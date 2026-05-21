  Тема: Украйна

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

21 Май, 2026 16:17 852 51

Процедурите по присъединяване обикновено са продължителни и свързани с голяма бюрокрация, като от страните кандидатки се изисква да отговарят на редица демократични и икономически стандарти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане “асоцииран член” на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат. Така Киев ще може да участва в срещите, но не и да има право на глас. Реалистично ли е?

Германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украйна да стане "асоцииран член” на Европейския съюз, за да може да бъде в по-близки взаимоотношения с Брюксел, докато постигне пълноправното членство в блока. Украйна се надява да стане част от ЕС, за да подсигури безопасността си, докато войната продължава, а САЩ за момента са негативно настроени към идеята Киев да се присъедини към НАТО.

Какво предлага Мерц?

Германският канцлер е изпратил писмо до Урсула фон дер Лайерн и Антонио Коща, в което предлага украински представители да участват в европейските срещи на върха и министерски срещи, но да нямат право на глас. "Очевидно няма да успеем бързо да приключим процеса по присъединяване на Украйна към ЕС, предвид многобройните препятствия и комплексните политически процеси по ратификация”, пише Мерц. "Това, което си представям, е политическо решение, което приближава Украйна значително до Европейския съюз и институциите му веднага”.

Ако предложението на Мерц бъде прието, Украйна ще бъде част от клаузата за взаимна помощ на ЕС и ще може да кандидатства за определено финансиране от блока. Мерц настоява, че иска Украйна да стане пълноправен член и преговорите в тази посока да продължат да се водят. "Това няма да е просто мека версия на членство”, пише той.

Механизъм за контрол

Мерц обяснява също, че такава договорка с Украйна трябва да включва и механизъм за контрол, който да анулира асоциираното членство в Евросъюза, ако се установят проблеми с върховенството на правото. "Предложението ми отразява настоящата ситуация в Украйна, която е във война. То ще допринесе за улесняването на текущите мирни преговори като част от договорено мирно решение”. Според германския канцлер тези стъпки са "ключови не само за Украйна, но и за сигурността на целия континент”.

Германският канцлер очаква да обсъди предложението с лидерите на Европейския съюз. Предложението може да бъде посрещнато с известен скептицизъм както от партньорите на Германия в ЕС, така и от самата Украйна, която се опасява, че подобни временни решения биха могли да я оставят в състояние на несигурност без предвидим край.

Дълъг процес по присъединяването към ЕС

Въпреки че 2027 г. беше предложена като възможна дата за присъединяването на Украйна към ЕС в 20-точков мирен план, обсъден от САЩ, Украйна и Русия, европейските официални лица считат, че пълноправното членство на страната е малко вероятно през следващите няколко години.

Процедурите по присъединяване обикновено са продължителни и свързани с голяма бюрокрация, като от страните кандидатки се изисква да отговарят на редица демократични и икономически стандарти. Всяка от 27-те държави членки на блока трябва също да одобри и ратифицира всяко присъединяване, което добавя допълнителни възможни пречки. Напредъкът на Киев по отношение на присъединяването към ЕС беше значително затруднен от бившия министър-председател на Унгария Виктор Орбан, но неговият наследник, Петер Мадяр, даде известна надежда, че процесът ще може да бъде задвижен.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 укрия ще стане

    26 3 Отговор
    накрайник на руския член

    Коментиран от #24, #42

    16:20 21.05.2026

  • 2 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Украйна се настани в България трайно и завинаги.

    Коментиран от #36

    16:20 21.05.2026

  • 3 Глупости

    28 1 Отговор
    Да НАПЪЛНИ ЕС с бандити и скъпи кенефи

    16:20 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 усс.ран русофил

    2 19 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    16:21 21.05.2026

  • 6 Немските шв--ес--те--ри-

    22 2 Отговор
    искат да вземат украйна за трети път. Първите два пъти им костваха милиони жертви. Как си мислят сега без капка кръв да я вземат?

