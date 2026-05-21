Още 14 турски звезди са арестувани за наркотици

Още 14 души са задържани при операцията за притежание, употреба и разпространение на наркотици, която турските власти водят близо половин година и удрят предимно известни лица от шоубизнеса.
Сред последните задържани са актрисата Серенай Саръкая, поп певецът Тан Ташчъ, певецът Фатих Караджа (по-известен с псевдонима Мабел Матиз), рапърът Хакан Айдън (по-известен като Block 3), актрисата Фейза Дживелек (Нилай от сериала "Шербет от боровинки"), актьорът Онур Туна (Месут от сериала "Моят прекрасен живот"), пояснява БТА.
След събирането на съответните доказателства жандармерията в Истанбул е издала заповед за задържането, издирването, извършването на биологичен анализ и вземането на показания от 25 лица.
В обхвата на разследването са претърсени 24 адреса в различни райони на окръзите Истанбул и Мугла, където се намира и турският курорт Бодрум.
Паралелно се води и разследване, при което е задържано голямо количество кокаин при опит да бъде внесено в Турция по море.
В същото време са установени места за производство на наркотици в Истанбул и са задържани мнозина дилъри.
