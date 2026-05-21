Иван Демерджиев: Съкращения в МВР без детайлен анализ няма да се правят

Съкращения без анализ няма да се правят, но ще има оптимизация в структури с дублиращи се функции, така че да бъде уплътнена работата на министерството, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на среща със синдикатите в МВР, съобщиха на сайта на ведомството.
„Финансовото състояние на държавата е изключително тежко, от началото на годината са направени много разходи, с които настоящото правителство трябва да се справи”, обясни Демерджиев, цитиран в съобщението.
Той допълни, че необходимостта от затягане на финансовата дисциплина е продиктувана от управленски решения на предишни правителства.
„Усилията са насочени към това да се излезе от тази тежка ситуация през 2026 година. Впоследствие ще се търси решение за определяне на справедлив и прозрачен начин за формиране на заплатите на държавните служители във всички сфери”, заяви Демерджиев.
По думите му, дисбалансите на държавно ниво са изключително сериозни и ще се направи всичко възможно да бъдат преодолени.
Заедно със заместник-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, както и с изпълняващия функциите главен секретар Георги Кандев на срещата бяха коментирани темите, свързани с приемането на Бюджет 2026. На синдикалните организации бяха представени дадените от Министерството на финансите указания във връзка с политиката по доходите в бюджетната сфера, относими за служителите на МВР, допълват от ведомството.
„Ще възстановим регулярния диалог със синдикалните организации в Министерството на вътрешните работи. Планирам да се провеждат срещи на всеки няколко седмици”, заяви още министърът и допълни, че ще очаква всички синдикати да представят исканията и препоръките си за подобряване условията на работа и изпълнението на задълженията на ведомството.
"Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове", заяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание.
"Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите", заяви още министър-председателят.
Той каза, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
За да се изпълнят целите, ще бъде създаден Съвет за административна реформа, чийто председател ще е вицепремиерът Гълъб Донев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
Коментиран от #3
23:08 21.05.2026
2 авантгард
Който откаже, да се счита за оставка.
Това е бързата процедура ефективно приложена в една кавказка държава.
Ето толкова е просто.
Коментиран от #4
23:17 21.05.2026
3 От МВР
До коментар #1 от "Лост":Може да решаваш само дали да лапаш на комшията в дясно, или на този я ляво!
Коментиран от #9
23:17 21.05.2026
4 От МВР
До коментар #2 от "авантгард":Колко е просто? Като тебе ли?
Коментиран от #5
23:18 21.05.2026
5 Чисто и просто
До коментар #4 от "От МВР":Като теб, чак maлоymно!
Коментиран от #11
23:21 21.05.2026
6 РЕАЛИСТ
23:22 21.05.2026
7 Софийски селянин,
Голяма част от тях не отговарят на изискванията и критериите да бъдат такива..
Брадясъли с бради татуировки и наднормено тегло..
И с напълно незаслужени и най вече високи заплати..
С най много полицаи за такава малка държава като нашата...
23:23 21.05.2026
8 Мимо
23:25 21.05.2026
9 така де
До коментар #3 от "От МВР":Ти така ли правиш, като видиш двама сиганина, освен че се н@cupaш при появата им, започваш и да им го лankaш доброволно!
23:25 21.05.2026
10 Дедо Мраз
23:26 21.05.2026
11 От МВР
До коментар #5 от "Чисто и просто":Вземам 6 хилядарки бруто а нето 8...евро разбира се а не умрели левчета така че аз определям животчето ти.
Коментиран от #14, #18, #20
23:27 21.05.2026
12 Тоя не беше ли
23:28 21.05.2026
13 само питам
23:29 21.05.2026
14 Мимо
До коментар #11 от "От МВР":Е тука ти сложих "+" точно така ! За разлика от НОРМАЛНИТЕ при вас основа заплата 3 евра означава поне 4500 евра чисто . Докато при тия , дето им вдигат осигуровките (които ВИЕ не плащате ) 1500 бруто означават не повече от 1200 чисто... Прав си тоя път.
23:29 21.05.2026
15 Удри
23:30 21.05.2026
16 Хаха
23:31 21.05.2026
17 ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗАЩОТО ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ ГИ УВЕЛИЧИХТЕ СЪС 70 %.
АМИ ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИ МУ ТАКОВА УВЕЛИЧЕНИЕ.
23:32 21.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Събеседник
Но ,само те ли ?!!?!?
А другите Министерства ,Админисрации,Общини ,Комисийки и прочие?????
Между в прочем МВР има стотици незаети щатни места,за такива на терен ,не за началници .
Заповядайте ....
Коментиран от #22
23:38 21.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 тиквата ,свинята и подлогата им славуца
Близо 6200 евро средна заплата в МВР за 2026г
Двуцифрено увеличение на заплатите в МВР – това предвижда проектобюджетът за 2026 г.
Служителите на МВР приветстват увеличението на заплатите си, заложено от 1 януари.
"Дълги години се борехме заплатите ни да бъдат обвързани със социално измерим критерий, за да избегнем молби към управляващите за увеличение на възнагражденията", заяви Добромир Добрев от Централния полицейски синдикат на МВР.
23:46 21.05.2026
22 Алекс
До коментар #19 от "Събеседник":Ами да си наемат от Бангладеш,нали сега е модерно да наемат за работници от по бедни страни от България..
23:47 21.05.2026
23 Много
23:58 21.05.2026
24 Инспектор Дюдю
23:58 21.05.2026