Звезда на Астън Вила получи огромно признание - влезе в историята след шоуто в Истанбул

Атакуващият полузащитник на Астън Вила Морган Роджърс получи огромно признание, след като беше избран от техническата наблюдателна група на УЕФА за най-добър футболист в Лига Европа за изминалия сезон. 23-годишният халф изигра ключова роля за триумфа на бирмингамци с трофея във втория по сила европейски клубен турнир, дошъл под ръководството на специалиста в надпреварата Унай Емери.

Роджърс направи впечатляваща кампания, в която се отчете с три гола и пет асистенции в 15 изиграни мача. Английският полузащитник затвърди страхотната си форма и в най-важния сблъсък, след като се разписа и подаде за едно от попаденията при класическия успех с 3:0 над Фрайбург във финала, провел се в Истанбул. С това постижение той стана първият англичанин, който печели тази индивидуална награда, наследявайки капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро.

В същото време за Откритие на сезона беше обявен швейцарецът Йохан Манзамби от лагера на финалиста Фрайбург. 20-годишният халф също записа 15 срещи в турнира, в които се отличи с два гола и две асистенции.

От УЕФА разкриха и идеалния състав на Лига Европа за сезон 2025/26, в който шампионите от Бирмингам имат четирима представители. На вратата очаквано е Емилиано Мартинес, а пред него в защита се нареждат Виктор Гомес (Брага), Матиас Гинтер (Фрайбург), Морато (Нотингам Форест) и Оскар Мингеса (Селта). В халфовата линия до Роджърс застават неговият съотборник Джон Макгин и Максимилиан Егещайн (Фрайбург), а атакуващото трио в идеалната единадесеторка е оформено от Антони (Бетис), Игор Жезус (Нотингам Форест) и Емилиано Буендия (Астън Вила).