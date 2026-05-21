Хамилтън: от 5-годишен съм фен на Арсенал, исках да играя за този клуб

21 Май, 2026 21:59 575 2

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболните предпочитания винаги са на мода във Формула 1, особено когато има световно първенство – очаквайте това лято доста пилоти с фланелки на националните им отбори. Нико Хюлкенберг и Франко Колапинто, както и Пиер Гасли са сред най-популярните примери.

Но феновете на Арсенал чакаха 22 година за титлата на Англия, а най-успешният пилот в историята на Формула 1 – Люис Хамилтън е сред феновете на лондонския клуб.

Преди време Хамилтън имаше възможност да порита с Тиери Анри и още няколко футболисти от състава на „Непобедимите“ на Арсен Венгер, а тази седмица британецът напомни за футболните си пристрастия.

„От 5-годишен съм фен на Арсенал, но от съвсем малък се насочих към картинга и моторните спортове, така че не знам дали щях да имам шанс да се пробвам сериозно във футбола - обясни Хамилтън, който допълни, че ще стиска палци на „топчиите“ и на финала на Шампионската лига в края на май. – Но тренирах в един по-малък клуб и мечтата ми беше да стана футболист на Арсенал.“

Тази седмица Хамилтън повтори детската си мечта и това, че е фен на Арсенал, след като титлата стана факт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ото фон Бломберг

    0 0 Отговор
    Черен п.дераст

    23:17 21.05.2026

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    По дърветата и футбол ли играят? Този отбор от десетилетия беше пълен с френски при ма ти

    23:17 21.05.2026

