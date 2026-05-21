Силният човек в Ботев Пловдив се шегува с Локомотив след загубения финал

21 Май, 2026 15:45 655 3

  • илиян филипов-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив

Благодарим ти, Джеймс

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силният човек в Ботев Пловдив - Илиян Филипов, не пропусна да жегне градския съперник Локомотив след загубата от ЦСКА във финала за Sesame Купа на България.

Финансовият благодетел на "жълто-черните" публикува колаж на бившия играч на "канарчетата" Джеймс Ето'о, който беше привлечен от "армейците", а снощи реализира победната дузпа, с която отборът на Христо Янев спечели трофея и потопи в сълзи "черно-бялата" част на Пловдив.

"Благодарим ти, Джеймс", е текстът към колажа, публикуван от Филипов в социалните мрежи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    8 3 Отговор
    Не го разбирам този. Все пак Локо играха финал и загубиха с една дузпа. А неговият отбор гледа мача по телевизията. Кой е в по-добра позиция?

    15:58 21.05.2026

  • 2 прав е

    3 0 Отговор
    Има заложена клауза че Ботев взима 100 хил евро при купа на Етоо

    16:14 21.05.2026

  • 3 ФК Ботев Пв

    3 0 Отговор
    Толкова е просто : Етоо носи пари в клуба!!!!!!!!

    16:15 21.05.2026

