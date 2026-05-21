Мик Джагър с остър завой - завръща се към актьорската професия

Мик Джагър се присъединява към актьорския състав на новия филм на италианската режисьорка Аличе Рорвахер „Three Incestuous Sisters“, адаптация по едноименния готически роман на американската писателка Одри Нифенегър. В продукцията участват още Дакота Джонсън, Джош О'Конър, Сърша Ронан, Джеси Бъкли и Изабела Роселини.

Според информации в италианските медии фронтменът на The Rolling Stones вече е пристигнал на вулканичния остров Стромболи край бреговете на Сицилия, където текат основните снимки на продукцията. Мик Джагър е отседнал във вила, свързана с една от най-известните любовни истории в историята на европейското кино — именно там Роберто Роселини и Ингрид Бергман започват връзката си по време на снимките на филма „Stromboli“ през 1949 г.

„Three Incestuous Sisters“ е първият англоезичен пълнометражен филм на Аличе Рорвахер, която е сред най-уважаваните имена в съвременното европейско кино. Режисьорката е двукратен носител на отличия от Филмов фестивал в Кан за филмите „The Wonders“ и „Happy as Lazzaro“, а последната ѝ продукция „La Chimera“ също получи силен международен отзвук.

Филмът е базиран на илюстрирания роман на Одри Нифенегър и разказва историята на три сестри, живеещи в изолация, чийто свят се променя след появата на сина на пазач на фар. Според непотвърдена информация в италианската преса Мик Джагър ще изпълни ролята именно на пазача на фара, докато образът на неговия син е поверен на Джош О'Конър.

Въпреки че е световноизвестен преди всичко като музикант, Мик Джагър има дълга история и в киното. Сред най-известните му роли са участията във „Performance“ на Никълъс Роуг, научнофантастичния „Freejack“, драмата „Bent“ и нео-ноар филма „The Burnt Orange Heresy“ на италианския режисьор Джузепе Капотонди.

Новината за филма идва малко след като The Rolling Stones обявиха издаването на новия си студиен албум „Foreign Tongues“, който трябва да излезе през юли. Това ще бъде първият проект на групата след Grammy-наградения „Hackney Diamonds“, издаден през 2023 г. и определян като едно от най-успешните завръщания на легендарната банда през последните години.

Продукцията на „Three Incestuous Sisters“ се финансира от американската компания Indian Paintbrush, а сред продуцентите са Дакота Джонсън и продуцентската ѝ компания TeaTime Pictures. Снимките започнаха през април и ще продължат около десет седмици в Стромболи и Рим.