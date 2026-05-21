Талантите на Черно море U14 са шампиони!

21 Май, 2026 15:45 447 0

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Талантите на Черно море U14 (родени 2012 година) станаха шампиони в зоналното първенство по футбол. Възпитаниците на Румен Николов победиха тима на Светкавица Търговище с 2:0 и официално триумфираха с титлата.

Още от първия съдийски сигнал "моряците" демонстрираха амбиция и борбен дух. Първото полувреме премина при нулево равенство, но далеч не липсваха опасни ситуации. Даниел Друмев и Матео Марков бяха близо до откриване на резултата, но късметът не бе на тяхна страна.

След почивката Черно море заигра още по-настъпателно. В 63-ата минута Джош Чакър, появил се като жокер от резервната скамейка, разпечата вратата на Светкавица след прецизно центриране на Матео Марков. Само осем минути преди последния съдийски сигнал другата резерва – Гриша Папазов, оформи крайното 2:0 с великолепен диагонален удар, отново след асистенция на Марков.

Варненци не спряха да атакуват и след двата гола. Веселин Минчев разтресе напречната греда, а Даниел Друмев, Красимир Неделчев и Димитър Иванов пропуснаха да увеличат аванса от близка дистанция. Въпреки това, момчетата на треньора Румен Николов показаха характер и заслужено се окичиха със златните медали.

С този успех младите „моряци“ не само донесоха поредна титла за академията, но и доказаха, че школата на Черно море продължава да ражда истински футболни таланти.

Състав: 66. Семир Гюржанов, 13. Стелиан Петров, 2. Николай Николаев (капитан), 24. Михаил Везненков, 17. Кристиян Александров, 11. Борис Великов, 51. Димитър Иванов, 7. Даниел Друмев, 8. Преслав Желязков, 99. Веселин Минчев, 9. Матео Марков.

Резерви: 77. Джош Чакър, 89. Красимир Неделчев, 27. Гриша Папазов, 88. Виктор Георгиев, 34. Кристиян Алексов, 22. Пресиян Николов, 4. Антонио Бакърджиев, 19. Симеон Атанасов, 28. Антон Пировски.


