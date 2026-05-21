Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Михаела Доцова: Промените в правилника на парламента не ограничават правата на опозицията

Михаела Доцова: Промените в правилника на парламента не ограничават правата на опозицията

21 Май, 2026 16:21 498 9

  • михаела доцова-
  • правилник-
  • парламент

Председателят на Народното събрание коментира темата пред журналисти в Рим

Михаела Доцова: Промените в правилника на парламента не ограничават правата на опозицията - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Няма ограничаване на права на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента”, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти в Рим, предаде специален пратеник на БТА Теодора Цанева.

„Не мога да кажа, че има проблем с правилника”, коментира тя. По думите ѝ изменението му е нещо нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията на „Прогресивна България“ са текстове, които са били налични в правилници назад във времето, посочи Доцова. Тя отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността.

„Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията”, заяви Доцова относно възраженията на опозицията.

„Няма ограничения на правата на народните представители”, допълни тя. По отношение на т.нар. ден на опозицията единствено отпада изслушването, защото в правилника пише, че парламентарният контрол, част от който е изслушването, е всеки петък в последните три часа от парламентарната седмица. „Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше традиционното място”, добави Доцова.

„Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които не се включват в дневния ред. Това е опазено и под никаква форма правата ѝ не са ограничени”, заяви още тя.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация са на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чак

    6 1 Отговор
    и журналисти , като че ли кой знае какво толкова ще каже , тя и цялата трупа !

    16:39 21.05.2026

  • 2 име

    1 5 Отговор
    Вярно е това, ПП-ЛГДБ пак имат право и възможност да доказват колко ненужни и изчерпани са.

    16:39 21.05.2026

  • 3 Кажи честно ... 🤣

    9 1 Отговор
    Днес цял ден усещам един позабравен от казармата мирис на зелени фатмашки чорапи.

    Между другото, някой срещал ли е умен военен или милиционер ? Ама честно ?

    16:40 21.05.2026

  • 4 Италианец

    7 0 Отговор
    сериозен и с достойнство , тя с дълбоко деколте и ухилена като кобила!

    16:43 21.05.2026

  • 5 Берковски

    3 0 Отговор
    сиган

    16:44 21.05.2026

  • 6 Мунчаци

    2 2 Отговор
    "ПП-ЛГДБ" не ви бъркат по дупките ама муньото яко ви подрусва. Лошо няма, вас си ви кефи

    16:48 21.05.2026

  • 7 Анализатор

    2 0 Отговор
    Ако Радев все още е в час трябва:

    1) внимателно, но бързо да започне чистенето на калинките като Копринкова;

    2) да разбере за какво е получил тази голяма подкрепа на изборите;

    3) да осъзнае, че от 45% много бързо се слиза до 4.5% и после до 0.45% - пример партията на Дългия.

    16:53 21.05.2026

  • 8 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Вика, няма нужда от комисии, изслушвания и въпроси, институциите ще си свършат работата.
    Институциите: Пепи Еврото, свободен си срещу 2500 евро. 😂😂😂

    17:04 21.05.2026

  • 9 Синя София

    0 0 Отговор
    Комунизма падна,но комунистите и техните наследници се изкачиха по върховете на държавата

    17:04 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове