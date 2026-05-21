Неочакван обрат, годеж и страсти на финала на "Ергенът 5" тази вечер

Макар официалният финал на пети сезон на "Ергенът" да предстои да се излъчи тази вечер, зрителите на VOYO вече знаят какво се е случило с останалите до края двойки и каква е съдбата на Любомира и Михаела - последните избраници на младия Ерген Марин.

Ето и каква е развръзката:

За първи път в историята на романтичното риалити „Ергенът“ у нас имаме двойка, която заяви ясно готовността си за най-сериозната крачка - брак. След поредица от провалени телевизионни годежи през годините, любовта за пръв път се разви и оцеля и дори се готви сватба. На големия финал, излъчен снощи извънредно на Voyo, стана ясно, че бизнесменът Крис и пловдивската дива Нора не само все още са заедно, но са по-щастливи отвсякога.

Двамата напуснаха Шри Ланка предсрочно, след като разбраха категорично, че са един за друг. Тогава зрителите станаха свидетели на полу-годеж, в който ергенът постави пръстена не на ръката, а като колие на шията на къдрокосата красавица с уговорката, че си дават шанс да открият дали могат да го преместят на правилното място, припомня Марица.

Кулминационният момент идва три месеца по-късно, когато във видео връзка със София, каубоят на сезона падна на колене пред любимата си в Бали със заветния въпрос. „Елеонора, когато те видях за първи път, усетих, че ти ще си жена, която ще промени живота ми. В Шри Ланка видях, че това, което се случва не е просто игра. А сега стоя пред теб не като Крис от „Ергенът“, а като един мъж, който е сигурен в избора си“, започна той, а след това извади отново пръстена и я попита „Елеонора Кабакчиева, ще ми направиш ли най-щастливият мъж в живота, като прекараш остатъка от дните си с мен?“. Любимата му не го мъчи и веднага отговори с усмивка и категорично „Да“.

След това последва лека суматоха, защото и двамата не бяха съвсем сигурни дали годежният пръстен се слага на лявата или на дясната ръка. Това обаче се оказа единственото колебание в ситуацията. В последвалия разговор с водещите Наум и Мартин Елвиса влюбените бяха повече от убедени в правилността на решението си. Те разказаха, че след завръщането им от Шри Ланка любовта им е преминала през известни перипетии и кризи заради необходимостта да остане скрита от публичния взор. Крис и Нора обаче намерили решение на ситуацията като заминали за Бали, където намерили спокойствие, а връзката им процъфтяла до съдбовното решение. Те не скриха, че за приказния финал е помогнал и интензивният им интимен живот на физическо ниво, като двамата се отдали на страстта си още с излизането от имението в Шри Ланка. „Ние се подкарахме от самото начало и не сме спирали“, откровено и неприкрита гордост сподели Крис, докато Нора се опитваше да му запуши устата.

Най-подозрителният към истинността на връзката им – ветеранът от предходния сезон Мартин Елвиса, обаче не им спести още неудобни въпроси. Той директно ги попита дали балийският годеж не е просто ПР. Двамата обаче бяха категорични, че всичко между тях е напълно реално и вече правят планове за сватбата. Те дори поканиха мнителния бохем да бъде шафер на тържеството. „Докато не видя сватба, не ви вярвам…“, отсече той, а Крис контрира с анонса „Тази сватба ще е най-голямата в България, която може да съществува“.

Докато при каубоя от Оклахома и красивата му годеница нещата изглеждат цветя и рози, не съвсем така стоят нещата за останалите любовни истории, зародили се в Шри Ланка. От излъчването на финалния епизод на Voyo стана ясно, че нито една от останалите двойки не е запазила отношенията си след излизането от шоуто.

Нещата бързо са приключили за четвъртия ерген Георги Гатев и Румяна, които открито заявиха, че връзката им е продължила един месец и е била единствено физическа. Стоян и Илияна също са открили твърде много различия в истинския живот и са се върнали по родните си места, но пък продължават да са приятели и да таят топли чувства един към друг.

Големият обрат идва от младия Ерген Марин, който изненада всички с решението си да продължи напред извън шоуто не с фаворитката си от целия сезон Михаела, а изненадващата ѝ конкурентка Любомира, която всички помнят и като избраницата на Виктор от миналата година. В крайна сметка и те не са продължили отношенията си и както изглежда, дори не са им дали шанс след завръщането си в България.

В крайна сметка, този сезон може да се похвали като единственият, който завършва успешно с една очаквана сватба.