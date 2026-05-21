Съдът пусна арестуваните за имотни измами

Магистратите окончателно решиха дали четиримата обвинени в имотни измами ще останат на свобода. Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“.
На 14 май бяха задържани деветима души, а на четирима прокуратурата повдигна обвинения. Няколко от участниците са обект на разследвания на NOVA за измами с имоти.
Днес обвиняемият Борис Янков и жената, с която живее, останаха без постановена мярка за неотклонение, докато Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“.
Борис Янков заяви, че още през 2003 г. е бил подложен на рекет, докато е работел като нотариус. По думите му са му били искани пари, а впоследствие са се появили твърдения, че правата му са били отнети, което той категорично отрича. Янков подчертава, че няма съдебна присъда, която да обосновава подобни действия, и настоява, че не може да се стига до санкции без такава. Той коментира и участието на няколко лица, като говори за „семейството“, което според него продължава да съществува и да действа.
А прокурор Мария Стоянова заяви, че разследването по делото продължава. Целта е да бъдат събрани всички доказателства в пълен обем, за да се установи обективната истина по случая.
Припомняме, че обвинението на нотариус Борис Янков бе преквалифицирано вчера - на „помагач“, а не „извършител“ на имотните измами. Според разследващите именно той е бил мозъкът на схемата, тъй като познава закона и се възползвал от „вратичките“ в него. В дома на Янков са намерени и стари нотариални актове, взети ветоятно от сградата на Нотариата в центъра на София, преди той да бъде закрит. Самият Янков е категоричен, че не е част от схемата за имотни измами.
Откритите в дома му документи обясни с детайлната проверка, която е извършвана на имотите преди изповядването на всяка сделка. Пишещата машина, с която прокуратурата смята, че са изготвяни фалшиви и изкуствено състарени нотариални актове, била от началото на кариерата му, когато нямало компютри. В момента тя не функционирала.
В събота на първа инстанция Районният съд не намери достатъчно доказателства да ги задържи. Така бившият нотариус Борис Янков, както и жената, с която съжителства Николина Здравкова, отново се озоваха на свобода без мярка за неотклонение, тъй като според съда няма доказателства те да са участвали в схемата за имотните измами.
При акцията на СДВР бяха извършени обиски на девет жилища и офиси и шест автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива.
27 Гост
До коментар #1 от "Той":СЪДИИТЕ НЕ ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ. ТЕ ЖИВЕЯТ ОТ БЛАГОДАРНОСТТА НА ПОДСЪДИМИТЕ!
30 Боруна Лом
До коментар #8 от "Само да питам":ДНЕС Е ДЕН НА ЗАБОГАТЯВАНЕ НА СЪДИИТЕ!ДА ИМ Е ЧЕСТИТ НОВИЯТ АПАРТАМЕНТ ПРИДОБИТ ОТ РУШВЕТ!
33 Факт
До коментар #3 от "Как е българи":Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели "независимият" съд...
34 Така е.
До коментар #31 от "Майора":За българският "независим" съд доказателствата срещу платежоспособните престъпници
почти винаги са недостатъчни и спорни...
35 Факти
До коментар #27 от "Гост":През 2001 г. съдебната система(мафия) си осигури чрез Конституционния съд сама да си определя бюджета, защото те били "независима" власт и не можело изпълнителната и законодателната да им го определят???!!! И оттогава си нагласят такъв бюджет, че въпреки големите си заплати, бонуси, "семинари" и разходи за какво ли не, в края на годината остават още милиони за още бонуси...
36 Факти:
До коментар #20 от "предчувствам":"Кучето" е заровено
в Конституцията, която уж заради "демократичните ценности" направи нашата съдебна власт "най-независимата" на света... Помните ли, че преди да дойде на власт ББ обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание, което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет-
"Правителството" на съдебната система)да се избират пряко от хората ! Но като се усети, че и той и неговата шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи!
Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от екипа на Слави...
