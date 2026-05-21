Какво е капанът на Тукидид и защо Си Дзинпин го спомена на срещата си с Доналд Тръмп?

21 Май, 2026 17:17 2 349 21

Капанът на Тукидид, основен елемент от коментарите за външната политика, включително от бившия главен стратег на Тръмп Стив Банън, се отнася до идеята, че когато една изгряваща сила заплашва да измести установена, резултатът често е война

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мърлява война в Близкия изток. Напрежение в Тайван. Когато лидерите на двете световни суперсили се срещнаха в Пекин тази седмица, това бяха горещите теми, за които всички очакваха да говорят, пише Кейт Ламб за "Гардиън".

Вместо това китайският лидер Си Дзинпин добави към темата друга, древна война.

Във встъпителните си думи в четвъртък Си спомена Пелопонеската война в Древна Гърция, десетилетен конфликт, избухнал между Атина и Спарта през 431 г. пр.н.е.

В опит да превъзмогне хегемонното съперничество, Си попита:

"Могат ли Китай и Съединените щати да преодолеят така наречения "капан на Тукидид" и да изградят нова парадигма за отношенията между големите сили?"

Какво е капанът на Тукидид?

Капанът на Тукидид, основен елемент от коментарите за външната политика, включително от бившия главен стратег на Тръмп Стив Банън, се отнася до идеята, че когато една изгряваща сила заплашва да измести установена, резултатът често е война.

"Възходът на Атина и страхът, който това внушава в Спарта, правят войната неизбежна", пише Тукидид в книгата си "История на Пелопонеската война".

Точно както Атина някога е воювала със Спарта, това означава, че възходът на Китай провокира безпокойство и потенциален конфликт със САЩ.

Наблюдателите отбелязват, че Си използва термина от години, но използването на класическата препратка по време на посещението на Тръмп може да е било предзнаменование за позицията му по отношение на Тайван.

По-късно китайският лидер предупреди Тръмп, че всякакви погрешни стъпки по отношение на Тайван биха могли да тласнат двете страни към "конфликт".

"Тайванският въпрос е най-важният проблем в отношенията между Китай и САЩ", каза Си, говорейки за самоуправляващия се остров, който Пекин твърди, че е част от територията му.

"Ако се действа неправилно, двете нации биха могли да се сблъскат или дори да влязат в конфликт, тласвайки цялостните китайско-американски отношения в изключително опасна ситуация", добави той.

Но на държавен банкет вечерта китайският лидер засегна по-примирителна нотка, настоявайки, че САЩ и Китай могат да се справят с привидно неизбежното стратегическо търкане.

"Постигането на голямото подмладяване на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика може да върви ръка за ръка... и да допринесе за благосъстоянието на целия свят", каза Си.

В отговор в социалните медии Тръмп каза, че Си "много елегантно е посочил Съединените щати като може би упадъчна нация".

Разбира се, това не е визирало САЩ под негово ръководство, каза Тръмп.

"Преди две години всъщност бяхме нация в упадък", написа Тръмп в социалните мрежи рано в петък.

"Сега Съединените щати са най-горещата нация в света и се надяваме, че отношенията ни с Китай ще бъдат по-силни и по-добри от всякога!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    10 2 Отговор
    Ох,аман вече кой по - велик, не може ли равновесие?

    17:24 21.05.2026

  • 2 Факти

    6 29 Отговор
    Китай ще си върне ония 1,5 милиона кв.км., които Русия му отне не толкова отдавна. Китай няма работа да воюва със САЩ. Те са на различни континенти. Абсурдно е да се запукат за някакъв си Тайван. Знам, че Китай изостава в чиповете и иска да лапне тайванските фабрики наготово, но не си струва да затвори морските пътища с война. Последствията за икономиката ще са катастрофални. Другарят Си не е глупав като Путин и няма да направи подобна грешка. Той говори тежко за Тайван с цел пропаганда и помпане на мускули. Реално няма да направи нищо.

    Коментиран от #4, #5, #9

    17:27 21.05.2026

  • 3 Това е обяснено във философията

    22 4 Отговор
    Значи, че хегемонията на едни си отива, а идва хегемонията на други.
    Кратко, точно и ясно.
    СИ културно му го каза.

    17:28 21.05.2026

  • 4 Брей тъз Русия ти изпи акъла.

    29 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Голямо шубе.
    Статията е за Тръмпоча и Си.

    17:30 21.05.2026

  • 5 .....

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    А като правиха фабриките в Азия мислиха ли с главата си😴

    17:30 21.05.2026

  • 6 Дане Санжето

    7 23 Отговор
    Тия двамата дъртофелници,..сготвиха старухата Педофил!
    Бензиноколонката.. приключи! И двамата имаха е интерес от войната междур монголите и Украйна и сега се кефят колко жалка е военно и икономически.. московия

    Коментиран от #8, #18

    17:32 21.05.2026

  • 7 Съединените Американски

    16 4 Отговор
    Щати са клоака.

    17:32 21.05.2026

  • 8 Както големия пролетен Контранаступ

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дане Санжето":

    превзе Крим с Леопардите ли?Или както Хаймарсите и Сторм-Шедоу с Ф-16 събориха керченския мост?

    Коментиран от #11

    17:33 21.05.2026

  • 9 Ще, ще ,ще

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    ще, ще, ще....😂🤣😂🤡🤡🤡

    17:34 21.05.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    10 2 Отговор
    Страх тресе краварника

    17:45 21.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бялджип

    12 2 Отговор
    "Капанът на Тукидид" може да се види и при животните. Обикновено явление е битката на стария лъв водещ прайда, с младия който иска да го прогони и заеме неговото място.

    17:48 21.05.2026

  • 13 Хаххаха

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дане Санжето":

    22 ядрени държави?????
    Вярно си Т.П.

    Коментиран от #14

    17:52 21.05.2026

  • 14 Дане Санжето

    2 13 Отговор

    До коментар #13 от "Хаххаха":

    22 РЕПУБЛИКИ/ държави със собствен Език, История,Писменост/ + РЕПУБЛИКА С.Корея!
    Монголо- Мюсюлманските Републики са във Российската П едерацията!
    П ЕДЕРАЦИЯ а не държава

    17:59 21.05.2026

  • 15 НАКРАЯ ДВАМА СА КАРАТ ПУТИНЯКА

    0 5 Отговор
    ПИЧЕЛИ.....

    Коментиран от #20

    18:02 21.05.2026

  • 16 665

    9 2 Отговор
    Тръмп:
    Тоя Туки.. къв е там ,нефт има ли бе?

    18:12 21.05.2026

  • 17 Ха-ха

    2 10 Отговор
    Двете световни сили си поделят сфери на влияние. Русийката изхвърлена на канала.!

    18:16 21.05.2026

  • 18 Ха-ха

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "Дане Санжето":

    Както знаем Русийката винаги хваща средния. Това е аксиома.!

    18:18 21.05.2026

  • 19 Горски

    9 1 Отговор
    САЩ 40 години даваха технологии и инвестиции на китайците, а сега реват кой мисра в гащите? и използваха работливите китайци за евтина работна ръка. Но времената се смениха, сега да не пискат! Тръмп не е добре с главата С всички преговаря но накрая излиза че нищо не е договорил. Доналд Тръмп е американският Бойко Борисов, п рост като галош и нахален като хлебарка, докато върти задкулисни далавери и заплашва и краде по цял свят. Тръгна си с обещание за 200 самолета,че ще му купят китайците,ама може и това да не стане с неговите гафове. Китайците такива мръсни игри не обичат и не прощават на никой. По решение на ООН където САЩ има право на вето, островът Тайван е част от единен Китай. Цепят се покрай китайската комунистическа революция, наричат себе си република Китай.

    18:18 21.05.2026

  • 20 Хм...

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "НАКРАЯ ДВАМА СА КАРАТ ПУТИНЯКА":

    Путиняка отиде да се моли да му купуват горивата, че няма пари. Но нещо го отрязаха, освен ако не се съгласи на безумно ниската цена от 50 долара за газа. Няма да се изненадам ако подпише, защото му трябват пари сега, а след това руснаците ще му сърбат попарата.

    18:23 21.05.2026

  • 21 Чичо

    8 1 Отговор
    Батко Си яко се гъбарка с рижака!
    "Търговеца изобщо не може да се усети как го цакат... 😂😅🤣😂🤣😜

    18:23 21.05.2026

