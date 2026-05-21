Силният човек в Ботев Пловдив се шегува с Локомотив след загубения финал

Силният човек в Ботев Пловдив - Илиян Филипов, не пропусна да жегне градския съперник Локомотив след загубата от ЦСКА във финала за Sesame Купа на България.

Финансовият благодетел на "жълто-черните" публикува колаж на бившия играч на "канарчетата" Джеймс Ето'о, който беше привлечен от "армейците", а снощи реализира победната дузпа, с която отборът на Христо Янев спечели трофея и потопи в сълзи "черно-бялата" част на Пловдив.

"Благодарим ти, Джеймс", е текстът към колажа, публикуван от Филипов в социалните мрежи.