    16:22 21.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 обективен

    21 0 Отговор
    Докато влезе Украйна в ЕС . ,той няма да го има .За това няма смисъл да се напъват !!

    16:24 21.05.2026

  • 10 Реалист

    3 18 Отговор
    Абсолютно съм сигурен, че рано или късно Украйна ще стане част от ЕС! Точно както съм сигурен, че рано или късно РФ ще се разпадне както СССР преди това! Неизбежно е!

    Коментиран от #22, #27, #51

    16:24 21.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Добре

    11 3 Отговор
    ще е направо да ги "присъединят" изцяло. Така разпада ще получи моментум и ще се ускори. Подкрепяме.

    16:24 21.05.2026

  • 14 Ес на правилата

    14 1 Отговор
    измисля си ги секи ден... и поучава света със своя пример. Кой им верва?

    16:25 21.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 4 Отговор

    До коментар #8 от "Минавам само да кажа":

    За яма два месеца, келеши укр...и биха наши деца - медии и полиция МЪЛЧАТ, жена бе ранена при престрелка между двама укр...и,
    бяха намушкани ЧЕТИРИМА българи от укр...инка с нож❗

    Коментиран от #29

    16:26 21.05.2026

  • 16 Анонимен

    19 1 Отговор
    Първо украинците да върнат милиардите, които Европа изхарчи, за да им помага да водят война или да се крият в чужбина!

    16:26 21.05.2026

  • 17 Не че

    11 0 Отговор
    другия ми е симпатичен ама и Зеленски не ми е приятен . Пък и има правило да нямаш дразги със съседите си за да си в съюза ,същото е и за настоящи членове .

    16:26 21.05.2026

  • 18 Веднага

    8 1 Отговор
    да ги вкарват в евро кошарата. Ще бъде много весело.

    16:26 21.05.2026

  • 19 Хм…

    20 2 Отговор
    Бедна страна, в пъти под минимума за Евросъюза, изключителна корупция, напълно е готова за членка. Днешна Германия се прочу с креативните си идеи. Като поканата на Меркел преди време за скъпите афганистански гости.

    16:26 21.05.2026

  • 20 Въпрос с понижена трудност

    2 2 Отговор
    А дали Зеленски ще приеме асоциирано членство в ЕС?

    16:26 21.05.2026

  • 21 Бангаранга

    1 12 Отговор
    Копеи 😜.

    16:27 21.05.2026

  • 22 Иван

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Абсолютно си сигурен, че Украйна ще се разпадне като СССР.

    16:28 21.05.2026

  • 23 Някой

    18 2 Отговор
    По добре Мерц да ходи в психиатрия!

    16:29 21.05.2026

  • 24 Евро-ремонт

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "укрия ще стане":

    Ако Украйна стане член, малките държави в ЕС ще са ответната част.

    16:30 21.05.2026

  • 25 Хаха

    8 2 Отговор
    ЕЦБ то може да абсорбира всички минали и бъдещи заеми на Украйна. Защо не. Няма да има никакъв проблем. И те да станат богати кат нас.

    16:30 21.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    За НЯМА два месеца,
    келеши укр...и биха наши деца - медии и полиция МЪЛЧАТ,
    жена бе ранена при престрелка между двама укр...и,
    бяха намушкани ЧЕТИРИМА българи от укр...инка с нож, представят в за литовка, а тя е по програма за укропомощи❗
    Кои са боклуците 🤔❓

    Коментиран от #31, #34

    16:31 21.05.2026

  • 27 ежко

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Колко залагаш?

    16:31 21.05.2026

  • 28 Само да кажа

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Минавам само да кажа":

    Каквото имаш в главата, това ти е на устата...

    16:32 21.05.2026

  • 29 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е ти нали ни информираш.🤣

    16:32 21.05.2026

  • 30 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    4 13 Отговор
    Мизерните рубладжии да блеят колкото си искат - Украйна идва в ЕС...

    Коментиран от #38

    16:32 21.05.2026

  • 31 Да де

    3 12 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Руснаци с украински паспорти.

