Светослав Бенчев: Мерките за горивата трябва да са таргетирани, а не за всички

21 Май, 2026 23:07 440 7

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мерките за горивата трябва да са таргетирани, а не за всички. Това каза в “Интервюто от деня”по БТВ Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

В рамките на няколко дни последователно чухме първо държавата, в лицето на министъра Александър Пулев, а след това и КЗК, да говорят за мерки, насочени към овладяването на цените на горивата. Оттам произтича и допълнително оскъпяване на част от хранителните продукти и на стоките в магазините.

В четвъртък на бюджетна комисия бяха приети промени, които касаят правомощията на особения търговски представител в рафинерията „Лукойл“ - Румен Спецов.

„Най-важното, което трябва да се направи, е мерките да бъдат таргетирани, а не както преди. Тогава имахме намаление с 25 стотинки, което се раздаваше на всички. Още тогава Европейската комисия каза, че това не е правилният подход“, обясни Бенчев.

По думите му това, което може да се направи сега евентуално, е да се таргетират най-уязвимите групи от населението чрез премахване на акциза на пропан-бутана, защото това е горивото, което използват хората с най-ниски доходи, тъй като е най-евтино.

„Оттук насетне, ако правителството и държавата решат, да направят някакъв фонд, чрез който да се субсидират определени сектори, които са най-засегнати - като земеделци, превозвачи. Този фонд може да има ресурс, като взима средства от увеличеното ДДС поради по-високите цени на горивата“, предложи Бенчев.

Бившият министър на енергетиката Румен Радев каза, че ако цените се задържат на нива около 100 долара за барел, има вариант за поевтиняване с 7–8 евроцента на литър.

Бенчев коментира, че дизеловото гориво вече е тръгнало надолу с 5–6 евроцента. „Има понижение с около 3% в цената на дизела през последния месец. И ако пазарът позволява това да се случи, то ще се случи“.

„Цената на дизела беше висока, тъй като в един момент се създаде много сериозно търсене на европейския континент, когато започна кризата. Сега нещата вече влизат в някакви рамки, което се отразява веднага на цената на дизеловото гориво“, коментира той.

„От години повтарям, че в България не е имало лятно поскъпване. Този път може и да го видим“, допълни той.

По думите му в бранша никога не е имало някаква надценка, която да бъде скандална. „И това се забелязва най-вече, когато отворите Търговския регистър и видите годишните доклади на дружествата. Там ще видите, че в най-добрите години една петролна компания има печалба в рамките на 2–3%“, обясни Бенчев.

„Надценките през определени периоди варират поради простата причина, че зависят от периода, от времето и от доставките. Но крайният резултат, който се получава, се вижда в годишните доклади на компаниите, които са публични. И там си е отбелязано, че увеличението е около 2-3%“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 език мой, враг мой

    4 0 Отговор
    Защо да са таргетирани, а да не са насочени?

    23:15 21.05.2026

  • 2 Ройтерс

    2 0 Отговор
    Дедо ти сЕ се е "таргетирал" към кюмуро!?

    23:17 21.05.2026

  • 3 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Тия маскари забравиха българския камо ли да работят за Бг

    23:21 21.05.2026

  • 4 Нее

    0 0 Отговор
    Не трябва да има мерки за горивата.

    23:32 21.05.2026

  • 5 ЕСтество

    0 0 Отговор
    Слугинчето коя таргет иска да му улучат, тиквата или подгърбието?

    23:33 21.05.2026

  • 6 Няма по сбъркана територия!

    0 1 Отговор
    Има кола, пък бил беден!

    23:51 21.05.2026

  • 7 Мдаа

    0 0 Отговор
    Слагат вазелина...

    23:56 21.05.2026

