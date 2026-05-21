Бюджетната комисия единодушно прие увеличение на минималната пенсия с 7,8% от 1 юли

Временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене законопроект за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 7,8% от 1 юли. Решението е взето единодушно - с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Мярката е част от промени в т.нар. удължителен закон за бюджета.

Предложението е внесено от Стефан Белчев от „Прогресивна България“ и цели да гарантира, че при действащ удължителен бюджет пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, без забавяне до приемането на редовен бюджет за 2026 г.

Според текстовете над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли, като новият размер ще достигне 347,51 евро.

Причината за законодателната промяна е, че по Кодекса за социално осигуряване всички трудови пенсии се осъвременяват ежегодно, но минималният размер се определя с бюджета на държавното обществено осигуряване. При удължителен бюджет тази процедура не може да бъде приложена, което налага временна законова корекция.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че министерството подкрепя предложението, като подчерта, че промяната засяга и редица други пенсии, включително за инвалидност и трудова злополука, което означава ефект върху около една трета от пенсионерите.

Управителят на НОИ Весела Николова Караиванова-Начева също изрази подкрепа и увери, че институцията е готова да актуализира изплащанията от посочената дата.

По време на дебата Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС постави въпрос дали държавата има готовност за редовен бюджет и достатъчно средства за социалните плащания, вместо да разчита на извънредни решения. Отговорът на социалното министерство беше, че бюджетната процедура е в ход и средствата са осигурени.

Председателят на комисията Константин Проданов посочи, че се очаква редовен бюджет да бъде приет до началото на юли.

Мярката получи подкрепа и от други политически сили – Атидже Алиева-Вели заяви, че ДПС ще я подкрепи, а Цончо Ганев („Възраждане“) също обяви подкрепа, като отбеляза, че швейцарското правило не компенсира достатъчно ръста на цените.