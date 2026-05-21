Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Съдът пусна арестуваните за имотни измами

Съдът пусна арестуваните за имотни измами

21 Май, 2026 17:21 983 38

  • арестувани-
  • имотни измами

На 14 май бяха задържани деветима души, на четирима от които повдигнаха обвинения

Съдът пусна арестуваните за имотни измами - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Магистратите окончателно решиха дали четиримата обвинени в имотни измами ще останат на свобода. Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“.

На 14 май бяха задържани деветима души, а на четирима прокуратурата повдигна обвинения. Няколко от участниците са обект на разследвания на NOVA за измами с имоти.

Днес обвиняемият Борис Янков и жената, с която живее, останаха без постановена мярка за неотклонение, докато Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“.

Борис Янков заяви, че още през 2003 г. е бил подложен на рекет, докато е работел като нотариус. По думите му са му били искани пари, а впоследствие са се появили твърдения, че правата му са били отнети, което той категорично отрича. Янков подчертава, че няма съдебна присъда, която да обосновава подобни действия, и настоява, че не може да се стига до санкции без такава. Той коментира и участието на няколко лица, като говори за „семейството“, което според него продължава да съществува и да действа.

А прокурор Мария Стоянова заяви, че разследването по делото продължава. Целта е да бъдат събрани всички доказателства в пълен обем, за да се установи обективната истина по случая.

Припомняме, че обвинението на нотариус Борис Янков бе преквалифицирано вчера - на „помагач“, а не „извършител“ на имотните измами. Според разследващите именно той е бил мозъкът на схемата, тъй като познава закона и се възползвал от „вратичките“ в него. В дома на Янков са намерени и стари нотариални актове, взети ветоятно от сградата на Нотариата в центъра на София, преди той да бъде закрит. Самият Янков е категоричен, че не е част от схемата за имотни измами.

Откритите в дома му документи обясни с детайлната проверка, която е извършвана на имотите преди изповядването на всяка сделка. Пишещата машина, с която прокуратурата смята, че са изготвяни фалшиви и изкуствено състарени нотариални актове, била от началото на кариерата му, когато нямало компютри. В момента тя не функционирала.

В събота на първа инстанция Районният съд не намери достатъчно доказателства да ги задържи. Така бившият нотариус Борис Янков, както и жената, с която съжителства Николина Здравкова, отново се озоваха на свобода без мярка за неотклонение, тъй като според съда няма доказателства те да са участвали в схемата за имотните измами.

При акцията на СДВР бяха извършени обиски на девет жилища и офиси и шест автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той

    33 0 Отговор
    Ние ги хващаме Вие ги пускате , но заплатите на съдиите са доста големи

    Коментиран от #27

    17:24 21.05.2026

  • 2 Баба ви

    25 0 Отговор
    Ама пуснете хората те са толкова любезни винаги поздравяват

    17:25 21.05.2026

  • 3 Как е българи

    24 4 Отговор
    За това ли гласувахте? С ваша помощ мутрите си взеха държавата.

    Коментиран от #33

    17:25 21.05.2026

  • 4 Боко

    20 0 Отговор
    Такъв е маатреала ,крадлив

    17:26 21.05.2026

  • 5 Браво

    21 0 Отговор
    Успях да позная! Казва се чадър над мафията. Докато не измамят съдия, нищо няма да им правят!

    17:26 21.05.2026

  • 6 Ххх

    23 0 Отговор
    Много шум за нищо! Надявахме се, че новата власт ще е различна и ще подхване първо борбата с престъпността, мафията и мутрите, но в тая скотобойна промяна няма да има докато съществува това подобие на държава .

    17:27 21.05.2026

  • 7 Съдът

    16 0 Отговор
    се престара скоростно ! Бори корупцията , криминалните сектори , мафията , олигарсите и всички добри хора , работещи и действащи извън закона - обещанията на "Регресивна България" !

    17:27 21.05.2026

  • 8 Само да питам

    21 0 Отговор
    Днес съдебната система да няма някакъв специален ден на амнистия за всички дела от голям обществен интерес?

    Коментиран от #30

    17:30 21.05.2026

  • 9 така е

    15 0 Отговор
    Утре ще оправдаят и Цветан Василев и да си се прибира в България човека. И той е от крупните спонсори на Партията.

    17:31 21.05.2026

  • 10 Иван Грозни

    5 6 Отговор
    Многоуважаеми "3" ,това е изграждано с години умишлено за забогатяване и пълнене на чекмеджета и ти сега искаш за часове всичко да се промини.Явно не си гласувал за когото трябва.Добре си се чуствал по времето на боко.Първо законите после личностите.

    17:33 21.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Утре

    11 0 Отговор
    ще ги онивини !

    17:36 21.05.2026

  • 13 така е

    13 0 Отговор
    Партията не хапе ръката, която я храни.

    17:36 21.05.2026

  • 14 бай Иван

    15 0 Отговор
    Голема операция , големо хвалене на МВР и накрая едно голямо Нищооооооо!

    17:40 21.05.2026

  • 15 Честита "промяна" (поредната)

    8 2 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    17:41 21.05.2026

  • 16 Ето

    8 0 Отговор
    Заслужиха си заплатите-20 000 и 5 000 за тоги - съдебната система

    17:44 21.05.2026

  • 17 Цвете

    8 2 Отговор
    ПОДИГРАВАТ СЕ НАГЛО С БЪЛГАРИТЕ. ТОВА ЛИ СИ ИЗБРАХА ? ЕВРОТО ОПРАВДАН. БРАВО НА " НОВАТА ПАРТИЯ "? 👺🤷‍♀️🤦‍♂️🎭✈️👨‍🎓😠

    17:47 21.05.2026

  • 18 Горски

    4 0 Отговор
    Ама разбира се, че ще ги пусне! Те са толкова "добри" хора, винаги поздравяват съседа и ще му се притекат на помощ. "Няма" доказателства естествено, няма къде да се укрият и да извършат ново престъпление и да окажат натиск нърху свидетели с цел промяна на показания.

    17:50 21.05.2026

  • 19 Цвете

    4 0 Отговор
    ПОДИГРАВАТ СЕ НАГЛО С БЪЛГАРИТЕ. ТОВА ЛИ СИ ИЗБРАХА ? ЕВРОТО ОПРАВДАН. БРАВО НА " НОВАТА ПАРТИЯ "? 👺🤷‍♀️🤦‍♂️🎭✈️👨‍🎓😠ДЕН НА АМНИСТИЯТА.И ЧУКОВЕТЕ ГИ ОСВОБОДЕТЕ.БРЕНДО СЪЩО. ПА АКО СЕ НАМЕРИ, НЯКОЙ ДА ГИ ОПУКА.🌬✈️👨‍🎓

    17:51 21.05.2026

  • 20 предчувствам

    5 1 Отговор
    Най-късно до края на юли народа ще е по площадите. Жалко че няма да успее да направи нищо съществено.

    Коментиран от #36

    17:51 21.05.2026

  • 21 Цвете

    4 0 Отговор
    ПОДИГРАВАТ СЕ НАГЛО С БЪЛГАРИТЕ. ТОВА ЛИ СИ ИЗБРАХА ? ЕВРОТО ОПРАВДАН. БРАВО НА " НОВАТА ПАРТИЯ "? 👺🤷‍♀️🤦‍♂️🎭✈️👨‍🎓😠ДЕН НА АМНИСТИЯТА.И ЧУКОВЕТЕ ГИ ОСВОБОДЕТЕ.БРЕНДО СЪЩО. ПА АКО СЕ НАМЕРИ, НЯКОЙ ДА ГИ ОПУКА.🌬✈️👨‍🎓

    17:52 21.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Емигрант

    9 0 Отговор
    Изтриха ми три коментара последователно 22,23,24, забелязвате ли в каква държава съществувате, нямате право да пишете против Петьо еврото !

    17:56 21.05.2026

  • 26 Фейк - либераст

    8 0 Отговор
    Да жУвей българския съд! Най-правосъдния съд на света! /СРЕЩУ СЪОТВЕТНОТО ЗАПЛАЩАНЕ/ Туй Еврото, Нотариуса, Джеймса са свети водички!

    17:57 21.05.2026

  • 27 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Той":

    СЪДИИТЕ НЕ ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ. ТЕ ЖИВЕЯТ ОТ БЛАГОДАРНОСТТА НА ПОДСЪДИМИТЕ!

    Коментиран от #35

    17:58 21.05.2026

  • 28 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Ще изчистят и съда. Трябва време

    18:00 21.05.2026

  • 29 Пурко

    7 0 Отговор
    Ете на това се казва, благородство. Това не е съд, а благотворително дружество.

    18:22 21.05.2026

  • 30 Боруна Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само да питам":

    ДНЕС Е ДЕН НА ЗАБОГАТЯВАНЕ НА СЪДИИТЕ!ДА ИМ Е ЧЕСТИТ НОВИЯТ АПАРТАМЕНТ ПРИДОБИТ ОТ РУШВЕТ!

    18:24 21.05.2026

  • 31 Майора

    6 0 Отговор
    Жалко госпида съдии , пускайте ги , но не дй Боже излъжеш и вас , да видим дали така ще реагирате! Явно царица Парица пак е играла!

    Коментиран от #34

    18:26 21.05.2026

  • 32 Майора

    6 0 Отговор
    Балко господа съдии , пускайте гои на свобода и после се чудете защо има измами!

    18:28 21.05.2026

  • 33 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Как е българи":

    Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели "независимият" съд...

    18:39 21.05.2026

  • 34 Така е.

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Майора":

    За българският "независим" съд доказателствата срещу платежоспособните престъпници
    почти винаги са недостатъчни и спорни...

    18:40 21.05.2026

  • 35 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    През 2001 г. съдебната система(мафия) си осигури чрез Конституционния съд сама да си определя бюджета, защото те били "независима" власт и не можело изпълнителната и законодателната да им го определят???!!! И оттогава си нагласят такъв бюджет, че въпреки големите си заплати, бонуси, "семинари" и разходи за какво ли не, в края на годината остават още милиони за още бонуси...

    18:42 21.05.2026

  • 36 Факти:

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "предчувствам":

    "Кучето" е заровено
    в Конституцията, която уж заради "демократичните ценности" направи нашата съдебна власт "най-независимата" на света... Помните ли, че преди да дойде на власт ББ обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание, което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет-
    "Правителството" на съдебната система)да се избират пряко от хората ! Но като се усети, че и той и неговата шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи!
    Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от екипа на Слави...

    18:44 21.05.2026

  • 37 Тома

    1 0 Отговор
    Да живее сичкото сигани и българския съд който пусна и пепи еврото

    18:48 21.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове