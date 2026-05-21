Новини
Спорт »
Бг футбол »
Реал Мадрид без някои от водещите си футболисти срещу Билбао

Реал Мадрид без някои от водещите си футболисти срещу Билбао

21 Май, 2026 22:29 507 0

  • реал мадрид-
  • алваро арбелоа-
  • футбол

Днес играчите на “лос бланкос” тренираха на базата на клуба, но без отсъстващите Орелиан Чуамени, Трент Александър-Арнолд и Винисиус

Реал Мадрид без някои от водещите си футболисти срещу Билбао - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа няма да може да разчита на някои от водещите си футболисти за финалния сблъсък за сезона срещу Атлетик Билбао, съобщава “Марка”.

Днес играчите на “лос бланкос” тренираха на базата на клуба, но без отсъстващите Орелиан Чуамени, Трент Александър-Арнолд и Винисиус. Бразилецът е получил разрешение от клуба и най-вероятно няма да е на линия за сблъсъка с баските.

Английският краен защитник страда от вирусно заболяване и също е аут, а Чуамени страда от мускулен дискомфорт, което най-вероятно също ще го извади от сблъсъка.

Друг от замесилите се в един от поредицата скандали в съблекалнята Федерико Валверде е подновил тренировки и най-вероятно ще може да играе в събота. Той пропусна последните три двубоя на Реал Мадрид, а съдбата няма да му даде възможност да се изправи в тренировка или да си партнира с Чуамени на терена.

Именно двамата се замесиха в бой, завършил с достигането на уругваеца дори до болница. Капитанът на тима Дани Карвахал също тренира на пълни обороти и почти сигурно ще започне мача с Атлетик Билбао, който ще е негов последен с екипа на “лос бланкос”.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове