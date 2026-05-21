Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на ДФ "Земеделие"

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Ива Иванова. На проведеното днес заседание бяха освободени и двама нейните заместници- Петя Славчева и Мая Митева, съобщиха от пресцентъра на МЗХ.
Днес беше избрано и ново ръководство на ДФЗ. За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова, а нейни заместници ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов.
Министър Пламен Абровски изказа благодарности на досегашното ръководство на ДФЗ. „ Благодаря на Ива Иванова за създадената перфектна организация на успешното приключване на Програмата за развитие на селските райони от предходния период, под чието ръководство бяха разгледани всички подадени заявки по инвестиционните мерки“, заяви земеделският министър. Той отчете и положените усилия от Петя Славчева за успешното разплащане на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) към края на 2025 г.
Владислава Казакова е магистър по икономика от Икономически университет- Варна. Притежава над 20 години професионален и управленски опит в сферата на публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители. Професионалният ѝ път е свързан основно с Държавен фонд „Земеделие“, където заема последователно експертни и ръководни позиции, включително заместник изпълнителен директор с ресор „Директни плащания“, временно изпълняващ длъжността директор на Областна дирекция – Пловдив и началник на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Притежава опит в управлението на екипи, координацията на административни процеси и прилагането на политики за подпомагане на земеделския сектор. Владее английски и руски език.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
15:58 21.05.2026
2 Буба
15:59 21.05.2026
3 в кратце
15:59 21.05.2026
4 Сталин
16:00 21.05.2026
5 Русодебил
16:00 21.05.2026
6 Сталин
Коментиран от #11
16:01 21.05.2026
7 Бай Иван
16:01 21.05.2026
8 Бай Тошо
Всяка втора кифла иска да стаеа милиционерка!
16:02 21.05.2026
9 Ха ха ха
16:02 21.05.2026
10 Цвете
16:03 21.05.2026
11 Бай Иван
До коментар #6 от "Сталин":Демек всички крадливи комуниги с Мунчо начело.
16:03 21.05.2026
12 Буревестников
16:04 21.05.2026
13 Сталин
Коментиран от #18, #22
16:04 21.05.2026
14 Зърнар с Майбах
16:06 21.05.2026
15 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
16:07 21.05.2026
16 Факт
16:07 21.05.2026
17 Кажи честно ... 🤣
16:08 21.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сатана Z
16:14 21.05.2026
20 Новите
16:16 21.05.2026
21 Даа...
16:17 21.05.2026
22 Чиба, nocepko !
До коментар #13 от "Сталин":Не всички са като майка ти бе, naмnepc !
Коментиран от #27
16:19 21.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цял
16:28 21.05.2026
25 Сталин
До коментар #18 от "и Сатаната е българин.":Защо на жените краката са по малки?- за да стоят по близо до печката в кухнята
16:29 21.05.2026
26 Сила
Да гледаш умно ....стига за пост в държавната администрация !!!
16:29 21.05.2026
27 Сталин
До коментар #22 от "Чиба, nocepko !":Цървул смачкан,бегай да питаш майка си от кой турски тираджия те е заченала на магистралата
16:31 21.05.2026
28 От де
16:33 21.05.2026
29 Сатаната
До коментар #23 от "Сталин":Дефинирай генетично малоценна?
Обзалагам се че дори и капка представа нямаш от науката генетика.
PS
Сталине ще последваш съдбата на адаша си.
Ке умреш сам в собствената си урина.
Баба ванга го е казала
Чакам те в пъкъла.
Коментиран от #31
16:39 21.05.2026
30 Бря, таз ученичка в кой
16:40 21.05.2026
31 Сталин
До коментар #29 от "Сатаната":Недей си мъчи мозъка
Коментиран от #35
16:42 21.05.2026
32 Земеделие
16:43 21.05.2026
33 Алоуу, Шоколадите Линдт да се намалят
16:43 21.05.2026
34 Най големите Шоколади Линдт в
Проклятие.
16:47 21.05.2026
35 Сатаната
До коментар #31 от "Сталин":А ич даже не се моря
Тя съдбата си знае работата за такива кат тебе
Кой знае какво гнило малко човече
се крие зад клавиатурата
16:48 21.05.2026
36 Софийски селянин,Пенсионер
Жени на подобни отговорни постове не трябва да се слагат..
Както е при батька Лукашенко в Беларус,в правителството му е назначалил само една жена за министър,от кумова срама.
На едно съвещание и се караше,и на руски и казва
Считай что пуля пролетела мимо ухо, садись.
16:52 21.05.2026
37 И тва Японче, Радев откъде го е
17:03 21.05.2026