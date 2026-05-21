Нападателят на Лудогорец - Петър Станич стана голмайстор на Лига Европа

Изгряваща звезда на европейската сцена Петър Станич, талантливият полузащитник на Лудогорец, се превърна в истинска сензация в тазгодишното издание на Лига Европа. Седемте му попадения в рамките на едва десет срещи не само го изведоха на върха в голмайсторската класация, но и го превърнаха в кошмар за защитите на някои от най-силните европейски отбори.

В надпреварата за голмайсторския приз Станич си дели първото място с нападателя на Нотингам Форест – Игор Жезус. Въпреки че и двамата имат по седем гола, сръбският национал впечатлява с по-добра ефективност, реализирайки попаденията си в по-малко мачове – десет срещу тринадесет за Жезус.

Станич не просто бележи – той го прави срещу именити съперници. Сред жертвите на неговия голов инстинкт са Селта Виго, ПАОК, Йънг Бойс и Ница. Особено запомнящ се остава хеттрикът му срещу испанския гранд, който се превърна в един от най-ярките моменти на сезона и донесе заслужени овации от феновете и футболните анализатори.

От ръководството на Лудогорец не скриха възторга си от представянето на Станич, подчертавайки неговата постоянна форма и решаващ принос за успехите на отбора в Европа. С подобни изяви, полузащитникът не само затвърждава статута си на ключова фигура за „орлите“, но и привлича вниманието на цяла футболна Европа.