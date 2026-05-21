Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нападателят на Лудогорец - Петър Станич стана голмайстор на Лига Европа

Нападателят на Лудогорец - Петър Станич стана голмайстор на Лига Европа

21 Май, 2026 15:02 615 0

  • петър станич-
  • лудогорец-
  • сензация-
  • лига европа-
  • голмайстор-
  • класация-
  • нотингам форест-
  • игор жезус

Сръбският полузащитник блести с голов нюх и пише история за „орлите“

Нападателят на Лудогорец - Петър Станич стана голмайстор на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изгряваща звезда на европейската сцена Петър Станич, талантливият полузащитник на Лудогорец, се превърна в истинска сензация в тазгодишното издание на Лига Европа. Седемте му попадения в рамките на едва десет срещи не само го изведоха на върха в голмайсторската класация, но и го превърнаха в кошмар за защитите на някои от най-силните европейски отбори.

В надпреварата за голмайсторския приз Станич си дели първото място с нападателя на Нотингам Форест – Игор Жезус. Въпреки че и двамата имат по седем гола, сръбският национал впечатлява с по-добра ефективност, реализирайки попаденията си в по-малко мачове – десет срещу тринадесет за Жезус.

Станич не просто бележи – той го прави срещу именити съперници. Сред жертвите на неговия голов инстинкт са Селта Виго, ПАОК, Йънг Бойс и Ница. Особено запомнящ се остава хеттрикът му срещу испанския гранд, който се превърна в един от най-ярките моменти на сезона и донесе заслужени овации от феновете и футболните анализатори.

От ръководството на Лудогорец не скриха възторга си от представянето на Станич, подчертавайки неговата постоянна форма и решаващ принос за успехите на отбора в Европа. С подобни изяви, полузащитникът не само затвърждава статута си на ключова фигура за „орлите“, но и привлича вниманието на цяла футболна Европа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове