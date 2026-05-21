Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

България не е самотен остров и трябва да следи внимателно процесите в света, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Стратегическия финансов форум 2026 в София, предаде БГНЕС.
Тя подчерта, че целта е България да бъде модерна, конкурентоспособна и високотехнологична държава. По думите ѝ предизвикателствата са всекидневни и изискват гъвкавост, за да бъдат преодолявани успешно.
„Живеем в свят на дълбоки кризи и конфликти, а натискът се увеличава", заяви Йотова. Тя посочи, че войната в Близкия изток е оставила сериозни последици и разнопосочни прогнози, а днес никой не може да се ангажира каква ще бъде инфлацията дори след един месец.
Президентът отбеляза, че голямото предизвикателство е кризата да бъде превърната във възможност. Устойчивото развитие се постига с прозрачни правила и работещи институции, каза още тя.
Йотова заяви, че първите законодателни приоритети на новото правителство ѝ дават надежда и очаквания. Тя акцентира и върху необходимостта от диверсификация на енергийните източници, без която не може да има развитие на икономиката.
Президентът постави акцент и върху изкуствения интелект. Важният въпрос е дали ще изберем инерция или активно използване на новите технологии, посочи тя. Йотова подчерта, че според редица световни университети до 2-3 години изкуственият интелект ще има ключово значение за производителността на труда.
Тя предупреди, че Европа изостава от другите световни икономически гиганти. Най-ценният капитал на България са младите специалисти и е важно тяхното бъдеще да бъде свързано с родината, заяви Йотова.
С приемането на еврото България завърши европейската си интеграция, посочи още президентът. Тя подчерта, че кризите и високите цени не могат да бъдат преодолени само с дефанзивна политика, ако страната няма собствено производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:14 21.05.2026
2 авантгард
Ето ти решението на кризата:
- спиране на санкции срещу други държави
- спиране плащане за СО2 емисии
- предоговаряне на концесиите за метали, води и т.н.
- връщане на лева
- разрешаване напояване за земеделие
и още и още ама поне горното направете, криза било... ХА!
18:15 21.05.2026
3 Не ги Ли превръща ?
За Лично !
Обогатяване ?
18:19 21.05.2026
