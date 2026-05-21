Михаела Доцова: Промените в правилника на парламента не ограничават правата на опозицията

„Няма ограничаване на права на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента”, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти в Рим, предаде специален пратеник на БТА Теодора Цанева.
„Не мога да кажа, че има проблем с правилника”, коментира тя. По думите ѝ изменението му е нещо нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията на „Прогресивна България“ са текстове, които са били налични в правилници назад във времето, посочи Доцова. Тя отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността.
„Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията”, заяви Доцова относно възраженията на опозицията.
„Няма ограничения на правата на народните представители”, допълни тя. По отношение на т.нар. ден на опозицията единствено отпада изслушването, защото в правилника пише, че парламентарният контрол, част от който е изслушването, е всеки петък в последните три часа от парламентарната седмица. „Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше традиционното място”, добави Доцова.
„Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които не се включват в дневния ред. Това е опазено и под никаква форма правата ѝ не са ограничени”, заяви още тя.
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация са на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чак
16:39 21.05.2026
2 име
16:39 21.05.2026
3 Кажи честно ... 🤣
Между другото, някой срещал ли е умен военен или милиционер ? Ама честно ?
16:40 21.05.2026
4 Италианец
16:43 21.05.2026
5 Берковски
16:44 21.05.2026
6 Мунчаци
16:48 21.05.2026
7 Анализатор
1) внимателно, но бързо да започне чистенето на калинките като Копринкова;
2) да разбере за какво е получил тази голяма подкрепа на изборите;
3) да осъзнае, че от 45% много бързо се слиза до 4.5% и после до 0.45% - пример партията на Дългия.
16:53 21.05.2026
8 Кажи честно ... 🤣
Институциите: Пепи Еврото, свободен си срещу 2500 евро. 😂😂😂
17:04 21.05.2026
9 Синя София
17:04 21.05.2026