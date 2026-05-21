Иван Демерджиев: Съкращения в МВР без детайлен анализ няма да се правят

21 Май, 2026 22:53 653 24

  • иван демерджиев-
  • съкращения-
  • мвр

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съкращения без анализ няма да се правят, но ще има оптимизация в структури с дублиращи се функции, така че да бъде уплътнена работата на министерството, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на среща със синдикатите в МВР, съобщиха на сайта на ведомството.

„Финансовото състояние на държавата е изключително тежко, от началото на годината са направени много разходи, с които настоящото правителство трябва да се справи”, обясни Демерджиев, цитиран в съобщението.

Той допълни, че необходимостта от затягане на финансовата дисциплина е продиктувана от управленски решения на предишни правителства.

„Усилията са насочени към това да се излезе от тази тежка ситуация през 2026 година. Впоследствие ще се търси решение за определяне на справедлив и прозрачен начин за формиране на заплатите на държавните служители във всички сфери”, заяви Демерджиев.

По думите му, дисбалансите на държавно ниво са изключително сериозни и ще се направи всичко възможно да бъдат преодолени.

Заедно със заместник-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, както и с изпълняващия функциите главен секретар Георги Кандев на срещата бяха коментирани темите, свързани с приемането на Бюджет 2026. На синдикалните организации бяха представени дадените от Министерството на финансите указания във връзка с политиката по доходите в бюджетната сфера, относими за служителите на МВР, допълват от ведомството.

„Ще възстановим регулярния диалог със синдикалните организации в Министерството на вътрешните работи. Планирам да се провеждат срещи на всеки няколко седмици”, заяви още министърът и допълни, че ще очаква всички синдикати да представят исканията и препоръките си за подобряване условията на работа и изпълнението на задълженията на ведомството.

"Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове", заяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание.

"Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите", заяви още министър-председателят.

Той каза, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани.

За да се изпълнят целите, ще бъде създаден Съвет за административна реформа, чийто председател ще е вицепремиерът Гълъб Донев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    12 1 Отговор
    Първо махаш работещите пенсионери и през това време прави анализ.

    Коментиран от #3

    23:08 21.05.2026

  • 2 авантгард

    10 1 Отговор
    Всички ченгета от горе до долу на полиграф.
    Който откаже, да се счита за оставка.
    Това е бързата процедура ефективно приложена в една кавказка държава.
    Ето толкова е просто.

    Коментиран от #4

    23:17 21.05.2026

  • 3 От МВР

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Може да решаваш само дали да лапаш на комшията в дясно, или на този я ляво!

    Коментиран от #9

    23:17 21.05.2026

  • 4 От МВР

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Колко е просто? Като тебе ли?

    Коментиран от #5

    23:18 21.05.2026

  • 5 Чисто и просто

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "От МВР":

    Като теб, чак maлоymно!

    Коментиран от #11

    23:21 21.05.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор
    България има най-много служители на МВР на глава от населението в целия ЕС. Иска се цялостна реформа. Народът плаща и му писна от 35 години да е все по нерентабилно МВР-то. Някой виждал ли в двойка полицаи да патрулират пеша в кризисни райони? Задниците им се сраснаха със седалките на автомобилите. Спират ме и дори ги мързи да дойдат до колата ми, с ми правят знак , аз да отида при тях. Това някой виждал ли го е в нормална държава.

    23:22 21.05.2026

  • 7 Софийски селянин,

    7 2 Отговор
    Сегашната полиция в България е една сбирщина@ и ОПГ събрани от кол и въже..
    Голяма част от тях не отговарят на изискванията и критериите да бъдат такива..
    Брадясъли с бради татуировки и наднормено тегло..
    И с напълно незаслужени и най вече високи заплати..
    С най много полицаи за такава малка държава като нашата...

    23:23 21.05.2026

  • 8 Мимо

    4 2 Отговор
    Става ясно ,че не е толкова лесно да се пипа точно там. Милиционерите са се окопали до гуша. Нема да стане току така да ги лишат от тия блага, дето сигурно в света ги няма на друго място. У всяка къща на милиционер - ПОНЕ по още един работещ в системата. А някъде са и всички, плюс жени и снахи. Що някой не си направи труда да направи една извадка от месец май 2025 г. Колко чисто нови автомобили са поръчани и закупени от работещите "в системата".

    23:25 21.05.2026

  • 9 така де

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "От МВР":

    Ти така ли правиш, като видиш двама сиганина, освен че се н@cupaш при появата им, започваш и да им го лankaш доброволно!

    23:25 21.05.2026

  • 10 Дедо Мраз

    5 2 Отговор
    Иване, няма да ги жалиш. Почвай ги с голяма метла.

    23:26 21.05.2026

  • 11 От МВР

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Чисто и просто":

    Вземам 6 хилядарки бруто а нето 8...евро разбира се а не умрели левчета така че аз определям животчето ти.

    Коментиран от #14, #18, #20

    23:27 21.05.2026

  • 12 Тоя не беше ли

    4 0 Отговор
    Министър - бях точен с парите.

    23:28 21.05.2026

  • 13 само питам

    5 2 Отговор
    А защо болшинството от милиционерите са npocти комплексирани селяни?

    23:29 21.05.2026

  • 14 Мимо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "От МВР":

    Е тука ти сложих "+" точно така ! За разлика от НОРМАЛНИТЕ при вас основа заплата 3 евра означава поне 4500 евра чисто . Докато при тия , дето им вдигат осигуровките (които ВИЕ не плащате ) 1500 бруто означават не повече от 1200 чисто... Прав си тоя път.

    23:29 21.05.2026

  • 15 Удри

    5 2 Отговор
    Демерджиев ако е читав че ореже полицаите и шефовете им на половина. Лесно е да си на държавна хранилка и да не искаш да правиш тестове за наркотици.

    23:30 21.05.2026

  • 16 Хаха

    3 1 Отговор
    Демерджиев не взе ли едни пари да ликвидира делта гард?

    23:31 21.05.2026

  • 17 ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

    4 0 Отговор
    Е ИЗЛКЮЧИТЕЛНО ТЕЖКО,
    ЗАЩОТО ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ ГИ УВЕЛИЧИХТЕ СЪС 70 %.
    АМИ ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИ МУ ТАКОВА УВЕЛИЧЕНИЕ.

    23:32 21.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Събеседник

    0 2 Отговор
    МВР търпят критики ,така е .
    Но ,само те ли ?!!?!?
    А другите Министерства ,Админисрации,Общини ,Комисийки и прочие?????
    Между в прочем МВР има стотици незаети щатни места,за такива на терен ,не за началници .
    Заповядайте ....

    Коментиран от #22

    23:38 21.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 тиквата ,свинята и подлогата им славуца

    3 0 Отговор
    Планираха да правят заплатите на полицаите за 4-годишния си мандат 9,600 евро преди да бъдат пометени от народа. Статията е от ноември миналата година-

    Близо 6200 евро средна заплата в МВР за 2026г
    Двуцифрено увеличение на заплатите в МВР – това предвижда проектобюджетът за 2026 г.

    Служителите на МВР приветстват увеличението на заплатите си, заложено от 1 януари.

    "Дълги години се борехме заплатите ни да бъдат обвързани със социално измерим критерий, за да избегнем молби към управляващите за увеличение на възнагражденията", заяви Добромир Добрев от Централния полицейски синдикат на МВР.

    23:46 21.05.2026

  • 22 Алекс

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Събеседник":

    Ами да си наемат от Бангладеш,нали сега е модерно да наемат за работници от по бедни страни от България..

    23:47 21.05.2026

  • 23 Много

    0 0 Отговор
    Ясно след една година щели да правят реформа .Че измислен съвет.Няма ли да направите и комитет и конгрес на партията си? Смешници!До една година няма кой да ви трае лъжци.Излъгахте хората,че ще правите реформи и ще се борите с корупцията.Мадутия ви балон много бързо се дпихна.Наесякъде по съвети и т.н .гълъба диктува играта.Кой стои зад тоя оскубан гълъб с ограничен интелект?Ами Демерджиев за какво стоиш там като нямаш условия да работиш?Тя тая партия никога няма да създаде структурите.Хорста вече не я подкрепят.С появяването си и първите стъпки показахте ,че нито имате капацитети,които да свършат нещо ,нито идея за управление.Излъгахте избирателите си .И тоя Гълъб го разкарайте,че започва да ни вбесява.До догодина няма да ви има.На всички стана ясно,че нямате капацитет да свършите нещо.Юного се издилихте Нито тая на НС е свястна,нито Гълъба може да е министър на финансите,нито правосъдния става,нито тоя Пулев.С посредствени и като тях,Баровски,,тая на външните работи и другите.Има само двама ентусиасти и разбиращи сферата Шишков и Демерджиев.Ама изказването на Демерджиев звучи носталгично за разлика от предишните.Яено някое задкулисие и тук диктува Радев,мадоните ли те държат зависим или други галфони.Ако ти не започнеш борба с модела Тиквата и Магнита и не направиш по-скоро съдебна реформа си ЧАО ЗАВИНАГИ

    23:58 21.05.2026

  • 24 Инспектор Дюдю

    0 0 Отговор
    Нещо като:"Без да се наточи брадвата-глави няма да се секат!":))

    23:58 21.05.2026

