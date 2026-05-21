Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане “асоцииран член” на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат. Така Киев ще може да участва в срещите, но не и да има право на глас. Реалистично ли е?

Германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украйна да стане "асоцииран член” на Европейския съюз, за да може да бъде в по-близки взаимоотношения с Брюксел, докато постигне пълноправното членство в блока. Украйна се надява да стане част от ЕС, за да подсигури безопасността си, докато войната продължава, а САЩ за момента са негативно настроени към идеята Киев да се присъедини към НАТО.

Какво предлага Мерц?

Германският канцлер е изпратил писмо до Урсула фон дер Лайерн и Антонио Коща, в което предлага украински представители да участват в европейските срещи на върха и министерски срещи, но да нямат право на глас. "Очевидно няма да успеем бързо да приключим процеса по присъединяване на Украйна към ЕС, предвид многобройните препятствия и комплексните политически процеси по ратификация”, пише Мерц. "Това, което си представям, е политическо решение, което приближава Украйна значително до Европейския съюз и институциите му веднага”.

Ако предложението на Мерц бъде прието, Украйна ще бъде част от клаузата за взаимна помощ на ЕС и ще може да кандидатства за определено финансиране от блока. Мерц настоява, че иска Украйна да стане пълноправен член и преговорите в тази посока да продължат да се водят. "Това няма да е просто мека версия на членство”, пише той.

Механизъм за контрол

Мерц обяснява също, че такава договорка с Украйна трябва да включва и механизъм за контрол, който да анулира асоциираното членство в Евросъюза, ако се установят проблеми с върховенството на правото. "Предложението ми отразява настоящата ситуация в Украйна, която е във война. То ще допринесе за улесняването на текущите мирни преговори като част от договорено мирно решение”. Според германския канцлер тези стъпки са "ключови не само за Украйна, но и за сигурността на целия континент”.

Германският канцлер очаква да обсъди предложението с лидерите на Европейския съюз. Предложението може да бъде посрещнато с известен скептицизъм както от партньорите на Германия в ЕС, така и от самата Украйна, която се опасява, че подобни временни решения биха могли да я оставят в състояние на несигурност без предвидим край.

Дълъг процес по присъединяването към ЕС

Въпреки че 2027 г. беше предложена като възможна дата за присъединяването на Украйна към ЕС в 20-точков мирен план, обсъден от САЩ, Украйна и Русия, европейските официални лица считат, че пълноправното членство на страната е малко вероятно през следващите няколко години.

Процедурите по присъединяване обикновено са продължителни и свързани с голяма бюрокрация, като от страните кандидатки се изисква да отговарят на редица демократични и икономически стандарти. Всяка от 27-те държави членки на блока трябва също да одобри и ратифицира всяко присъединяване, което добавя допълнителни възможни пречки. Напредъкът на Киев по отношение на присъединяването към ЕС беше значително затруднен от бившия министър-председател на Унгария Виктор Орбан, но неговият наследник, Петер Мадяр, даде известна надежда, че процесът ще може да бъде задвижен.