    Коментиран от #43

    16:33 21.05.2026

  • 32 Първо

    12 1 Отговор
    да ги обединят с Германия като 17 тата федерална провинция. Украинците много искат. И така автоматично ще станат украински немци и европейци.
    Както стана с ГДР.

    16:33 21.05.2026

  • 33 Шопо

    12 3 Отговор
    Помощите за Украйна са заеми, когато влязат в ЕС всички ние солидарно ще връща е тези заеми.
    Не благодаря, нека си ходят в РФ.

    Коментиран от #47

    16:34 21.05.2026

  • 34 Жалки лъжливи рубладжии

    4 13 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Каква украинка е намушкала, бе папагал долен - става дума за руска сви ня, която е изгонена от Балтика, защото знае само мръсния руски език!?
    Престанете да лъжете като някои кремълски мръ.ши!

    Коментиран от #41

    16:34 21.05.2026

  • 35 Мерц

    10 0 Отговор
    да ги поема на издръжка на германския бюджет и да си ги управлява както намери за добре.

    16:35 21.05.2026

  • 36 Не знам

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Тукашните украинци са си направо руси, не виждам разлика. Не са арогантни, говорят си на родния руски език, вървят изоеавену, работят, учат, творят. Като цяло са по-добре от много наши събратя в много отношения.

    16:36 21.05.2026

  • 37 иво христов Пуловера

    2 8 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    16:37 21.05.2026

  • 38 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    Браво на руските братя,продължават да прочистват света от нацистите в уср@йна и евр0гейск@т@ к0чин@,всички хахли вън от България заедно с поддръжниците си!

    Коментиран от #48

    16:37 21.05.2026

  • 39 хахахахха

    7 0 Отговор
    хахлите ще полъчат един голям руски член отз@де

    16:38 21.05.2026

  • 40 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:39 21.05.2026

  • 41 Аве мишкар

    9 3 Отговор

    До коментар #34 от "Жалки лъжливи рубладжии":

    С подобни коментари освен да ти окапят зъбките друго няма да стане!

    Коментиран от #45, #46

    16:41 21.05.2026

  • 42 Интересно

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "укрия ще стане":

    Ами нашия член мунчо що ще прави?

    16:43 21.05.2026

  • 43 Бъркаш се

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Да де":

    всичко що е д0лн@ тв@р на тоя свят е уср@инец!

    Коментиран от #49, #50

    16:43 21.05.2026

  • 44 Баба Яга

    7 0 Отговор
    Арогантните подлоги на дийпстейт и Блякрок превръщат икономическия ЕС по замисъл във фашистка креатура с ционистки печат - еврейскки съюз. Да се вкара корумпираната, разсипаната, разкостената, бедната и гладна страна в края на Руската империя, слуга на жидоционистите, е самоубийствен акт за всеки честно влязал в ЕС. За България това ще е пагубно. Не на дангалака с малко пипе мерце! Нито на корубата урдзурла! Това са внедрени агенти на ционисткия масонски извротеняшки императ в Европа с цел нейното унищожение.

    16:45 21.05.2026

  • 45 Скачай у нужнико бе въшлю 😀

    1 5 Отговор

    До коментар #41 от "Аве мишкар":

    При другите копеи.😂😆

    16:46 21.05.2026

  • 46 Чиба, nocepko !

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Аве мишкар":

    Я марш на магистралата, където майка ти зачена с теб от турски ТИРаджии, може да срещнеш брат си - по вкуса на cnepмата ще го познаеш .

    16:49 21.05.2026

  • 47 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Шопо":

    Размечтал си се рашистите пак да ,ни дават тон в живота явно имаш основания !

    16:49 21.05.2026

  • 48 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма!

    16:52 21.05.2026

  • 49 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бъркаш се":

    Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?

    16:56 21.05.2026

  • 50 Чиба, съветска мумио !

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Бъркаш се":

    Така е! На всички съветски мyмии им викаме nocepковци или уср@инци.

    17:02 21.05.2026

  • 51 Да, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Преди това ще се разпадне ЕС!

    17:03 21.05.2026

