Елена Поптодорова: България обвързва американските самолети с падането на визите

Бившият посланик на страната ни в САЩ Елена Поптодорова коментира в ефира на "NOVA" очакванията за отпадане на американските визи, разкривайки, че българските власти използват престоя на американските военни самолети у нас като лост в преговорите. Коментарът ѝ идва на фона на активни дипломатически контакти на най-високо ниво между София и Вашингтон през последните дни.

Темата за безвизовия режим беше актуализирана, след като стана ясно, че българският премиер е повдигнал въпроса за спешното му разглеждане по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Успоредно с това президентът Румен Радев е провел разговор с Пийт Хегсет, в който съдбата на разположените у нас от края на февруари американски изтребители е била обвързана директно с визовия режим.

"Според мен за президента Тръмп е било новост да чуе, че ние обвързваме самолетите с визите. Ние тук тълкуваме и разнищваме употребата на тези самолети", коментира Поптодорова.

Срокът на разрешението за престой на военните машини изтича на 30 май, като се очаква искане за неговото удължаване. Според дипломата България реално не може да откаже предвид двустранните отношения, затова съвсем закономерно кабинетът търси обвързване на темите. Тя призовава за незабавно организиране на високодържавно посещение в Съединените щати, което да замести досегашния формат на работни групи.

България и Кипър остават сред малкото държави от Европейския съюз извън програмата за безвизово пътуване. Въпреки че Румъния очакваше да се присъедини през 2025 година, новата администрация на Доналд Тръмп е отменила това решение. Основният технически критерий за достъп изисква отказите за туристически и бизнес визи да паднат под 3 процента.

"Досега винаги се е следвал точно този подход – на законодателните изисквания, които се предявяват към кандидатите за такова членство. От идването обаче на администрацията на президента Тръмп виждаме, че има и политически обосновани решения. Случаят с Румъния е точно такъв", посочи бившият посланик.

Статистиката отчита положителна тенденция за страната ни – от 19% откази преди десет години, процентът е спаднал до 10 на сто през 2023 година, достигайки 5,1% към настоящия момент.

"Затова предлагам да не работим със срокове. Това няма да стане толкова бързо и лесно", категорична е Поптодорова относно датата за евентуално отпадане на ограниченията.

Поптодорова коментира и горещите точки на геополитическата карта, акцентирайки върху новите обвинения на САЩ срещу бившия кубински лидер Раул Кастро. По нейни думи това внася тежко напрежение и може да провокира остър конфликт между Хавана и Вашингтон. Същевременно критично остава положението и с Иран в района на Ормузкия проток.