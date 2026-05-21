Аятолахът нареди: Обогатеният уран няма да напуска Иран

21 Май, 2026 15:47

Иран твърди, че е обогатения до 60% уран е нужен за за медицински цели и за изследователски реактор в Техеран, който работи с относително малки количества уран, обогатен до около 20 на сто

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Върховният лидер на Иран е издал директива, че обогатеният уран не трябва да се изпраща в чужбина. Това заявиха за "Ройтерс" двама високопоставени ирански източници, което затвърждава позицията на Техеран по едно от основните искания на САЩ за прекратяване на конфликта.

Заповедта на аятолах Моджтаба Хаменеи може допълнително да ядоса президента на САЩ Доналд Тръмп и да усложни преговорите за край на войната.

Израелски представители заявиха, че Тръмп е уверил Израел, че запасите на Иран от високообогатен уран, необходим за производството на атомно оръжие, ще бъдат изтеглени от Иран и че всяко мирно споразумение трябва да включва клауза за това.

Израел, САЩ и други държави отдавна обвиняват Иран, че се стреми към ядрени оръжия, но Техеран отрича тези твърдения.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че няма да счита войната за приключила, докато обогатеният уран не бъде изнесен от Иран, страната не прекрати подкрепата си за въоръжени групировки и не бъдат елиминирани балистичните му ракетни възможности. Смята се, че Израел разполага с ядрен арсенал, но никога не е потвърждавал или отричал, че има ядрени оръжия, като поддържа така наречената политика на неяснота по въпроса в продължение на десетилетия.

Един от иранските източници подчерта, че директивата на върховния лидер забранява запасите от обогатен уран да напускат страната.

Висшите служители на Иран, според източниците, смятат, че изпращането на урана в чужбина би направило страната по-уязвима за бъдещи атаки от страна на САЩ и Израел.

Двамата високопоставени ирански източници коментираха още, че в Иран има дълбоко подозрение, че паузата във военните действия е тактическа измама от страна на Вашингтон, целяща да създаде чувство за сигурност, преди да поднови въздушните удари.

Вчера главният преговарящ за мир на Иран - Мохамад Бакер Калибаф, заяви, че "очевидни и скрити действия на врага" показват, че американците подготвят нови атаки.

Самият Тръмп заяви, че САЩ са готови да продължат с по-нататъшни атаки срещу Иран, ако не се съгласи на мирно споразумение, но предложи Вашингтон да изчака няколко дни, за да "получи правилните отговори".

По думите на източниците все пак двете страни са започнали да намаляват някои различия, но остават по-дълбоки разделения относно ядрената програма на Техеран - включително съдбата на запасите му от обогатен уран и искането на Техеран за признаване на правото му на обогатяване.

Израелски представители отбелязаха, че все още не е ясно дали Тръмп ще реши да атакува и дали ще даде зелена светлина на Израел за възобновяване на операциите. Техеран обеща смазващ отговор, ако бъде атакуван. Източникът обаче заяви, че има "осъществими формули" за разрешаване на въпроса.

"Има решения като разреждане на запасите под надзора на Международната агенция за атомна енергия", по думите на един от иранските източници.

МААЕ изчисли, че Иран е разполагал с 440,9 кг уран, обогатен до 60%, когато Израел и САЩ атакуваха ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г. Колко от това е оцеляло, не е ясно.

Шефът на МААЕ Рафаел Гроси заяви през март, че останалото от тези запаси е "основно" съхранявано в тунелен комплекс в ядреното съоръжение в Исфахан и че агенцията смята, че там се намират малко повече от 200 кг от обогатения уран.

МААЕ също така смята, че част от него се намира в обширния ядрен комплекс в "Натанз", където Иран има два завода за обогатяване.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроатлантик

    7 27 Отговор
    Уранът става ли за ядене?

    Коментиран от #15, #26, #41

    15:48 21.05.2026

  • 2 Слава на Англия

    12 47 Отговор
    Добре, че през 1989 г. Англия си върна България от неописуемо пр0 стите руски милиционери и бакшиши дето изсотавиха и съюзника си Иран.

    15:49 21.05.2026

  • 3 МНОГО ЯСНО

    46 5 Отговор
    КАК ЩЕ ДАМ НЕЩО МНОГО ЦЕННО ДА МИ ГО СЪХРАНЯВА БАНДИТ АНГЛОСАКС.

    15:49 21.05.2026

  • 4 ФАКТ

    12 34 Отговор
    САЩ казват на бвнора3 виващия страхлив кремълски бакшиш какво да яде, какви да не яде, къде да се крие и къде да се изхожда.

    15:49 21.05.2026

  • 5 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    12 38 Отговор
    Аятолахът носи ли пейджър ? Скоро май ще има съобщение.

    15:50 21.05.2026

  • 6 Путин

    13 38 Отговор
    Не можем да защитим съюзника си Иран, понеже ме издирват в 136 страни по света. Искат да ме опандизят, копейки с 2ри клас образование.

