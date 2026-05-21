Бюджетната комисия единодушно прие увеличение на минималната пенсия с 7,8% от 1 юли

21 Май, 2026 16:51 356 6

Новият размер ще достигне 347,51 евро

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене законопроект за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 7,8% от 1 юли. Решението е взето единодушно - с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Мярката е част от промени в т.нар. удължителен закон за бюджета.

Предложението е внесено от Стефан Белчев от „Прогресивна България“ и цели да гарантира, че при действащ удължителен бюджет пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, без забавяне до приемането на редовен бюджет за 2026 г.

Според текстовете над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли, като новият размер ще достигне 347,51 евро.

Причината за законодателната промяна е, че по Кодекса за социално осигуряване всички трудови пенсии се осъвременяват ежегодно, но минималният размер се определя с бюджета на държавното обществено осигуряване. При удължителен бюджет тази процедура не може да бъде приложена, което налага временна законова корекция.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че министерството подкрепя предложението, като подчерта, че промяната засяга и редица други пенсии, включително за инвалидност и трудова злополука, което означава ефект върху около една трета от пенсионерите.

Управителят на НОИ Весела Николова Караиванова-Начева също изрази подкрепа и увери, че институцията е готова да актуализира изплащанията от посочената дата.

По време на дебата Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС постави въпрос дали държавата има готовност за редовен бюджет и достатъчно средства за социалните плащания, вместо да разчита на извънредни решения. Отговорът на социалното министерство беше, че бюджетната процедура е в ход и средствата са осигурени.

Председателят на комисията Константин Проданов посочи, че се очаква редовен бюджет да бъде приет до началото на юли.

Мярката получи подкрепа и от други политически сили – Атидже Алиева-Вели заяви, че ДПС ще я подкрепи, а Цончо Ганев („Възраждане“) също обяви подкрепа, като отбеляза, че швейцарското правило не компенсира достатъчно ръста на цените.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    5 2 Отговор
    геноцид. Но всичко се връща...

    16:55 21.05.2026

  • 2 Пенсионер

    8 2 Отговор
    Тези са по големи изедници и от предишните, защото при Бойко нищо не струваше толкова скъпо.

    Коментиран от #3

    16:56 21.05.2026

  • 3 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пенсионер":

    Високите цени са полезни за БГ щото ще прокудят гладните Русофили и на Държавната Хранилка ще й олекне,след което бат Бойко ЗАСЛУЖЕНО ще се върне на бял Кон начело на Държавата.

    17:02 21.05.2026

  • 4 Нагли

    1 2 Отговор
    до безобразие червени ненаяли се лъжци , гаврят се с целия народ и държава !

    17:02 21.05.2026

  • 5 име

    1 0 Отговор
    Отреже кърлежите, които смучат социална пенсия. Не е справедливо хора, които не са внасяли, да взимат 80% от онези, които са внасяли, макар и минимални. С такива е пълно, не само индианци, ами и много българи и турци. 80% от прехранващите се със строителство разчитат на социална, щото не декларират нищо.

    17:03 21.05.2026

  • 6 до мрънкачите по-горе

    0 0 Отговор
    Ще благодарите на сглобките и конкретно на асан василев, дето тегли зоеми за заплати на полицаите, и които ни набутаха в най-неподходящия момент в еврозоната.

    17:04 21.05.2026

