Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Елена Поптодорова: България обвързва американските самолети с падането на визите

Елена Поптодорова: България обвързва американските самолети с падането на визите

21 Май, 2026 17:08 1 338 48

  • елена поптодорова-
  • сащ-
  • визи-
  • българи-
  • българия-
  • безвизово пътуване

България и Кипър остават сред малкото държави от Европейския съюз извън програмата за безвизово пътуване

Елена Поптодорова: България обвързва американските самолети с падането на визите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият посланик на страната ни в САЩ Елена Поптодорова коментира в ефира на "NOVA" очакванията за отпадане на американските визи, разкривайки, че българските власти използват престоя на американските военни самолети у нас като лост в преговорите. Коментарът ѝ идва на фона на активни дипломатически контакти на най-високо ниво между София и Вашингтон през последните дни.

Темата за безвизовия режим беше актуализирана, след като стана ясно, че българският премиер е повдигнал въпроса за спешното му разглеждане по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Успоредно с това президентът Румен Радев е провел разговор с Пийт Хегсет, в който съдбата на разположените у нас от края на февруари американски изтребители е била обвързана директно с визовия режим.

"Според мен за президента Тръмп е било новост да чуе, че ние обвързваме самолетите с визите. Ние тук тълкуваме и разнищваме употребата на тези самолети", коментира Поптодорова.

Срокът на разрешението за престой на военните машини изтича на 30 май, като се очаква искане за неговото удължаване. Според дипломата България реално не може да откаже предвид двустранните отношения, затова съвсем закономерно кабинетът търси обвързване на темите. Тя призовава за незабавно организиране на високодържавно посещение в Съединените щати, което да замести досегашния формат на работни групи.

България и Кипър остават сред малкото държави от Европейския съюз извън програмата за безвизово пътуване. Въпреки че Румъния очакваше да се присъедини през 2025 година, новата администрация на Доналд Тръмп е отменила това решение. Основният технически критерий за достъп изисква отказите за туристически и бизнес визи да паднат под 3 процента.

"Досега винаги се е следвал точно този подход – на законодателните изисквания, които се предявяват към кандидатите за такова членство. От идването обаче на администрацията на президента Тръмп виждаме, че има и политически обосновани решения. Случаят с Румъния е точно такъв", посочи бившият посланик.

Статистиката отчита положителна тенденция за страната ни – от 19% откази преди десет години, процентът е спаднал до 10 на сто през 2023 година, достигайки 5,1% към настоящия момент.

"Затова предлагам да не работим със срокове. Това няма да стане толкова бързо и лесно", категорична е Поптодорова относно датата за евентуално отпадане на ограниченията.

Поптодорова коментира и горещите точки на геополитическата карта, акцентирайки върху новите обвинения на САЩ срещу бившия кубински лидер Раул Кастро. По нейни думи това внася тежко напрежение и може да провокира остър конфликт между Хавана и Вашингтон. Същевременно критично остава положението и с Иран в района на Ормузкия проток.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Драго

    33 3 Отговор
    А тези които са в призивна въздрсст , ще могат ли да пътуват до Америката , или само до Украйна в еднта посока ?

    17:11 21.05.2026

  • 2 хехе

    47 2 Отговор
    Това крадливо недоразумение си поживя и при бай Тошо и при така наречената демокрация. От върла комунистка стана върла атлантичка.

    Коментиран от #10, #23

    17:12 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе,

    37 2 Отговор
    крадлоленче и Нейнски,не са ли в укристан да борят руснаците?!

    17:12 21.05.2026

  • 5 На снимката

    32 2 Отговор
    Крадливата Ели е с физиономия обилно намазване с крем, също като онзи, за който я хванаха в кражба. Хората от Атлантическия съвет не спират да поучават правителствата кое е правилно да се направи. Засега тези поуки ни носят само загуби.

    17:13 21.05.2026

  • 6 иван костов

    33 6 Отговор
    Влизаме във война, срещу правото да посещаваме най фашистката държава без визи!!! Управляващите поставят нови жалони в идиотизма! Когато завалят иранските ракети, който има достатъчно пари ще може да посети сащ!

    Коментиран от #35

    17:13 21.05.2026

  • 7 Любопитен

    25 1 Отговор
    Така както задигнатите кремчета по летищата и безмитните магазини трябва да се обвържат с Поптодорова?

    17:16 21.05.2026

  • 8 мамник

    26 2 Отговор
    Ей таа нема спирачки! Не стига че се е омазала със кремчета до ушите ми ръси и мъдрости! Компрометирана си седи си у галошите ма!

    17:18 21.05.2026

  • 9 кака парфюмка

    18 1 Отговор
    честита ви мангаранга
    а визите когато решат чорбаджиите

    17:19 21.05.2026

  • 10 хмммм

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Ами те атлантиците какви са? Тя не се е пребоядисвала.

    17:22 21.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чавдар войвода

    19 2 Отговор
    Нямаме нужда от безвизов режим с краварите...На реципрочен принцип за тях да се въведат визи.

    17:26 21.05.2026

  • 13 бай Даньо

    14 1 Отговор
    То да откажем база са самолетите па да видиш как и отказите за визи ще паднат под 3% ... гаче някой е търтил за Америка хеле па нелегален да остане .

    17:32 21.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всичко Се Плаща !

    1 1 Отговор
    По Един !

    Или Друг Начин !

    Също Като С Дипломите !

    17:34 21.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Горски

    19 4 Отговор
    Очакват ни бомби госпожице, спомнете си края на втората световна война и геноцида над софиянци причинени от американски самолети. Да искат нещо друго, за какво са ми тия визи? Да бе, дедо Тръмп много обича разни такива дребни да му поставят ултиматуми и веднага ше клекне. Разберете че визите за САЩ няма да паднат никога.За САЩ ние сме сателит номер едно на Русия отделно и криминогенен фактор.Те не ни искат.Факт е че по спогодба между ЕС и САЩ би трябвало да има двустранен безвизов режи, но САЩ не спазват това за България.Още повече при Тръмп който ограничава емиграцията.Това че някой в българия говори друго е просто приказки. Кажете какво ще правите с военните самолети на чужда държава,използващи български летища и територия, за да участват в пълномащабна непредизвикана агресия срещу Иран? Ще разрешите ли агресор да продължи да използва България за агресията си,и да ни въвлича в нея? Това ни е много по-важно от визите до територията на страната агресор. От музея на воъчните фигури ли я изкоп са хте фа ни лъже до последния украинец. Крадлата по летищата,как не те е срам ма? Кремка и корупция, сакън! Пропаганда на ниво Найо Тицин. Кажи за летището в Полша, как взе козметиката ? Добре де, нали човек който трябва да дава обществени мнения и да дава акъл, трябва да е поне малко честен, морален, и с добродетели... та да го взимаме насериозно! А вие давате трибуна на една НЕчестна, НЕморална и без никакви добродетели, крадлива леля.

    Коментиран от #20

    17:36 21.05.2026

  • 18 Боташа или ботуша на терора

    7 6 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    17:37 21.05.2026

  • 19 Иван Грозни

    6 2 Отговор
    Какъв красив урангутан. Колко е щедра мяйката природа.

    17:38 21.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Леле стара

    5 2 Отговор
    и грозна
    Безсмислен пълнеж

    17:40 21.05.2026

  • 22 Дедовия

    8 1 Отговор
    Леле, като я видя тая все едно, че Тато ми е пред очите и най-вече когато посреща другаря Никсън през 80 те години на 20 век. С една дума пълна кле.........мания. Поне да не плаши децата

    17:41 21.05.2026

  • 23 Това можа

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Но, до кога...

    17:41 21.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 фен на сидеров

    5 1 Отговор
    ленче -кремче - нещатен сътрудник на ЦРУ .

    17:43 21.05.2026

  • 26 бай Иван

    6 0 Отговор
    България обвързва американските самолети с падането на визите"

    Това е като да обединиш кражбата на кремчета от летища с евроатлантическата ориентация на страната

    17:43 21.05.2026

  • 27 Българин 681

    7 0 Отговор
    Абе на Ленчето - Честит имен ден, ама нещо състарена ми се вижда?
    Няма ли от къде един КРЕМ да си вземе?!?

    17:43 21.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бай Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "!!!?":

    Аз искам в Русия ма ме не пускат .И на екскурзия даже. Стана като едно време Тогава исках на Запад и пак ме не пуснаха.Не знам накъде да хващам вече?

    Коментиран от #37

    17:45 21.05.2026

  • 30 Киро

    6 0 Отговор
    За какво ни са визи, да си дигат партушините и да ги няма на гражданското летище. А, който реве да слугува на краварите да отива без връщане. Като че ли няма работа за целия китайски народ в България, ама де мързел де.

    17:45 21.05.2026

  • 31 Трола с гресираната ватенка съм

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Кухоглава копейка":

    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    Коментиран от #33

    17:46 21.05.2026

  • 32 Народен съд

    6 2 Отговор
    Сега вече ми стана ясно защо навсякъде ни я пробутват тая нагла и противна крадла,пробутват я щото е еврейка..

    17:47 21.05.2026

  • 33 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Трола с гресираната ватенка съм":

    Жалък 🇮🇱🏳️‍🌈 п-Рас

    17:48 21.05.2026

  • 34 ДжоДжо

    1 0 Отговор
    Супер - САЩ п.рно и кредити - кеф ми е

    17:50 21.05.2026

  • 35 нннн

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "иван костов":

    Кон за кокошка. Участваме във война срещу визи за краварника. Да си ги зaвpaт визитe бeзвaзeл.нoвo...
    И защо бяха фанфарите за новото управление? Пременил се Илия...

    17:50 21.05.2026

  • 36 Минавам само

    2 1 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    17:51 21.05.2026

  • 37 Ганчев

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "бай Иван":

    София, Истанбул,самальот..

    17:52 21.05.2026

  • 38 Бедни

    3 1 Отговор
    Бедни гласоподавателю, защо ходиш до урната
    Май трябва протест на летището… чисто и свято като републиката ни…
    Язък за портретите дето им висят в кабинетите…

    17:57 21.05.2026

  • 39 Недоумявам, мнозинството държави

    4 0 Отговор
    отказаха предложението на "партньорите". Предполагам нито една не е позволила да се ползват гражданските й летища за военни цели. Радев предлага стада от слонове срещу обвивка от бонбон, молбата му за визи. Вместо да настоява за възобновяване на Белене, което ще гарантира енергийната ни сигурност поколения напред. Радев върви по стъпките на ББ, зимата протестите са неизбежни, но не за искане на визи, а срещу високите цени на ток, лекарства, храна, парно и увеличаването на квази данъците от август. Увеличението от август на здравните с 5% спряма МРЗ. ВЕЧЕ официално НС прие с гласовете на ПБ, ДПС, ГЕРБ,СДС, ПП, ДБ чрез ЕСМ плащаме дълговете на закъсали държави от вчера, за ДЕСЕТ ГОДИНИ ЕДИН МИЛРД. ЛВ., ако трябва да помагаме на затънала в дългове държава между 7 и 16 млрд лв. ,дори да сме против. Не беше задължително да влизаме в този механизъм. Най-бедната държава в ЕС с най-голям дефицит 6% и чудовищна инфлация. Честито ви Юро, ПБ и Радев отделно от 3 млрд. помощи УКР.

    17:57 21.05.2026

  • 40 Докога

    1 0 Отговор
    Ще ги спасяваме е вре ите… те си разиграват

    18:10 21.05.2026

  • 41 Перо

    2 0 Отговор
    Резултатът от отказите за виза зависят изцяло едностранно и обяснения за отказите не се дават, също са непознати и критериите. Така че въпроса е изцяло политически и е свързан с едностранен интерес. Следва БГ да спази нормите на ЕС за реципрочност! Самолетите са съвсем друга тема и двата въпроса не могат да се смесват, още повече, че БГ е набутана с двустранни договори, членство в НАТО и е допуснала безплатни чужди бази за което Пентагона винаги ще се оправдае с всякакво присъствие!

    18:18 21.05.2026

  • 42 Тая натрапничка

    1 0 Отговор
    Тая кво ни занимава с чуждите проблеми?

    18:24 21.05.2026

  • 43 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Радев за едни визи ли ще се дупи на САЩ или вече е бил дупен?

    18:25 21.05.2026

  • 44 Перо

    3 1 Отговор
    До като баба Яга беше посланик във Вашингтон, много българи казваха, че е по-добре правителството да беше назначило американец за БГ на този пост, защото щеше да защитава повече българския интерес! Просто няма никакво професионално образовани и опит на дипломатически длъжности! Пълно недоразумение!

    18:27 21.05.2026

  • 45 Отвратителна

    0 0 Отговор
    И защо трябва да ни интересува какво казва еврейската крадла? Факти, тази някакъв фактор ли е, че ни я натрапвате непрекъснато, или просто "спонсорите" така настояват?!?

    18:28 21.05.2026

  • 46 Големо недоразумение

    2 0 Отговор
    На кой му пука дали имаме визов режим със Сащ? Всичко Ленче фтасала та се загрижила за визите.
    Що не каже нещо по съюза който Тръмп учреди и Желясков бърже, бърже подписа? Кво става с тая велика инициатива и мъдрия политически ход на правителството? Къде са щатните говорители да ни открехнат?

    18:35 21.05.2026

  • 47 576

    1 0 Отговор
    Не мога да си представя, че САЩ ще нарушат правилата за визите с натиск, изключено. Този въпрос е важен за радевистите за да имат бърз "важен успех" зад който да скрият негативните предстоящи действия, като теглене на нов заем, масовите чистки за настаняване и угояване на свои хора и др. грозни хватки.

    18:40 21.05.2026

  • 48 Иска

    1 0 Отговор
    парфюмчетааааа

    18:52 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове