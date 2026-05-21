Още 14 турски звезди са арестувани за наркотици

21 Май, 2026 16:31 693 9

Мащабната кампания в Турция насочена към разпространението на наркотици продължава

Още 14 турски звезди са арестувани за наркотици - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Още 14 души са задържани при операцията за притежание, употреба и разпространение на наркотици, която турските власти водят близо половин година и удрят предимно известни лица от шоубизнеса.

Сред последните задържани са актрисата Серенай Саръкая, поп певецът Тан Ташчъ, певецът Фатих Караджа (по-известен с псевдонима Мабел Матиз), рапърът Хакан Айдън (по-известен като Block 3), актрисата Фейза Дживелек (Нилай от сериала "Шербет от боровинки"), актьорът Онур Туна (Месут от сериала "Моят прекрасен живот"), пояснява БТА.

След събирането на съответните доказателства жандармерията в Истанбул е издала заповед за задържането, издирването, извършването на биологичен анализ и вземането на показания от 25 лица.

В обхвата на разследването са претърсени 24 адреса в различни райони на окръзите Истанбул и Мугла, където се намира и турският курорт Бодрум.

Паралелно се води и разследване, при което е задържано голямо количество кокаин при опит да бъде внесено в Турция по море.

В същото време са установени места за производство на наркотици в Истанбул и са задържани мнозина дилъри.


  • 4 Кирил

    Халат (Ал@х) явно дава на тези прасчовци да се боцкат.

    16:33 21.05.2026

  • 5 Сила

    Оставете Ферхунде и Али Раза на мира бе , фашисти ....

    16:35 21.05.2026

  • 6 Това

    Са нормални хора, които са ограничени от правителство, и особено религия. Мъжете обичат да си пийнат, стига да не ги хванат, а жените обичат да го яхнат, стига също да не ги хванат. Както всички. И по някоя цигара така свиват...

    16:46 21.05.2026

  • 7 Ето, така е в

    “Авторитарните” държави - има закон и здрава ръка, която да го налага! А в “демокрацията” - само лигльовци и льольовци - къв закон, ква здрава ръка?

    16:56 21.05.2026

  • 8 Kaлпазанин

    Ако и тук дойдат да поразчистят ,няма да има кой да пее в Пайнер , ще останем без чалга

    16:58 21.05.2026

  • 9 баш фен

    Добре ,че няма акция в България , веднага ще останем без актьори , певци , музиканти и всякакви хора на изкуството

    17:01 21.05.2026