    Коментиран от #42

    15:51 21.05.2026

  • 7 гадател

    6 38 Отговор
    Тръмпе, ошашави ги.

    15:51 21.05.2026

  • 8 Ъхъъъъъъъ

    37 5 Отговор
    Уранът от Иран може и да напусне страната им но май ще е качена на някоя ракета и буууууум!

    15:52 21.05.2026

  • 9 ФАКТ

    6 31 Отговор
    Ако САЩ наредят на смешни милиционер, он ще предаде урана на САЩ да го съхраняват, както предаде 350 млрд долара пари на неуката вата.

    Коментиран от #12, #22

    15:52 21.05.2026

  • 10 койдазнай

    6 34 Отговор
    Еми аятолаха сам си е решил съдбата. Американците просто ще взривят урана в Иран. Това е единственият възможен компромис. Така и двете страни ще бъдат удволетворени и само так ще настъпи траен мир.

    Коментиран от #11, #14, #18, #33

    15:52 21.05.2026

  • 11 Сорос

    36 2 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Мир ще настъпи когато свободен Иран метне урана в онзи тумор "израел".

    15:54 21.05.2026

  • 12 Путин

    2 20 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    САЩ и Англия са приятели на Русия.

    Коментиран от #20

    15:55 21.05.2026

  • 13 Иван

    31 3 Отговор
    Защо Иран трябва да се съобразява с евреите и краварите ?

    15:56 21.05.2026

  • 14 Ъхъъъъъъъ

    30 2 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    И Северна Корея има уран!
    Краварите що не се опитат с Ким Чен Ун.

    Коментиран от #29

    15:56 21.05.2026

  • 15 Атина Палада

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    Питай САЩ ! Кво го правят този обогатен уран:) те най добре ще ти отговорят ,дали става за ядене! Белината ,вече разбрахме,че става за пиене ,след като американците си я пият:)))

    15:58 21.05.2026

  • 16 Пустите Ушанкофили

    6 21 Отговор
    Станаха Чалмофили!

    15:58 21.05.2026

  • 17 Дара от Бангаранга

    3 4 Отговор
    Бг дебилите обичат победителите!

    15:59 21.05.2026

  • 18 Атина Палада

    18 3 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Милото ми наивниче,то си вярва ,че САЩ са в Иран заради обогатен уран ха ха ха Такива като теб и едно дете от детската градина ще ви излъже:)

    16:00 21.05.2026

  • 19 Факт

    5 14 Отговор
    Тогава ги превърнете в пустиня

    16:00 21.05.2026

  • 20 Атина Палада

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Путин":

    САЩ и Русия имат един единствен враг и това е Англия!

    16:02 21.05.2026

  • 21 Kaлпазанин

    15 2 Отговор
    Текста :исрахел фащ и други държави обяснява повече от необходимото ,

    16:04 21.05.2026

  • 22 Атина Палада

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Неукия к(у)хендер си ти,щом не знаеш,че всички ЦБ са задължени точно определен процент от резервите си да се държат извън страната в определени клистърни къщи !

    Коментиран от #27

    16:07 21.05.2026

  • 23 Кико

    15 4 Отговор
    Евреите явно мразят Тръмп,в такава игра го вкараха че няма измъкване.

    16:07 21.05.2026

  • 24 Цвете

    4 12 Отговор
    МЪРЛЯВ ОТГОВОР ОТ ТОЗИ АЯТОЛАХ, ЗАЩО СИ ТЪРСЯТ ПРИЧИНА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА БОЕВЕТЕ? А ПРОТОКЪТ, КОГА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕН? НАИСТИНА СВЕТА Е НАСТРЪХНАЛ ОТ НЕДОИМЪК И ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ИНАТЯТ.МИСЛЕТЕ И СЕ МОЛЕТЕ НА АЛЛАХ ДА НЕ СЕ СЛУЧИ ПО ЛОШО ОТ ТОЗИ НЕПОМИСЛЕН ОТГОВОР.🪆✈️🪆

    Коментиран от #35

    16:14 21.05.2026

  • 25 Оня

    13 1 Отговор
    Разбира се че няма да го предадат техен си е, доказаха че не ги е страх , направиха реднеците смешни а Тръмпона ги побеждава за1456 ти път. Сега пак ще има О. А кани гемиики!

    16:14 21.05.2026

  • 26 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    Става за ядене и с него персите ще ви нахранят вас жидовете...

    16:15 21.05.2026

  • 27 Атина Палада оригинал

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    От кой са заддължени?

    16:15 21.05.2026

  • 28 Много болни иранци полват уран

    4 8 Отговор
    Иран твърди, че е обогатения до 60% уран е нужен за за медицински цели и за изследователски реактор в Техеран, който работи с относително малки количества уран, обогатен до около 20 на сто
    -;-
    Болните ползвали урана на 20% обогатен, ат кой ползва този на 60-те %%?!?!?!
    Аятоласите си се надяват да им се размине!

    16:16 21.05.2026

  • 29 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ъхъъъъъъъ":

    А бе аз да намерим КОРЕЙЧЕТАТА на картата.

    16:17 21.05.2026

  • 30 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    4 3 Отговор
    Тоя явно им шепне от отвъдното.

    16:17 21.05.2026

  • 31 Стивън Дарси...

    8 4 Отговор
    Иранския обогатен уран можв да напусне Персия само като го качат на хиперзвуковите ирански ракети и го отправят към Исрал

    Коментиран от #34

    16:18 21.05.2026

  • 32 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 6 Отговор
    С тоя % на обогатяване, болните директно са в небитието.

    Коментиран от #48

    16:19 21.05.2026

  • 33 Каква радиация ще тръгне

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    койдазнай
    218ОТГОВОР
    Еми аятолаха сам си е решил съдбата. Американците просто ще взривят урана в Иран.
    -;-
    Вдлъбната ли си или изръкнал!
    Знаеш ли като гръмнат урана каква радиация ще се разнесе из камънаците?!

    Сега разбирам защо сеетовната пролетарска революция не може да тръгне наникъде- просто пролетарията е тъп и пиян- че и опиянен!

    16:19 21.05.2026

  • 34 Тцтцтц

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Стивън Дарси...":

    После да не стане там един огромен залив,персийския залив без персия

    16:21 21.05.2026

  • 35 Явно Си Дзин и ВлаПутлер не казват

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    Цвете
    22ОТГОВОР
    МЪРЛЯВ ОТГОВОР ОТ ТОЗИ АЯТОЛАХ, ЗАЩО СИ ТЪРСЯТ ПРИЧИНА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА БОЕВЕТЕ? А ПРОТОКЪТ, КОГА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕН?
    -;-
    Аятолаха се съобразяма с Фюрера и Си

    Карето КНР, КНДР, Иран и Райха се опитват да го играят както им се иска!

    16:23 21.05.2026

  • 36 Шестопръстия гръмовержец Биби

    2 2 Отговор
    Да ги почва. нема кво да ги жали.

    16:30 21.05.2026

  • 37 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    4 5 Отговор
    Егати иранската медицина.
    Праща болните директно при създателя си.

    16:32 21.05.2026

  • 38 Хаха

    4 3 Отговор
    Ким ще им даде каквото им трябва. Трябва да са луди да останат без ядрено оръжие след агресията на Израел и САЩ.
    Чак тогава ще ги оставят на мира. Дано новия аятолах да не е мечтател като баща си.

    16:40 21.05.2026

  • 39 И защо

    5 4 Отговор
    Израел да има ядрени оръжия, а Иран не може ? Няма логика.

    16:42 21.05.2026

  • 40 Хайо

    6 3 Отговор
    А ,Израел когато ше предаде техния и ядрените си оръжия ? Те нямат право на такива .

    16:42 21.05.2026

  • 41 Смотльо,

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    Става най вече от евроатлантици.

    16:43 21.05.2026

  • 42 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Но защитавам добре тази която е виновна да те има :)))

    16:44 21.05.2026

  • 43 Аятолахът нареди

    2 0 Отговор
    Да го предадат на Американците по въздух с хиперзвуков транспорт

    16:51 21.05.2026

  • 44 Ся на кой да вярвам ?

    1 1 Отговор
    Бай Дончо каза че Иран си умирали да сключат сделка . Едва ли не го умолявали . Ама тъй като гледам на аятолаха му дреме на дедовия........

    16:52 21.05.2026

  • 45 Копейко

    1 1 Отговор
    Сега вече им се е,,,б,,а мамата на брадатите ,не е хубаво да ядосват чичо Дончо....

    16:52 21.05.2026

  • 46 ЗИЛ 117

    0 0 Отговор
    Ха ха, тромета и сатаняху пак останаха с пръст вуста

    16:56 21.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хайо

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Ако беше учил малко повече нямаше да говориш глупости .ще те светна за две неща .От обогатен уран се създава изотопа -Технеций-99м .Това е течност която се инжектира в тялото .Това не е чист уран ,с изотоп който когато влезне в болното тяло тялото светва на специални скенери .Другото е :Лютеций-177 .За разлика от лъчетерапията която облъчва цялото тяло ,този изотоо ,открива и унищожава раковите клетки .Много от машините с които те снимат в болницата също имат уран ,за това сестрите излизат навън ,защото облъчват.Има и още неща ,но при липса на мозъчни клетки и това е стига .

    16:58 21.05.2026

  • 49 хамериканците

    0 0 Отговор
    да им помогнат.30-40 нюка ще им дадат достатъчно обогатен U

    17:00 21.05.2026

  • 50 Много печен тоз Моджтаба,

    0 0 Отговор
    не ли?

    17:03 21.05.2026

  • 51 Факти

    0 0 Отговор
    Никой не е виждал аятолаха от три месеца.

    17:06 21.05.2026

