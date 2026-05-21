Педро Алмодовар: Европа не трябва да е подчинена на Доналд Тръмп

Педро Алмодовар отправи остри критики към политическата обстановка в САЩ по време на пресконференцията за новия си филм „Горчива Коледа“ на Филмов фестивал в Кан, заявявайки, че „Европа никога не трябва да бъде подчинена на Тръмп“. Думите му предизвикаха продължителни аплодисменти сред международните журналисти, присъстващи на събитието.

Режисьорът коментира темата в отговор на въпрос за нарастващите опасения около цензурата и политическия натиск върху артисти както в САЩ, така и във Франция. Повод за дискусията станаха както политиките на администрацията на Доналд Тръмп, така и скорошният скандал около френската медийна група Canal+, чието ръководство беше обвинено в натиск срещу творци, подписали открито писмо срещу основния акционер на компанията.

Според Алмодовар мълчанието на артистите в подобни ситуации е „опасен знак за разпад на демокрацията“. Испанският режисьор подчерта, че творците имат морално задължение да говорят открито за проблемите в обществото и да се противопоставят на политическия страх и автоцензурата.

„Най-лошото, което може да се случи, е хората да замълчат“, заяви режисьорът, призовавайки артистичната общност да действа като „щит срещу това безумие“.

Педро Алмодовар вече нееднократно е заемал публична позиция срещу Доналд Тръмп. Още през 2025 г., при получаването на престижната награда Chaplin Award в Ню Йорк, режисьорът определи американския президент като „нарцистична власт, която не уважава човешките права“ и прогнозира, че управлението му ще остане в историята като „катастрофа“.

В интервю за Los Angeles Times Алмодовар заяви още, че според него Съединените щати „вече не функционират като истинска демокрация“, а страхът сред обществото и развлекателната индустрия става все по-видим. Той посочи като показателен пример тазгодишната церемония на Оскари, която според него е преминала почти без политически позиции или критики срещу войната в Газа и политиките на Тръмп.

Режисьорът специално открои Хавиер Бардем като един от малкото артисти, изразили открито позиция по време на сезона на наградите, след като актьорът публично заяви „Свобода за Палестина“.

Педро Алмодовар подчерта, че не се страхува евентуалните му политически изказвания да навредят на кариерата му, тъй като работи извън холивудската система и идва от страна, в която общественият дебат е по-директен. Той припомни и официалната позиция на испанското правителство, което вече определи случващото се в Газа като геноцид.

Новият филм на режисьора „Горчива Коледа“ беше приет изключително силно в Кан и получи над шестминутни овации след премиерата си. Това е осмият филм на Алмодовар в основната конкурсна програма на фестивала. През годините режисьорът печели наградата за най-добър режисьор в Кан с „Всичко за майка ми“, както и отличието за сценарий за „Завръщане“.