Аятолахът нареди: Обогатеният уран няма да напуска Иран

Върховният лидер на Иран е издал директива, че обогатеният уран не трябва да се изпраща в чужбина. Това заявиха за "Ройтерс" двама високопоставени ирански източници, което затвърждава позицията на Техеран по едно от основните искания на САЩ за прекратяване на конфликта.

Заповедта на аятолах Моджтаба Хаменеи може допълнително да ядоса президента на САЩ Доналд Тръмп и да усложни преговорите за край на войната.

Израелски представители заявиха, че Тръмп е уверил Израел, че запасите на Иран от високообогатен уран, необходим за производството на атомно оръжие, ще бъдат изтеглени от Иран и че всяко мирно споразумение трябва да включва клауза за това.

Израел, САЩ и други държави отдавна обвиняват Иран, че се стреми към ядрени оръжия, но Техеран отрича тези твърдения.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че няма да счита войната за приключила, докато обогатеният уран не бъде изнесен от Иран, страната не прекрати подкрепата си за въоръжени групировки и не бъдат елиминирани балистичните му ракетни възможности. Смята се, че Израел разполага с ядрен арсенал, но никога не е потвърждавал или отричал, че има ядрени оръжия, като поддържа така наречената политика на неяснота по въпроса в продължение на десетилетия.

Един от иранските източници подчерта, че директивата на върховния лидер забранява запасите от обогатен уран да напускат страната.

Висшите служители на Иран, според източниците, смятат, че изпращането на урана в чужбина би направило страната по-уязвима за бъдещи атаки от страна на САЩ и Израел.

Двамата високопоставени ирански източници коментираха още, че в Иран има дълбоко подозрение, че паузата във военните действия е тактическа измама от страна на Вашингтон, целяща да създаде чувство за сигурност, преди да поднови въздушните удари.

Вчера главният преговарящ за мир на Иран - Мохамад Бакер Калибаф, заяви, че "очевидни и скрити действия на врага" показват, че американците подготвят нови атаки.

Самият Тръмп заяви, че САЩ са готови да продължат с по-нататъшни атаки срещу Иран, ако не се съгласи на мирно споразумение, но предложи Вашингтон да изчака няколко дни, за да "получи правилните отговори".

По думите на източниците все пак двете страни са започнали да намаляват някои различия, но остават по-дълбоки разделения относно ядрената програма на Техеран - включително съдбата на запасите му от обогатен уран и искането на Техеран за признаване на правото му на обогатяване.

Израелски представители отбелязаха, че все още не е ясно дали Тръмп ще реши да атакува и дали ще даде зелена светлина на Израел за възобновяване на операциите. Техеран обеща смазващ отговор, ако бъде атакуван. Източникът обаче заяви, че има "осъществими формули" за разрешаване на въпроса.

"Има решения като разреждане на запасите под надзора на Международната агенция за атомна енергия", по думите на един от иранските източници.

МААЕ изчисли, че Иран е разполагал с 440,9 кг уран, обогатен до 60%, когато Израел и САЩ атакуваха ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г. Колко от това е оцеляло, не е ясно.

Шефът на МААЕ Рафаел Гроси заяви през март, че останалото от тези запаси е "основно" съхранявано в тунелен комплекс в ядреното съоръжение в Исфахан и че агенцията смята, че там се намират малко повече от 200 кг от обогатения уран.

МААЕ също така смята, че част от него се намира в обширния ядрен комплекс в "Натанз", където Иран има два завода за обогатяване.

Иран твърди, че е обогатения до 60% уран е нужен за за медицински цели и за изследователски реактор в Техеран, който работи с относително малки количества уран, обогатен до около 20%.