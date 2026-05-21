Какво е капанът на Тукидид и защо Си Дзинпин го спомена на срещата си с Доналд Тръмп?

Мърлява война в Близкия изток. Напрежение в Тайван. Когато лидерите на двете световни суперсили се срещнаха в Пекин тази седмица, това бяха горещите теми, за които всички очакваха да говорят, пише Кейт Ламб за "Гардиън".

Вместо това китайският лидер Си Дзинпин добави към темата друга, древна война.

Във встъпителните си думи в четвъртък Си спомена Пелопонеската война в Древна Гърция, десетилетен конфликт, избухнал между Атина и Спарта през 431 г. пр.н.е.

В опит да превъзмогне хегемонното съперничество, Си попита:

"Могат ли Китай и Съединените щати да преодолеят така наречения "капан на Тукидид" и да изградят нова парадигма за отношенията между големите сили?"

Какво е капанът на Тукидид?

Капанът на Тукидид, основен елемент от коментарите за външната политика, включително от бившия главен стратег на Тръмп Стив Банън, се отнася до идеята, че когато една изгряваща сила заплашва да измести установена, резултатът често е война.

"Възходът на Атина и страхът, който това внушава в Спарта, правят войната неизбежна", пише Тукидид в книгата си "История на Пелопонеската война".

Точно както Атина някога е воювала със Спарта, това означава, че възходът на Китай провокира безпокойство и потенциален конфликт със САЩ.

Наблюдателите отбелязват, че Си използва термина от години, но използването на класическата препратка по време на посещението на Тръмп може да е било предзнаменование за позицията му по отношение на Тайван.

По-късно китайският лидер предупреди Тръмп, че всякакви погрешни стъпки по отношение на Тайван биха могли да тласнат двете страни към "конфликт".

"Тайванският въпрос е най-важният проблем в отношенията между Китай и САЩ", каза Си, говорейки за самоуправляващия се остров, който Пекин твърди, че е част от територията му.

"Ако се действа неправилно, двете нации биха могли да се сблъскат или дори да влязат в конфликт, тласвайки цялостните китайско-американски отношения в изключително опасна ситуация", добави той.

Но на държавен банкет вечерта китайският лидер засегна по-примирителна нотка, настоявайки, че САЩ и Китай могат да се справят с привидно неизбежното стратегическо търкане.

"Постигането на голямото подмладяване на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика може да върви ръка за ръка... и да допринесе за благосъстоянието на целия свят", каза Си.

В отговор в социалните медии Тръмп каза, че Си "много елегантно е посочил Съединените щати като може би упадъчна нация".

Разбира се, това не е визирало САЩ под негово ръководство, каза Тръмп.

"Преди две години всъщност бяхме нация в упадък", написа Тръмп в социалните мрежи рано в петък.

"Сега Съединените щати са най-горещата нация в света и се надяваме, че отношенията ни с Китай ще бъдат по-силни и по-добри от всякога!"