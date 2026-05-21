В неизвестност! Латвия обяви тревога заради дрон и вдигна изтребители от НАТО
В неизвестност! Латвия обяви тревога заради дрон и вдигна изтребители от НАТО

21 Май, 2026 16:47 537 9

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че най-малко един дрон лети във въздушното ѝ пространство и че изтребители от НАТО са били вдигнати по тревога, за да се справят със заплахата, предаде Ройтерс. Това е поредният подобен случай в района на Балтийско море, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

През последните месеци Украйна увеличи атаките си в Русия с дронове с голям обсег, включително през Балтийско море и няколко украински дрона навлязоха в небето на страните от НАТО Финландия, Латвия, Литва и Естония.

„Потвърждаваме, че има най-малко един безпилотен летален апарат в латвийското въздушно пространство“, написаха латвийските въоръжени сили в публикация в Екс.

Потвърдено бе, че дрон е навлязъл в Латвия от Беларус, но настоящото му местоположение е неизвестно, заяви говорител на военните пред националната телевизия.

Правителството на Латвия подаде оставка миналата седмица заради неуспехите си да се справи с тези нахлувания и в момента се водят разговори за съставяне на нов кабинет.

В изявление на въоръжените сили жителите на Източна Латвия в районите, граничещи с Русия и Беларус, се призовават да се укрият в затворени помещения до второ нареждане.

Кремъл вчера заяви, че следи обстановката.

Русия обвинява балтийските страни, че позволяват на Украйна да изстрелва дронове от тяхната територия. НАТО категорично отрича това обвинение.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Украйна трябва да бъде много прецизна в употребата на дронове, за да не дава на Русия възможността да се намесва в траекторията на полета им.

Вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че руските заплахи към балтийските страни са "недопустими" и ще бъдат разглеждани като заплахи към целия ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    14 0 Отговор
    Дрона е на Окраина. Да се задейства член 5! Бой по укрите!

    Коментиран от #6

    16:50 21.05.2026

  • 2 ГейРюте

    14 0 Отговор
    Заради МръснитеУкри Премиерът на Латвия
    хвърли оставка заради Украинските Дронове
    Латвия изпадна в сериозна политическа криза,
    след като премиерът Евика Силина обяви оставката си,
    както и тази на целия кабинет:
    „Обявявам оставката си като министър-председател
    и оставката на целия кабинет, считано от 14 май 2026 г.“

    16:51 21.05.2026

  • 3 Член 5

    12 0 Отговор
    За по-лесно НАТО просто да бомбардират украйната и дроновете ще спрат

    16:51 21.05.2026

  • 4 Българка

    9 0 Отговор
    Укродрон. С кривите си мерници целят по Натювска държави.

    16:53 21.05.2026

  • 5 Факти, моля, обяснете

    10 1 Отговор
    как украински дронове стигат до балтийско море? Под земята ли минават или през въздушното пространство на полша? Или направо си ги изстрелват отполша, финландия, литва, латвия и Естония? Да не би украйна да има излаз на балтика вече?

    16:54 21.05.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Кой туй член 5? Освен картофи друго не им стиска да пратят, ха ха

    16:59 21.05.2026

  • 7 деменцията джо

    3 0 Отговор
    Латвия армия ли има? Затова,че не са се справили седим дрон да стигне до оставката на Правителството на Прибалтийските картонени тигри те и на Китай преди време си показаха зъбите

    17:03 21.05.2026

  • 8 Само на нашата граница

    0 0 Отговор
    Могат да акостират дронове без проблем, и въпроси.

    17:07 21.05.2026

  • 9 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Еее...., ха, стига, вече, бе!!!! Украинските оператори на дрончета пускани от Латвия, да предупреждават предварително латвийските другарЕ, че тия изстребители не летят на Вода да го ...., керосна доста поскъпна!!!

    17:08 21.05.2026

