • 2 Ванк0-1

    1 0 Отговор
    Давайте ни алуминия и динамо киев и да чакаме баража.

    15:39 21.05.2026

  • 3 антрашпиц

    1 1 Отговор
    От тези изброените по-слаби(преодолими) са само алуминий и вестри...Другите ще ни подпалят мрежата...ай и дери сити ,можеби..

    15:50 21.05.2026

  • 4 охххххххх

    3 1 Отговор
    дано не са хамрун ,олимпия ,батко борисов , че чифтокопитните ги пребиха

    16:03 21.05.2026

  • 5 Хотели

    0 0 Отговор
    Чорбата ако мине първия кръг трябва да се радват като малки деца

    17:01 21.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове