Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

21 Май, 2026 18:10 441 11

  илияна йотова
  • кризи-
  • конфликти

Устойчивото развитие се постига с прозрачни правила и работещи институции, каза още тя

Мария Атанасова

България не е самотен остров и трябва да следи внимателно процесите в света, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Стратегическия финансов форум 2026 в София, предаде БГНЕС.

Тя подчерта, че целта е България да бъде модерна, конкурентоспособна и високотехнологична държава. По думите ѝ предизвикателствата са всекидневни и изискват гъвкавост, за да бъдат преодолявани успешно.

„Живеем в свят на дълбоки кризи и конфликти, а натискът се увеличава", заяви Йотова. Тя посочи, че войната в Близкия изток е оставила сериозни последици и разнопосочни прогнози, а днес никой не може да се ангажира каква ще бъде инфлацията дори след един месец.

Президентът отбеляза, че голямото предизвикателство е кризата да бъде превърната във възможност. Устойчивото развитие се постига с прозрачни правила и работещи институции, каза още тя.

Йотова заяви, че първите законодателни приоритети на новото правителство ѝ дават надежда и очаквания. Тя акцентира и върху необходимостта от диверсификация на енергийните източници, без която не може да има развитие на икономиката.

Президентът постави акцент и върху изкуствения интелект. Важният въпрос е дали ще изберем инерция или активно използване на новите технологии, посочи тя. Йотова подчерта, че според редица световни университети до 2-3 години изкуственият интелект ще има ключово значение за производителността на труда.

Тя предупреди, че Европа изостава от другите световни икономически гиганти. Най-ценният капитал на България са младите специалисти и е важно тяхното бъдеще да бъде свързано с родината, заяви Йотова.

С приемането на еврото България завърши европейската си интеграция, посочи още президентът. Тя подчерта, че кризите и високите цени не могат да бъдат преодолени само с дефанзивна политика, ако страната няма собствено производство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор
    с нетърпение чакам времето , когато ще спрат да ни дават кредити! скоро..идва..и тогава ЩЕ ви убият с камъни , щот не сме Гърция да ни спасяват

    18:14 21.05.2026

  • 2 авантгард

    6 2 Отговор
    Пълни глупости.
    Ето ти решението на кризата:
    - спиране на санкции срещу други държави
    - спиране плащане за СО2 емисии
    - предоговаряне на концесиите за метали, води и т.н.
    - връщане на лева
    - разрешаване напояване за земеделие
    и още и още ама поне горното направете, криза било... ХА!

    18:15 21.05.2026

  • 3 Не ги Ли превръща ?

    9 1 Отговор
    Във Възможност !

    За Лично !

    Обогатяване ?

    18:19 21.05.2026

  • 4 Дориана

    2 3 Отговор
    Разбира се България трябва да отстоява българските национални интереси, а не както беше досега при управлението на Борисов с Пеевски да се кланим и подмазваме на европейските лидери въпреки тяхната политика в грешна посока водеща до Световен конфликт и икономическа криза.

    18:22 21.05.2026

  • 5 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Много свирепо гледа от снимката Йотовица?

    18:24 21.05.2026

  • 6 Аре стига с тия

    8 1 Отговор
    Дефекта е ефект. Политическия маркетинг на шарлатаните приключи. Уж беше пратена да контролираш Радев...

    18:28 21.05.2026

  • 7 Шаран БГ

    7 0 Отговор
    Умрем за пожелания и празни приказки !!

    18:36 21.05.2026

  • 8 радиев

    6 0 Отговор
    Тая от млада си беше проста

    18:36 21.05.2026

  • 9 Джон Наш

    3 0 Отговор
    Даам, за 37 години никой не е концентрирал толкова голямо влияние в представителната, изпълнителната и конституционната ВЛАСТ. Йотова е била при Виденов, Първанов, Станишев, Европарламента, Президентството и къде ли не. Даже в БНТ...ВЕЧНАТА АМБЪР...

    18:41 21.05.2026

  • 10 Гундяев

    0 0 Отговор
    Тая добре клечи...

    18:51 21.05.2026

  • 11 Честита "промяна" (поредната)

    0 0 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    18:53 21.05.2026

