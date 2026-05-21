Реал Мадрид без някои от водещите си футболисти срещу Билбао

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа няма да може да разчита на някои от водещите си футболисти за финалния сблъсък за сезона срещу Атлетик Билбао, съобщава “Марка”.

Днес играчите на “лос бланкос” тренираха на базата на клуба, но без отсъстващите Орелиан Чуамени, Трент Александър-Арнолд и Винисиус. Бразилецът е получил разрешение от клуба и най-вероятно няма да е на линия за сблъсъка с баските.

Английският краен защитник страда от вирусно заболяване и също е аут, а Чуамени страда от мускулен дискомфорт, което най-вероятно също ще го извади от сблъсъка.

Друг от замесилите се в един от поредицата скандали в съблекалнята Федерико Валверде е подновил тренировки и най-вероятно ще може да играе в събота. Той пропусна последните три двубоя на Реал Мадрид, а съдбата няма да му даде възможност да се изправи в тренировка или да си партнира с Чуамени на терена.

Именно двамата се замесиха в бой, завършил с достигането на уругваеца дори до болница. Капитанът на тима Дани Карвахал също тренира на пълни обороти и почти сигурно ще започне мача с Атлетик Билбао, който ще е негов последен с екипа на “лос бланкос”.