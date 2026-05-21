Ford F-150 навлиза на европейския пазар

Най-продаваният автомобил зад Океана и абсолютен символ на тексаската автомобилна култура – Ford F-150 – официално започва своята офанзива по европейските шосета. Този колосален пикап, който в продължение на десетилетия се смяташе за изолиран американски феномен, стъпва в подбрани държави на Стария континент през 2026 година. За местната аудитория сините от Дирборн са подготвили нивата на оборудване Ford F-150 XLT, която ще играе ролята на входен билет и базов модел в новата локална гама.

Ходът на американската компания е меко казано дързък, тъй като европейският пазар на пикапи наваксваше предимно с компактни платформи от среден калибър (като новия Ram Rampage). Вместо обаче да скопят и европеизират своята икона, от Ford хвърлят машината в дълбокото в пълния ѝ блясък и оригинален мащаб. Напук на повсеместната мания по даунсайзинг и батерии, под огромния капак мърка старомодното, но легендарно инженерно чудовище – 5.0-литровият атмосферен Coyote V8. Той генерира сериозните 406 конски сили и 556 Нм въртящ момент, контролирани от 10-степенна автоматична трансмисия и серийно задвижване на четирите колела. Формулата тук е желязна: корав на усукване раменен профил, огромна кабина, атмосферен осемцилиндров блок и мускули на корем.

В работно отношение този звяр е истински тежкоатлет, който без проблеми тегли прикачен товар, лодки или огромни кемпери с тегло до 3.5 тона. Огромното отворено товарно легло отзад предлага практичност, за която собствениците на стандартни европейски пикапи могат само да мечтаят. Но, леле, размерите си имат цена! С обща дължина от над 5.8 метра, Ford F-150 ще се чувства като слон в стъкларски магазин по тесните градски улички и тесните паркинги на Стария континент. Външният вид е брутално консервативен – масивна предна решетка, тонове хром и праволинеен силует. Във Ford отлично знаят, че точно тази неподправена щатска визия е истинският магнит за феновете в Европа.

В купето обаче обстановката е далеч по-рафинирана и дигитализирана, отколкото бихте очаквали от класическо работно возило. Интериорът радва с дигитално табло и голям мултимедиен екран, но за щастие инженерите са запазили физическите бутони за климатика и режимите на каране – край на досадното ровене в менюта по време на път! Списъкът с екстри е набъбнал сериозно: безжични Apple CarPlay и Android Auto, отопление на седалките, 360-градусови камери, следене на мъртвите зони и поддържане на лентата, които за този габарит са жизненоважни ангели пазители.

Версията с кабина SuperCrew предлага втори ред седалки, където пространството напомня по-скоро на луксозен хол, отколкото на задна седалка в работен камион. Централната конзола също е в типичен американски стил – огромна кутия, която може да побере приличен багаж. За европейския пазар моделът е оборудван с модерни LED светлини и софтуер с различни профили за пътя, офроуд и теглене. Въпреки това, Ford не продава XLT като екстремен катерач, а като мултифункционален, комфортен партньор за ежедневието.

Официалната дистрибуция е поверена на шведските спецове Hedin US Motor, а стартовата цена на дребно ще закове около 76 500 евро. Цифрата звучи стряскащо, но американците вече загатват, че ако пазарът захапе стръвта, в бъдеще можем да видим и други модификации от F-серията, включително и изцяло електрическата "хайтек тухла" Ford F-150 Lightning.

Официалната дистрибуторска мрежа за Ford F-150 в Европа се управлява от шведския автомобилен гигант Hedin US Motor. Докато първоначалният пазарен тест стартира експериментално само в Швеция и Германия, официалното лансиране на моделната година 2026 и новата базова версия XLT вече обхваща стабилна дилърска мрежа в над 16 европейски държави.

Основните и първи официални пазари за американския колос в Европа включват: Германия, Швеция, Австрия и Белгия, като в официалните съобщения на вносителя се споменават изрично още Норвегия и Дания. Тези два скандинавски пазара са стратегически важни за модела, тъй като там Ford F-150 SuperCrew се предлага в хитра конфигурация – задните седалки се премахват локално, за да може огромният пикап да бъде хомологиран и одобрен по местното законодателство като „лекотоварен автомобил“ (N1), което спестява солени данъци на купувачите.