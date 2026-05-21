Аятолахът нареди: Обогатеният уран няма да напуска Иран

Върховният лидер на Иран е издал директива, че обогатеният уран не трябва да се изпраща в чужбина. Това заявиха за "Ройтерс" двама високопоставени ирански източници, което затвърждава позицията на Техеран по едно от основните искания на САЩ за прекратяване на конфликта.
Заповедта на аятолах Моджтаба Хаменеи може допълнително да ядоса президента на САЩ Доналд Тръмп и да усложни преговорите за край на войната.
Израелски представители заявиха, че Тръмп е уверил Израел, че запасите на Иран от високообогатен уран, необходим за производството на атомно оръжие, ще бъдат изтеглени от Иран и че всяко мирно споразумение трябва да включва клауза за това.
Израел, САЩ и други държави отдавна обвиняват Иран, че се стреми към ядрени оръжия, но Техеран отрича тези твърдения.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че няма да счита войната за приключила, докато обогатеният уран не бъде изнесен от Иран, страната не прекрати подкрепата си за въоръжени групировки и не бъдат елиминирани балистичните му ракетни възможности. Смята се, че Израел разполага с ядрен арсенал, но никога не е потвърждавал или отричал, че има ядрени оръжия, като поддържа така наречената политика на неяснота по въпроса в продължение на десетилетия.
Един от иранските източници подчерта, че директивата на върховния лидер забранява запасите от обогатен уран да напускат страната.
Висшите служители на Иран, според източниците, смятат, че изпращането на урана в чужбина би направило страната по-уязвима за бъдещи атаки от страна на САЩ и Израел.
Двамата високопоставени ирански източници коментираха още, че в Иран има дълбоко подозрение, че паузата във военните действия е тактическа измама от страна на Вашингтон, целяща да създаде чувство за сигурност, преди да поднови въздушните удари.
Вчера главният преговарящ за мир на Иран - Мохамад Бакер Калибаф, заяви, че "очевидни и скрити действия на врага" показват, че американците подготвят нови атаки.
Самият Тръмп заяви, че САЩ са готови да продължат с по-нататъшни атаки срещу Иран, ако не се съгласи на мирно споразумение, но предложи Вашингтон да изчака няколко дни, за да "получи правилните отговори".
По думите на източниците все пак двете страни са започнали да намаляват някои различия, но остават по-дълбоки разделения относно ядрената програма на Техеран - включително съдбата на запасите му от обогатен уран и искането на Техеран за признаване на правото му на обогатяване.
Израелски представители отбелязаха, че все още не е ясно дали Тръмп ще реши да атакува и дали ще даде зелена светлина на Израел за възобновяване на операциите. Техеран обеща смазващ отговор, ако бъде атакуван. Източникът обаче заяви, че има "осъществими формули" за разрешаване на въпроса.
"Има решения като разреждане на запасите под надзора на Международната агенция за атомна енергия", по думите на един от иранските източници.
МААЕ изчисли, че Иран е разполагал с 440,9 кг уран, обогатен до 60%, когато Израел и САЩ атакуваха ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г. Колко от това е оцеляло, не е ясно.
Шефът на МААЕ Рафаел Гроси заяви през март, че останалото от тези запаси е "основно" съхранявано в тунелен комплекс в ядреното съоръжение в Исфахан и че агенцията смята, че там се намират малко повече от 200 кг от обогатения уран.
МААЕ също така смята, че част от него се намира в обширния ядрен комплекс в "Натанз", където Иран има два завода за обогатяване.
Иран твърди, че е обогатения до 60% уран е нужен за за медицински цели и за изследователски реактор в Техеран, който работи с относително малки количества уран, обогатен до около 20%.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Сорос
До коментар #10 от "койдазнай":Мир ще настъпи когато свободен Иран метне урана в онзи тумор "израел".
15:54 21.05.2026
12 Путин
До коментар #9 от "ФАКТ":САЩ и Англия са приятели на Русия.
Коментиран от #20
15:55 21.05.2026
14 Ъхъъъъъъъ
До коментар #10 от "койдазнай":И Северна Корея има уран!
Краварите що не се опитат с Ким Чен Ун.
Коментиран от #29
15:56 21.05.2026
15 Атина Палада
До коментар #1 от "Евроатлантик":Питай САЩ ! Кво го правят този обогатен уран:) те най добре ще ти отговорят ,дали става за ядене! Белината ,вече разбрахме,че става за пиене ,след като американците си я пият:)))
15:58 21.05.2026
18 Атина Палада
До коментар #10 от "койдазнай":Милото ми наивниче,то си вярва ,че САЩ са в Иран заради обогатен уран ха ха ха Такива като теб и едно дете от детската градина ще ви излъже:)
16:00 21.05.2026
20 Атина Палада
До коментар #12 от "Путин":САЩ и Русия имат един единствен враг и това е Англия!
16:02 21.05.2026
22 Атина Палада
До коментар #9 от "ФАКТ":Неукия к(у)хендер си ти,щом не знаеш,че всички ЦБ са задължени точно определен процент от резервите си да се държат извън страната в определени клистърни къщи !
Коментиран от #27
16:07 21.05.2026
26 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #1 от "Евроатлантик":Става за ядене и с него персите ще ви нахранят вас жидовете...
16:15 21.05.2026
27 Атина Палада оригинал
До коментар #22 от "Атина Палада":От кой са заддължени?
16:15 21.05.2026
28 Много болни иранци полват уран
-;-
Болните ползвали урана на 20% обогатен, ат кой ползва този на 60-те %%?!?!?!
Аятоласите си се надяват да им се размине!
16:16 21.05.2026
29 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #14 от "Ъхъъъъъъъ":А бе аз да намерим КОРЕЙЧЕТАТА на картата.
16:17 21.05.2026
33 Каква радиация ще тръгне
До коментар #10 от "койдазнай":койдазнай
218ОТГОВОР
Еми аятолаха сам си е решил съдбата. Американците просто ще взривят урана в Иран.
-;-
Вдлъбната ли си или изръкнал!
Знаеш ли като гръмнат урана каква радиация ще се разнесе из камънаците?!
Сега разбирам защо сеетовната пролетарска революция не може да тръгне наникъде- просто пролетарията е тъп и пиян- че и опиянен!
16:19 21.05.2026
34 Тцтцтц
До коментар #31 от "Стивън Дарси...":После да не стане там един огромен залив,персийския залив без персия
16:21 21.05.2026
35 Явно Си Дзин и ВлаПутлер не казват
До коментар #24 от "Цвете":Цвете
22ОТГОВОР
МЪРЛЯВ ОТГОВОР ОТ ТОЗИ АЯТОЛАХ, ЗАЩО СИ ТЪРСЯТ ПРИЧИНА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА БОЕВЕТЕ? А ПРОТОКЪТ, КОГА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕН?
-;-
Аятолаха се съобразяма с Фюрера и Си
Карето КНР, КНДР, Иран и Райха се опитват да го играят както им се иска!
16:23 21.05.2026
37 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
Праща болните директно при създателя си.
16:32 21.05.2026
38 Хаха
Чак тогава ще ги оставят на мира. Дано новия аятолах да не е мечтател като баща си.
16:40 21.05.2026
41 Смотльо,
До коментар #1 от "Евроатлантик":Става най вече от евроатлантици.
16:43 21.05.2026
42 Путин
До коментар #6 от "Путин":Но защитавам добре тази която е виновна да те има :)))
16:44 21.05.2026
48 Хайо
До коментар #32 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Ако беше учил малко повече нямаше да говориш глупости .ще те светна за две неща .От обогатен уран се създава изотопа -Технеций-99м .Това е течност която се инжектира в тялото .Това не е чист уран ,с изотоп който когато влезне в болното тяло тялото светва на специални скенери .Другото е :Лютеций-177 .За разлика от лъчетерапията която облъчва цялото тяло ,този изотоо ,открива и унищожава раковите клетки .Много от машините с които те снимат в болницата също имат уран ,за това сестрите излизат навън ,защото облъчват.Има и още неща ,но при липса на мозъчни клетки и това е стига .
16:58 21.05.2026
