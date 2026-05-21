Михаела Доцова: Промените в правилника на парламента не ограничават правата на опозицията

„Няма ограничаване на права на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента”, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти в Рим, предаде специален пратеник на БТА Теодора Цанева.

„Не мога да кажа, че има проблем с правилника”, коментира тя. По думите ѝ изменението му е нещо нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията на „Прогресивна България“ са текстове, които са били налични в правилници назад във времето, посочи Доцова. Тя отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността.

„Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията”, заяви Доцова относно възраженията на опозицията.

„Няма ограничения на правата на народните представители”, допълни тя. По отношение на т.нар. ден на опозицията единствено отпада изслушването, защото в правилника пише, че парламентарният контрол, част от който е изслушването, е всеки петък в последните три часа от парламентарната седмица. „Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше традиционното място”, добави Доцова.

„Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които не се включват в дневния ред. Това е опазено и под никаква форма правата ѝ не са ограничени”, заяви още тя.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация са на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.