В неизвестност! Латвия обяви тревога заради дрон и вдигна изтребители от НАТО

Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че най-малко един дрон лети във въздушното ѝ пространство и че изтребители от НАТО са били вдигнати по тревога, за да се справят със заплахата, предаде Ройтерс. Това е поредният подобен случай в района на Балтийско море, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

През последните месеци Украйна увеличи атаките си в Русия с дронове с голям обсег, включително през Балтийско море и няколко украински дрона навлязоха в небето на страните от НАТО Финландия, Латвия, Литва и Естония.

„Потвърждаваме, че има най-малко един безпилотен летален апарат в латвийското въздушно пространство“, написаха латвийските въоръжени сили в публикация в Екс.

Потвърдено бе, че дрон е навлязъл в Латвия от Беларус, но настоящото му местоположение е неизвестно, заяви говорител на военните пред националната телевизия.

Правителството на Латвия подаде оставка миналата седмица заради неуспехите си да се справи с тези нахлувания и в момента се водят разговори за съставяне на нов кабинет.

В изявление на въоръжените сили жителите на Източна Латвия в районите, граничещи с Русия и Беларус, се призовават да се укрият в затворени помещения до второ нареждане.

Кремъл вчера заяви, че следи обстановката.

Русия обвинява балтийските страни, че позволяват на Украйна да изстрелва дронове от тяхната територия. НАТО категорично отрича това обвинение.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Украйна трябва да бъде много прецизна в употребата на дронове, за да не дава на Русия възможността да се намесва в траекторията на полета им.

Вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че руските заплахи към балтийските страни са "недопустими" и ще бъдат разглеждани като заплахи към целия ЕС.